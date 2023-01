- SMI vorbörslich: +0,47% auf 11'311,82 Punkte (08.00 Uhr) - Dow Jones (Donnerstag): -0,76% auf 33'045 Punkte - Nasdaq Comp (Donnerstag): -0,96% auf 10'852 Punkte - Nikkei 225 (Freitag): +0,56% auf 26'554 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Holcim erhält 328 Mio EUR von EU für Dekarbonisierungsprojekte vorbörsliche Indikation +1,4% - Autoneum 2022: Umsatz 1805 Mio Fr. (AWP-Konsens: 1828 Mio) Org. Wachstum 8,5% (AWP-Konsens: 9,5%) Umsatz Europa 617 Mio Fr. (AWP-Konsens: 644 Mio) Umsatz Nordamerika 795 Mio Fr. (AWP-Konsens: 776 Mio) Ergebnisse am unteren Ende der Guidance erwartet Weiter EBIT-Marge von 2-3% erwartet Free Cashflow weiter im mittleren/hohen 2-stelligen Mio-Bereich Erstmals wieder Volumenanstieg seit 2020, aber noch unter 2019 vorbörsliche Indikation -2,6% - BB Biotech 2022: Dividende 2,85 Fr. (VJ 3,85 Fr.) Verlust 358 Mio (VJ Verlust 405 Mio) - Coltene 2022: Erw. Umsatz von 267,1 Mio Fr. Erw. operative Marge von "um 13%" 2023: Kostenkontrolle und Entspannung Lieferrückstände wirken positiv COO Stefan Helsing geht in Pension - Gregor Picard folgt nach - HBM 2022/23: Bestätigt Verlust 155 Mio Fr. (VJ Gewinn 275 Mio) zuversichtlich in Bezug auf die gewählte Investitionsstrategie - Huber+Suhner 2022: Umsatz 954,6 Mio Fr. (AWP-Konsens: 943,2 Mio) Auftragseingang 975,4 Mio Fr. (AWP-Konsens: 991,7 Mio) Org. Wachstum von 12,9% (AWP-Konsens 10,5%) Teilsegment Aerospace/Defense klar hinter starkem VJ Teilsegment Communication mit stärkster Dynamik vorbörsliche Indikation +1,5% - Hypi Lenzburg 2022: Dividende 115 Fr. (VJ 115 Fr.) Geschäftserfolg 21,6 Mio Fr. (VJ 21,7 Mio) Jahresgewinn 18,6 Mio Fr. (VJ 18,3 Mio) 2023: Erwarten Stabilisierung auf den Finanzmärkten schlägt Josianne Magnin als neues Mitglied des VR vor - SFS 2022: Umsatz 2748 Mio Fr. (AWP-Konsens: 2734 Mio) Umsatz Fastening Systems 645 Mio Fr. (AWP-Konsens: 630 Mio) Umsatz Engineered Comp. 1028 Mio Fr. (AWP-Konsens: 1012 Mio) Umsatz Distribution&Logistics 1073 Mio Fr. (AWP-Konsens: 1090 Mio) Org. Wachstum 9,1% (AWP-Konsens: 7,6%) vorbörsliche Indikation +0,4% - Zehnder 2022: Umsatz 812,5 Mio Euro (AWP-Konsens: 790,0 Mio) Umsatz Lüftungen 450,3 Mio Euro (AWP-Konsens: 435,4 Mio) Umsatz Heizkörper 362,1 Mio Euro (AWP-Konsens: 354,7 Mio) angespannte Liefersituation verbesserte sich gegen Jahresende - Baloise emittiert dritten Green Bond im Volumen von 175 Millionen Franken - Xlife Sciences: Portfoliogesellschaft Axenoll erhält Patent von EU NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN - Schön Klinik verzichtet auf Mindestannahmequote bei Anleihenrückkauf PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN - CH: - Ausland: GB: Einzelhandelsumsatz Dez -5,8% gg Vorjahr (Prognose -4,0) Einzelhandelsumsatz Dez -1,0% gg Vormonat (Prognose +0,5) DE: Erzeugerpreise Dez -0,4% gg Vormonat (Prognose -1,2) Erzeugerpreise Dez +21,6% gg Vorjahr (Prognose +20,7) WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Peach Property: Swisscanto meldet Anteil von <3% - SHL: Dan Rimoni meldet Anteil von <3% - Tecan: FIL Limited meldet Anteil von 3,02% - U-blox: Janus Henderson Group plc meldet Anteil von 5,05% PRESSE FREITAG - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Freitag: - Hypi Lenzburg: Ergebnis 2022 (MK online 08.45 Uhr) Montag: - Keine Termine Dienstag - Logitech: Resultate Q3 (Conf. Call 14.30 Uhr) - Komax: Umsatz 2022 - Migros Bank: Ergebnis 2022 WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - BAZG: Aussenhandel/Uhrenexporte Dezember/Gesamtjahr 2022 (Dienstag) Ausland: - US: Wiederverkäufe Häuser 12/22 (16.00 Uhr) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: HEUTE 20.01.2023 Übernahmeangebote: - IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - Novartis-Sparte Sandoz (H2 2023) Dekotierungen (angekündigt): - Spice Equity (bewilligt, Termin noch offen) - Valora (bewilligt, Termin noch offen) Kapitalerhöhungen, Aktiensplit etc.: - EX-DIVIDENDE DATEN: - DEVISEN/ZINSEN (xx.xx Uhr) - EUR/CHF: 0,9331 - USD/CHF: 0,9168 - Conf-Future: -177 BP auf 142,86% (Donnerstag) - SNB: Kassazinssatz 1,055% (Donnerstag) BÖRSENINDIZES - SMI (Donnerstag): -0,95% auf 11'259 Punkte - SLI (Donnerstag): -1,38% auf 1'742 Punkte - SPI (Donnerstag): -0,99% auf 14'448 Punkte - Dax (Donnerstag): -1,72% auf 14'920 Punkte - CAC 40 (Donnerstag): -1,77% auf 6'952 Punkte

awp-robot/sw/tv