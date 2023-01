- SMI vorbörslich: +0,11% auf 11'418,67 Punkte (08.00 Uhr) - Dow Jones (Montag): +0,76% auf 33'630 Punkte - Nasdaq Comp (Montag): +2,01% auf 11'364 Punkte - Nikkei 225 (Dienstag): +1,46% auf 27'299 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Logitech Q3: Reingewinn (GAAP) 140,2 Mio USD (VJ 210,0 Mio) Def. Umsatz 1,27 Mrd. USD (VJ 1,63 Mrd) Def. EBIT (non-GAAP) 204,2 Mio USD (VJ 302,0 Mio) Def. EBIT (GAAP) 176,7 Mio USD (VJ 262,8 Mio) Bruttomarge (GAAP) 37,6% (VJ 40,3%) 2022/23: Umsatzrückgang von 13-15% erwartet zu konstanten Währungen EBIT (Non-GAAP) bei 550-600 Mio USD erwartet vorbörsliche Indikation +1,8% - Swatch 2022: Nettoumsatz 7499 Mio Fr. (AWP-Konsens: 7748 Mio) EBIT 1158 Mio Fr. (AWP-Konsens: 1205 Mio) Reingewinn 823 Mio Fr. (AWP-Konsens: 882 Mio) EBIT-Marge 15,4% (AWP-Konsens: 15,5%) Org. Wachstum 4,6% (AWP-Konsens: 7,2%) MoonSwatch ist Verkaufsschlager - über 1 Mio verkauft 2023 kann zu Rekordjahr werden VR wird an nächster Sitzung über die Dividende befinden 2023: starkes Umsatzwachstum erwartet Aufhebung Reisebeschränkungen in China wird Verkäufe neu beleben Verkaufssteigerungen im Januar in China Anhalten hohe Nachfrage nach MoonSwatch auch im Januar vorbörsliche Indikation -0,9% - Holcim übernimmt eine Fabrik für Glasfasermatten in den USA - Novartis-Tochter Sandoz plant Rechteübernahme von Mycamine - Ascom 2022: Umsatz 297,4 Mio Fr. (VJ 291,5 Mio) EBITDA-Marge 8,0% (VJ 9,8%) Auftragseingang 335,7 Mio Fr. (VJ 342,3 Mio) Auftragsbestand 276,5 Mio Fr. (Ende 2021: 256,1 Mio) Bereinigte EBITDA-Marge unverändert gg VJ bei 9,8% - Basilea 2022: Betriebsgewinn von ca. 18 Mio Fr erwartet Erreichen früher als angekündigt Profitabilität vorbörsliche Indikation +2,1% - Crealogix H1: Umsatz 42,3 Mio (VJ 45,4 Mio) EBITDA +6,6 Mio Fr. (VJ -3,8 Mio) - Komax 2022: Auftragseingang 678,1 Mio Fr. (AWP-Konsens: 680,0 Mio) Umsatz leicht über 600 Mio Fr. (AWP-Konsens: 598,4 Mio) EBIT-Marge rund 12 Prozent (AWP-Konsens: 11,2%) Auch ohne Schleuniger wäre es ein Rekordergebnis geworden Neuen Konsortialkredit über 250 Mio Fr., Laufzeit gut 5 Jahre 2023: Mit hohem Auftragsbestand ins neue Jahr gestartet vorbörsliche Indikation +2,6% - Mobilezone schliesst Shop am Zürcher Bellevue zur Sanierung - Nebag will Ausschüttung auf 0,59 Franken je Namenaktie anheben - NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN - Migros Bank 2022: Gewinn 240,5 Mio Fr. (VJ 240,1 Mio) Geschäftsertrag 703,0 Mio Fr. (VJ 652,2 Mio) - PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN Schweiz: - BAZG: Exporte Dezember zum VM real +5,7%, nominal +7,9% (saisonbereinigt) Handelsbilanzüberschuss 2022 von 43,5 Mrd Fr. (VJ 58,5 Mrd) Handelsbilanzüberschuss Dezember bei 2,76 Mrd Fr. (saisonbereinigt) Importe Dezember zum VM real +0,3%, nominal -2,7% (saisonbereinigt) Uhrenexporte Dezember unbereinigt 2,02 Mrd Fr. (nom. 5,8% gg VJ) Uhrenexporte Gesamtjahr 2022 +11,4% auf 24,8 Mrd Fr. Ausland: - WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Cembra: Credit Suisse Funds AG meldet Anteil von 5,09% - FT: CS-Aktionär Qatar Investment Authority baut Anteil aus - Holcim: Holcim Ltd meldet Anteil von 5,04%/1,12% - Huber+Suhner: Blackrock meldet Anteil von 3,01% - Interroll: Premier Fund Managers meldet Anteil von <3% - SHL: MORE Provident FUNDS AND Pension LTD meldet Anteil von 12,34% - Siegfried: Blackrock meldet Anteil von 3% - Tecan: Norges Bank meldet Anteil von 5,06% - UBS meldet Eigenanteil von 12,91%/5,14% - Zur Rose: Blackrock meldet Anteil von 2,9%/1,72% PRESSE DIENSTAG - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Dienstag: - Logitech: Conf Call Resultate Q3 (14.30 Uhr) Mittwoch - Givaudan: Ergebnis 2022 (Conf. Call 15.00 Uhr) - Lonza: Ergebnis 2022 (Webcast 09.00 Uhr) - Rieter: Umsatz 2022 (Conf. Call 09.00 Uhr) - Emmi: Umsatz 2022 - Mikron: Umsatz 2022 Donnerstag: - SGS: Ergebnis 2022 (Webcast 14.00 Uhr) - Bucher: Umsatz 2022 - Schlatter: Umsatz/Auftragseingang 2022 WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - CS-CFA Index Januar (Mittwoch) Ausland: - DE: Einkaufsmanagerindex Dienstleistung 01/23 (1. Veröff., 09.30 Uhr) Einkaufsmanagerindex Industrie 01/23 - EZ: Einkaufsmanagerindex Dienstleistung 01/23 (1. Veröff., 10.00 Uhr) Einkaufsmanagerindex Industrie 01/23 - US: Einkaufsmanagerindex Dienstleistung 01/23 (1. Veröff., 15.45 Uhr) Einkaufsmanagerindex Industrie 01/23 Richmond-Fed-Herstellerindex 01/23 (16.00 Uhr) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 17.02.2023 Übernahmeangebote: - IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - Novartis-Sparte Sandoz (H2 2023) Dekotierungen (angekündigt): - Spice Equity (bewilligt, Termin noch offen) - Valora (bewilligt, Termin noch offen) Kapitalerhöhungen, Aktiensplit etc.: - EX-DIVIDENDE DATEN: - DEVISEN/ZINSEN (08.10 Uhr) - EUR/CHF: 1,0030 - USD/CHF: 0,9210 - Conf-Future: Conf-Future: -73 BP auf 141,89% (Montag) - SNB: Kassazinssatz 1,188% (Montag) BÖRSENINDIZES - SMI (Montag): +0,98% auf 11'406 Punkte - SLI (Montag): +1,07% auf 1'770 Punkte - SPI (Montag): +1,03% auf 14'650 Punkte - Dax (Montag): +0,46% auf 15'103 Punkte - CAC 40 (Montag): +1,15% auf 7'032 Punkte

