- SMI vorbörslich: +0,51% auf 11'352,14 Punkte (08.00 Uhr) - Dow Jones (Freitag): +1,00% auf 33'375 Punkte - Nasdaq Comp (Freitag): +2,66% auf 11'140 Punkte - Nikkei 225 (Montag): +1,33% auf 26'906 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Holcim kauft Lieferanten für Zuschlagstoffe in den USA - Züblin: Rücktritt von Verwaltungsrat Vladislav Osipov DOJ hat Strafanzeige gegen Osipov öffentlich gemacht Unternehmen selbst ist nicht in dieses Verfahren involviert Osipov wird sich mit allen verfügbaren Rechtsmitteln zur Wehr setzen - Autoneum will Produkte von Borgers nach Asien und Amerika bringen (CEO in FuW) - Cicor schliesst Übernahme von Phoenix Mecano Digital Elektronik etc. ab - SHL nimmt mit Ausgabe von neuen Aktien 12,6 Mio Fr. ein - NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN - UBP 2022: Reingewinn +4,5% auf 210,4 Mio Fr. Verwaltete Vermögen bei 140,4 Mrd Fr. (Ende 2021: 160,4 Mrd) PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN Schweiz: - Ausland: - WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - ABB: Capital Group meldet Anteil von <3% - Huber+Suhner: Blackrock meldet Anteil von 2,99% - Wisekey: Joel Arber meldet Anteil von 9,97% PRESSE MONTAG - Keine relevanten Nachrichten ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Montag: - Keine Termine Dienstag: - Logitech: Resultate Q3 (Conf. Call 14.30 Uhr) - Komax: Umsatz 2022 Mittwoch - Givaudan: Ergebnis 2022 (Conf. Call 15.00 Uhr) - Lonza: Ergebnis 2022 (Webcast 09.00 Uhr) - Rieter: Umsatz 2022 (Conf. Call 09.00 Uhr) - Emmi: Umsatz 2022 - Mikron: Umsatz 2022 WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - BAZG: Aussenhandel/Uhrenexporte Dezember/Gesamtjahr 2022 (Dienstag) - CS-CFA Index Januar (Mittwoch) Ausland: - EU: Verbrauchervertrauen 01/23 (vorläufig, 16.00 Uhr) - US: Frühindikator 12/22 (16.00 Uhr) - SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 17.02.2023 Übernahmeangebote: - IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - Novartis-Sparte Sandoz (H2 2023) Dekotierungen (angekündigt): - Spice Equity (bewilligt, Termin noch offen) - Valora (bewilligt, Termin noch offen) Kapitalerhöhungen, Aktiensplit etc.: - EX-DIVIDENDE DATEN: - DEVISEN/ZINSEN (08.10 Uhr) - EUR/CHF: 1,0009 - USD/CHF: 0,9175 - Conf-Future: -24 BP auf 142,62% (Freitag) - SNB: Kassazinssatz 1,139% (Freitag) BÖRSENINDIZES - SMI (Freitag): +0,32% auf 11'295 Punkte - SLI (Freitag): +0,54% auf 1'752 Punkte - SPI (Freitag): +0,37% auf 14'501 Punkte - Dax (Freitag): +0,76% auf 15'034 Punkte - CAC 40 (Freitag): -1,23% auf 6'996 Punkte

awp-robot/sw/uh