- SMI vorbörslich: -0,10% auf 11'390,20 Punkte (08.00 Uhr) - Dow Jones (Dienstag): -1,14% auf 33'911 Punkte - Nasdaq Comp (Dienstag): +0,14% auf 11'095 Punkte - Nikkei 225 (Mittwoch): +2,50% auf 26'791 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Richemont Q3: Umsatz 5403 Mio EUR (AWP-Konsens: 5620 Mio) Org. Wachstum +5% (AWP-Konsens: 7,8%) Umsatz Uhren 952 Mio Euro (AWP-Konsens: 1093 Mio) Umsatz Schmuck 3722 Mio Euro (AWP-Konsens: 3793 Mio) Umsatz Americas +3% zu konstanten Wechselkursen Umsatz Mainland China -24% zu konstanten Wechselkursen Netto-Cash-Position 5,5 Mrd EUR Ende Dez. (Ende Sept. 4,8 Mrd) 9 Mte: Gruppenumsatz (ohne YNAP) +12% zu konstanten Wechselkursen Vorbörsliche Indikation -3,9% - Barry Callebaut Q1: Volumenentwicklung -5,1% (AWP-Konsens: -3,3%) Verkaufsmenge 578,7 Tsd t (AWP-Konsens: 590 Tsd t) Umsatz 2110,3 Mio Fr. (AWP-Konsens: 2127 Mio) Verlangsamung wegen Wieze und hoher Vergleichsbasis Verkaufsmenge EMEA -8,5%; Amerika -2,4%; Asien +0,1% Temporärer Lagerabbau+verzögerte Bestellungen in Amerika Mittelfristiges Volumenwachstum von 4-6 Prozent angestrebt EBIT-Wachstum ab 2023/24 von 8-10% in LW angestrebt Wollen 2022/23 unsere bisherige 3-Jahres-Guidance erreichen Erwarten Verbesserungen in kommenden Quartalen Vorbörsliche Indikation -1,9% - Baloise: Chef Gert De Winter verlässt Unternehmen per 1.7.2023 Heutiger Schweiz-Chef Michael Müller wird neuen CEO - Tornos 2022: Umsatz 181,4 Mio Fr. (VJ 171,5 Mio) Auftragseingang 194,1 Mio Fr. (VJ 204,6 Mio) Erwarten für EBIT und Gewinn deutlich positives H2-Ergebnis Wurden teils mit markanten Kostensteigerungen konfrontiert Aufträge aus Autoindustrie haben weniger Gewicht als früher - Leclanché meldet "Durchbruch" in umweltfreundlicher Herstellung von Batterien - LUKB: Franz Grüter verlässt VR - Erica Dubach Spiegler und Marc Gläser neu - Zuger KB: Regierungsrat wählt Erwin Bucher in den Bankrat NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN - PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN - Japans Notenbankchef sieht keine Notwendigkeit, Renditeband auszuweiten WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Huber+Suhner: Blackrock meldet Anteil von 2,99% - Lonza: Blackrock meldet Anteil von 9,99% - SHL meldet Eigenanteil von 0,009%/8,64% - Sonova: Massachusetts Financial Services Company meldet Anteil von 3,02% - U-blox: Blackrock meldet Anteil von 3,02% - Zur Rose: Blackrock meldet Anteil von 2,79%/1,72%; Bank of America Corp. <3% PRESSE MITTWOCH - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Mittwoch: - Keine Termine Donnerstag: - Geberit: Umsatz 2022 (Conf Call 09.00 Uhr) - Belimo: Umsatz 2022 (Conf. Call 09.00 Uhr) - Galenica: Umsatz 2022 - Zur Rose: Umsatz 2022 Freitag: - Autoneum: Umsatz 2022 - BB Biotech: Portfolio 2022 - HBM: Ergebnis Q3 - Huber+Suhner: Umsatz 2022 - Hypi Lenzburg: Ergebnis 2022 (MK online 08.45 Uhr) - SFS: Umsatz 2022 - Zehnder: Umsatz 2022 WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - BFS: Produzenten- und Importpreisindex Dezember 2022 (Donnerstag) Ausland: - EZ: Verbraucherpreise 12/22 (endgültig) (11.00 Uhr) - US: MBA Hypothekenanträge (13.00 Uhr) Einzelhandelsumsatz 12/22 (14.30 Uhr) Erzeugerpreise 12/22 (14.30 Uhr) Industrieprodukton 12/22 (15.15 Uhr) Industrieproduktion 12/22 (16.00 Uhr) Lagerbestände 11/22 (16.00 Uhr) Fed Beige Book (20.00 Uhr) Api-Rohöllagerdaten (22.30 Uhr) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 20.01.2023 IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - Novartis-Sparte Sandoz (H2 2023) Dekotierungen (angekündigt): - Spice Equity (bewilligt, Termin noch offen) - Valora (bewilligt, Termin noch offen) EX-DIVIDENDE DATEN: - DEVISEN/ZINSEN (08.15 Uhr) - EUR/CHF: 0,9960 - USD/CHF: 0,9214 - Conf-Future: -4 BP auf 144,11% (Dienstag) - SNB: Kassazinssatz 1,126% (Dienstag) BÖRSENINDIZES - SMI (Dienstag): -0,30% auf 11'402 Punkte - SLI (Dienstag): -0,16% auf 1'767 Punkte - SPI (Dienstag): -0,25% auf 14'640 Punkte - Dax (Dienstag): +0,35% auf 15'187 Punkte - CAC 40 (Dienstag): +0,76% auf 7'077 Punkte

