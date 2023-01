STIMMUNG - Der Schweizer Aktienmarkt dürfte den Schwung aus der ersten Handelswoche in die neue Börsenwoche mitnehmen. Die vorbörslichen Indikationen deuten für den SMI eine freundliche Eröffnung an. Er würde damit den Vorgaben der Übersee- Börsen folgen. - SMI vorbörslich: +0,47% auf 11'196,60 Punkte (08.00 Uhr) - Dow Jones (Freitag): +2,13% auf 33'631 Punkte - Nasdaq Comp (Freitag): +2,56% auf 10'569 Punkte - Nikkei 225 (Montag): xx% auf xx Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Autoneum übernimmt für 117 Mio Euro Teil der insolventen Borgers Gruppe Abschluss der Transaktion voraussichtlich im April 2023 Borgers Umsatz 2021 bei 610 Mio EUR Kapitalerhöhung von rund 100 Mio Fr. - Ankeraktionäre ziehen mit Transaktion bringt per sofort positiven Beitrag zum Gewinn je Aktie vorbörsliche Indikation +2,4% - SNB 2022: Verlust von rund 132 Mrd Fr. (9 Mte: -142,4 Mrd) Verlust auf Fremdwährungspositionen 131 Mrd Fr. Erfolg auf Goldbestand +0,4 Mrd Fr. Erfolg auf Frankenpositionen -1 Mrd. Fr Keine Dividende an die Aktionäre - Dufry: Haben Zustimmung aller Wettbewerbsbehörden zu Autogrill-Übernahme erwartet Übernahme von 50,3%-Anteil an Autogrill Anfang Februar 2023 - Molecular Partners Q4: Liquide Mittel 249 Mio Fr. (Ende Q3: 267 Mio) unverbindl. Absichtserklärung mit Novartis unterzeichnet - Basilea erhält dank guter Cresemba-Umsätze Meilensteinzahlung von 20 Mio Fr. - Implenia gewinnt Tunnelbau-Projekt in Norwegen; Auftragsvolumen 300 Mio Fr. - Mobilezone vollzieht Übernahme von Digital Republic und Siga - Santhera: FDA nimmt Zulassungsantrags für Vamorolone bei DMD an - SFS nominiert Fabian Tschan in VR - Thomas Jung wird Leiter Construction - SoftwareOne präsentiert neuen Markenauftritt - Spexis: Murepavadin gut verträglich wenn inhaliert - Thurgauer Kantonalbank gibt neue Mittelfristziele bekannt NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN - Uber-Whistleblower: "Wir haben die Demokratie untergraben" (HEADLINE) - Coop ruft mehrere Tofu-Produkte zurück (HEADLINE) - Ende einer Ära: Auch Salt stellt MMS-Dienst ein (HEADLINE) PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN - CH: Seco: Arbeitslosenquote 2022 im Jahresmittel 2,2% nach 3,0% in 2021 Seco: Arbeitslosenquote Dezember 2,1% (VM 2,0%), saisonber. 1,9% (VM 2,0%) - Ausland: WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - APG SGA: Pictet Asset Management SA, Direction de Fonds mit Anteil von 5,001% - Temenos: Blackrock meldet Anteil von 5,06% PRESSE MONTAG - PRESSE WOCHENENDE - siehe separate Presseschau ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Montag: - keine Termine Dienstag: - GV: Schaffner Mittwoch: - Sika: Umsatz 2022 - U-blox: Umsatz 2022 WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - SNB: Devisenreserven Dezember 2022 (09.00 Uhr) Ausland: - EUR: Sentix-Investorenvertrauen (10.30 Uhr) Arbeitslosenquote (11.00 Uhr) - USA: Konsumentenkredite (21.00 Uhr) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 20.01.2023 Übernahmeangebote: - IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - Novartis-Sparte Sandoz (H2 2023) Dekotierungen (angekündigt): - Spice Equity (bewilligt, Termin noch offen) - Valora (bewilligt, Termin noch offen) Kapitalerhöhungen, Aktiensplit etc.: - EX-DIVIDENDE DATEN: per HEUTE: - Barry Callebaut (28,00 Fr.) per 12.01: - Schaffner (9,00 Fr.) DEVISEN/ZINSEN (08.20 Uhr) - EUR/CHF: 0,9879 - USD/CHF: 0,9248 - Conf-Future: +112 BP auf 140,66% (Freitag) - SNB: Kassazinssatz 1,422% (Freitag) BÖRSENINDIZES - SMI (Freitag): +0,79% auf 11'145 Punkte - SLI (Freitag): +0,64% auf 1'714 Punkte - SPI (Freitag): +0,73% auf 14'276 Punkte - Dax (Freitag): +1,20% auf 14'610 Punkte - CAC 40 (Freitag): +1,25% auf 6'861 Punkte

awp-robot/sw/kw