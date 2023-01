- SMI vorbörslich: +0,26% auf 11'320,17 Punkte (08.00 Uhr) - Dow Jones (Freitag): +0,33% auf 34'303 Punkte - Nasdaq Comp (Freitag): +0,71% auf 11'079 Punkte - Nikkei 225 (Montag): -1,14% auf 25'822 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Sika veräussert Teile der MBCC Group an Ineos Verkauf ist wichtiger Meilenstein, um MBCC-Akquisition abzuschliessen Umsatz des verkauften Geschäfts rund 920 Mio Fr. bestätigt Synergiepotenzial von 160 bis 180 Mio Fr. nach Abschluss erwartet Abschluss der Devestition im H1 vorbörsliche Indikation +1,3% - Temenos Q4: Umsatz 277,9 Mio USD (VJ 290,0 Mio) EBIT-Marge adj. 33,8% (VJ 44,3%) EBIT 93,9 Mio USD (VJ 128,4 Mio) Free Cash Flow 104,7 Mio USD (VJ 185,6 Mio) Keine weitere Verlängerung der Verkaufszyklen im Vergleich zu Q3 Banken bleiben in ihren Entscheidungen zurückhaltend Umstellung auf Abo-Modell schreitet schnell voran Guidance FY23 kommt zusammen mit den detaillierten Zahlen am 20.2. Capital Markets Day am 21.2. in London CEO Max Chuard tritt zurück, Nachfolgesuche eingeleitet VRP Andreas Andreades gibt an nächster GV Präsidium ab Thibault de Tersant soll neuer VRP werden VRP Andreas Andreades übernimmt interimistisch CEO-Aufgaben Nachbesetzung CEO-Posten spätestens bis Ende 2023 erwartet vorbörsliche Indikation +0,5% - UBS-Präsident Kelleher will zuerst "tief hängende Früchte" ernten (Inti NZZ) - Zurich-Kreditratings von Moody's bestätigt - Ausblick erhöht - Molecular Partners initiiert klinische Leukämie-Studie mit MP0533 - Talenthouse: Aktionäre heissten Kapitalrestrukturierung gut - Xlife Sciences: Portfoliogesellschaft erforscht mögliche Therapie gegen ALS - NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN - PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN Schweiz: - Ausland: - WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Allreal: Swiss Finance & Property AG meldet Anteil von 3,0247% - APG SGA: Pictet Asset Management SA, Direction de Fonds meldet 4,999% - Autoneum: Martin und Rosmarie Ebner melden Anteil von 3,05% - Idorsia: Rudolf Maag meldet Anteil von 4,81% - Lonza: Blackrock meldet Anteil von 10,04% - Molecular Partners: Hansjörg Wyss meldet Anteil <3%; Mark N. Lampert 16,03% - Santhera meldet Eigenanteil von 4,81%/112,64% - Siegfried: Blackrock meldet Anteil von 3,04%; Credit Suisse Funds AG 3,001% - Talenthouse: Roman Scharf meldet Anteil von 15,93%/111,29%; Youngtimers AG <3% - UBS meldet Eigenanteil von 12,67%/5,13% PRESSE MONTAG - FT: Credit Suisse verschärft Stellenabbau - Investmentbank im Fokus (FT) - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Montag: - Accelleron: Pressegespräch 100 Tage an der SIX Dienstag: - Lindt&Sprüngli: Umsatz 2022 Mittwoch: - Richemont: Umsatz Q3 - Barry Callebaut: Umsatz/Volumen Q1 - Tornos: Umsatz/Auftragseingang 2022 WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - BFS: Logiernächte November (Dienstag) Ausland: - keine Termine SONSTIGES - US-Börsen geschlossen (Martin Luther King Day) - Nächster Eurex-Verfall: 20.01.2023 Übernahmeangebote: - IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - Novartis-Sparte Sandoz (H2 2023) Dekotierungen (angekündigt): - Spice Equity (bewilligt, Termin noch offen) - Valora (bewilligt, Termin noch offen) Kapitalerhöhungen, Aktiensplit etc.: - EX-DIVIDENDE DATEN: - DEVISEN/ZINSEN (08.10 Uhr) - EUR/CHF: 1,0033 - USD/CHF: 0,9256 - Conf-Future: Conf-Future: +110 BP auf 144,13% (Freitag) - SNB: Kassazinssatz 1,093% (Freitag) BÖRSENINDIZES - SMI (Freitag): +0,03% auf 11'291 Punkte - SLI (Freitag): -0,17% auf 1'746 Punkte - SPI (Freitag): +0,09% auf 14'492 Punkte - Dax (Freitag): +0,19% auf 15'087 Punkte - CAC 40 (Freitag): +1,43% auf 7'024 Punkte

awp-robot/sw/