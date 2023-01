STIMMUNG - Am Schweizer Aktienmarkt dürfte der Aufwärtsdruck auch am Donnerstag weiter anhalten. Allerdings ist zunächst mit einem eher moderaten Anstieg zu rechnen, da Investoren erst einmal das Highlight dieser Woche, die US-Inflationsdaten am Nachmittag abwarten wollen. Die Vorgaben der Übersee-Börsen sind überwiegend freundlich. - SMI vorbörslich: +0,29% auf 11'279,03 Punkte (08.00 Uhr) - Dow Jones (Mittwoch): +0,80% auf 33'973 Punkte - Nasdaq Comp (Mittwoch): +1,76% auf 10'932 Punkte - Nikkei 225 (Donnerstag): +0,01% auf 26'450 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Logitech Q3: Umsatz zwischen 1,26 und 1,27 Mrd. USD Op. Gewinn (GAAP) zwischen 171 und 176 Mio USD (VJ: 263 Mio) Bruttoergebnis GAAP zwischen 473,5 Mio bis 476,1 Mio USD Bruttomarge (GAAP) zwischen 37,6% bis 37,5% 2023: Erwarten für FY währungsbereinigtes Umsatzminus von 13 bis 15% Erwarten Non-GAAP-Betriebsergebnisse zw. 550 und 600 Mio USD vorbörsliche Indikation -16,6% - VAT 2022: Auftragsbestand per Ende Jahr 518 Mio Fr. Auftragseingang rund 1210 Mio Fr. (VJ 1227 Mio) Nettoumsatz 1144 Mio Fr. (VJ 901 Mio) EBITDA-Marge von rund 35% erwartet 2023: Schwächerer Geschäftsverlauf erwartet vorbörsliche Indikation -3,6% - SIX: Clariant hat möglicherweise Vorschriften der Ad hoc-Publizität verletzt - Novartis könnte in Frankreich 400 Stellen streichen - Roche erhält EU-Zulassung für Grippe-Mittel Xofluza zum Einsatz bei Kindern - Arbonia 2022: EBITDA-Marge bei rund 9,5% erwartet Umsatz von rund 1,2 Mrd Fr. erwartet Mittelfristziele bis ins Jahr 2026 behalten ihre Gültigkeit Lagerabbau bei HVAC und Türen in absehbarer Zeit abgeschlossen - Bossard 2022: Umsatz 1'154 Mio Fr. (AWP-Konsens: 1142 Mio) Umsatz Europa 624,2 Mio Fr. (AWP-Konsens: 624,4 Mio) Umsatz Amerika 309,4 Mio Fr. (AWP-Konsens: 292,2 Mio) Umsatz Asien 220,2 Mio Fr. (AWP-Konsens: 225,2 Mio) vorbörsliche Indikation +1,3% - Swissquote 2022: Vorsteuergewinn mindestens 185 Mio Fr. Netto-Neugeldzufluss von 7,7 Mrd Fr. Kundenvermögen Ende 2022 52,2 Mrd Fr. (Ende Juni: 51,8 Mrd) vorbörsliche Indikation +0,9% - Titlis 2021/22: Betriebsertrag 53,5 Mio Fr. (VJ 38,5 Mio) Reinergebnis 3,3 Mio Fr. (VJ -5,0 Mio) - Leclanché erhält Auftrag für Batteriesysteme in Hybridfähren - Vontobel Christel Rendu de Lint zieht in Geschäftsleitung ein NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN - CH: - Ausland: - CN: DEC CPI +1.8% Y/Y VS MEDIAN +1.8%; NOV +1.6% Y/Y DEC PPI -0.7% Y/Y VS MEDIAN -0.1% Y/Y; NOV -1.3% Y/Y WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - IGEA Pharma: Michele Muller meldet Anteil von 4,34% - Lonza: Blackrock meldet Anteil von 10,01% - Medmix: The Capital Group Companies Inc. meldet Anteil von 4,87% - Siegfried: Blackrock meldet Anteil von 3,04%; Credit Suisse Funds AG <3% - U-blox: Blackrock meldet Anteil von 2,92% - Zur Rose: UBS Group AG meldet Anteil von 18,87% PRESSE DONNERSTAG - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Donnerstag: - Flughafen Zürich: Verkehrszahlen Dezember 2022 (nachbörslich) - Partners Group: Verwaltete Vermögen 2022 (nachbörslich / Conf. Call 18.15 Uhr) Freitag: - Talenthouse: ao GV (Kapitalerhöhung etc.), Zug Montag: - Accelleron: Pressegespräch 100 Tage an der SIX WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - Keine Termine Ausland: - EU: EZB-Konsumentenumfrage (10.00 Uhr) EZB-Wirtschaftsbericht (10.00 Uhr) - US: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (wöchentlich; 14.30 Uhr) Verbraucherpreise 12/22 (14.30 Uhr) EX-DIVIDENDE DATEN: per HEUTE: - Schaffner (9,00 Fr.) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 20.01.2023 Übernahmeangebote: - IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - Novartis-Sparte Sandoz (H2 2023) Dekotierungen (angekündigt): - Spice Equity (bewilligt, Termin noch offen) - Valora (bewilligt, Termin noch offen) Kapitalerhöhungen, Aktiensplit etc.: - EX-DIVIDENDE DATEN: per HEUTE: - Schaffner (9,00 Fr.) DEVISEN/ZINSEN (08.12 Uhr) - EUR/CHF: 1,0037 - USD/CHF: 0,9330 - Conf-Future: +78 BP auf 141,82% (Mittwoch) - SNB: Kassazinssatz 1,323% (Mittwoch) BÖRSENINDIZES - SMI (Mittwoch): +0,75% auf 11'246 Punkte - SLI (Mittwoch): +0,91% auf 1'742 Punkte - SPI (Mittwoch): +0,79% auf 14'422 Punkte - Dax (Mittwoch): +1,17% auf 14'948 Punkte - CAC 40 (Mittwoch): +0,24% auf 6'924 Punkte

awp-robot/sw/ra