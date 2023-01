- SMI vorbörslich: -0,20% auf 11'383,21 Punkte (08.00 Uhr) - Dow Jones (Dienstag): +0,31% auf 33'734 Punkte - Nasdaq Comp (Dienstag): -0,27% auf 11'334 Punkte - Nikkei 225 (Mittwoch): +0,35% auf 27'395 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Givaudan 2022: Umsatz 7117 Mio Fr. (AWP-Konsens: 7154 Mio) Umsatz Riechstoffe 3256 Mio Fr. (AWP-Konsens: 3277 Mio) Umsatz Aromen 3861 Mio Fr. (AWP-Konsens: 3890 Mio) Org. Wachstum 5,3% (AWP-Konsens: 5,6%) Reingewinn 856 Mio Fr. (AWP-Konsens: 826 Mio) EBITDA 1476 Mio Fr. (AWP-Konsens: 1501 Mio) EBITDA-Marge 20,7% (AWP-Konsens: 21,0%) Dividende 67,00 Fr. (AWP-Konsens: 67,69 Fr.; 2021: 66,00 Fr.) Setzen Preiserhöhungen bei Kunden fort bestätigt Mittelfristziele: org. Wachstum 4-5% und FCF mind. 12% erwartet Anstieg der Input-Kosten von rund 5% für 2023 meldet drei Abgänge im Verwaltungsrat CEO Gilles Andrier verdient 2022 5,55 Millionen Franken vorbörsliche Indikation -1,7% - Lonza 2022: Reinergebnis 1218 Mio Fr. (VJ 677 Mio) Kern-EBITDA 1995 Mio Fr. (AWP-Konsens: 1964 Mio) Kern-EBITDA-Marge 32,1% (AWP-Konsens: 31,6%) Umsatz 6223 Mio Fr. (AWP-Konsens: 6211 Mio) Umsatzwachstum von 15,1% zu konstanten Wechselkursen Dividende 3,50 Fr. (AWP-Konsens: 3,34 Fr.; 2021: 3,00 Fr.) Aktienrückkaufprogramm von bis zu 2 Mrd Fr. ab 2023 Rückstellung für Gamsenried-Sanierung unverändert bei 285 Mio Fr. 2023: Umsatzwachstum im hohen einstelligen Bereich Kern-EBITDA-Marge von 30 bis 31% bekräftigt Mittelfristguidance 2024, Kern-EBITDA-Marge rund 33-35% vorbörsliche Indikation +0,1% - Partners Group verstärkt Präsenz in Japan - Teppei Kawai wird Country Head - Basler Kantonalbank erhält von Fitch Ersteinstufung "AAA" - Emmi 2022: Umsatz 4230 Mio Fr. (AWP-Konsens: 4206 Mio) Organisches Wachstum 7% (AWP-Konsens: 6,4%) Org. Wachstum Americas 13,1% (AWP-Konsens: 12,8%) Org. Wachstum Europa 6,7% (AWP-Konsens: 7,3%) Org. Wachstum Schweiz 2,9% (AWP-Konsens: 1,2%) Wertberichtigungen auf AV ~13 Mio. Fr. bei Gläserner Molkerei Um Wertberichtigung ber. EBIT weiterhin zw. 265-280 Mio erw. Alexandra Post Quillet tritt aus VR zurück - Nadja Lang folgt - GAM: 2022 bereinigter Verlust vor Steuern von rund 42,8 Mio Fr. erwartet 2022 IFRS-Nettoverlust nach Steuern von rund 309,9 Mio Fr. erwartet Detailliertes Jahresergebnis auf den 25. April 2023 verschoben Mit Jahresergebnis Update zur Strategie geplant Rücktritt von Benjamin Meuli, Jacqui Irvine zur Vizepräsidentin ernannt VRP: Fokus von VR, Unternehmen strategisch richtig zu positionieren - Landis: Free Cashflow 2023 bei 60-90 Mio USD erwartet (vorher 120 Mio) Neue mittelfristige Finanzziele für 2025 am CMD nächste Woche vorbörsliche Indikation -3,2% - Mikron 2022: Auftragsbestand 270,7 Mio Fr. (VJ 176,7 Mio) Bestellungseingang 408 Mio Fr. (VJ 305,7 Mio) Umsatz 309,4 Mio Fr. (VJ 289,5 Mio) EBIT-Marge von 8-9% erwartet Ergebnis dürfte von positiven Steuereffekten profitieren - Rieter 2022: Umsatz 1511 Mio Fr. (AWP-Konsens: 1396 Mio) Bestellungseingang 1157 Mio Fr. (AWP-Konsens: 1447 Mio) EBIT-Marge von rund 2% Plan zur Steigerung von Umsatz und Profitabilität weiter umgesetzt Thomas Oetterli per am 13. März zum neuen CEO ernannt Oetterli auch als Mitglied des Verwaltungsrats vorgeschlagen vorbörsliche Indikation -2,2% NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN - Hilti 2022: Umsatz 6,35 Mrd Fr. (VJ 5,98 Mrd) - Mobiliar-Tochter Trianon übernimmt Westschweizer PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN Schweiz: - Ausland: - WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Galenica: Vontobel Fonds Services AG meldet Anteil von <3% - GAM: Christopher Brown meldet Anteil von 3,13% - Idorsia: Lazard Asset Management LLC meldet Anteil von <3% - Tecan: Norges Bank meldet Anteil von 4,89% - Temenos: Blackrock meldet Anteil von 4,96% PRESSE MITTWOCH - Holcim: Bei den Investoren gibt es ein Umdenken (Inti CEO in The Market) ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Mittwoch - Givaudan: Conf. Call Ergebnis 2022 (15.00 Uhr) - Lonza: Webcast Ergebnis 2022 (9.00 Uhr) - Rieter: Conf. Call Umsatz 2022 (9.00 Uhr) Donnerstag: - SGS: Ergebnis 2022 (Webcast 14.00 Uhr) - Bucher: Umsatz 2022 - Schlatter: Umsatz/Auftragseingang 2022 Freitag: - Starrag: Umsatz/Auftragseingang 2022 WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - CS-CFA Index Januar (10.00 Uhr) Ausland: - DE: Ifo-Index Januar (10.00 Uhr) - US: MBA Hypothekenanträge (13.00 Uhr) Philadelphia-Fed-Dienstleistungsindex Januar (14.30 Uhr) EIA-Rohöllagerdaten (16.30 Uhr) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 17.02.2023 IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - Novartis-Sparte Sandoz (H2 2023) Dekotierungen (angekündigt): - Spice Equity (bewilligt, Termin noch offen) - Valora (bewilligt, Termin noch offen) EX-DIVIDENDE DATEN: - DEVISEN/ZINSEN (08.15 Uhr) - EUR/CHF: 1,0064 - USD/CHF: 0,9227 - Conf-Future: Conf-Future: -29 BP auf 141,60% (Dienstag) - SNB: Kassazinssatz 1,225% (Dienstag) BÖRSENINDIZES - SMI (Dienstag): +0,00% auf 11'406 Punkte - SLI (Dienstag): +0,19% auf 1'774 Punkte - SPI (Dienstag): +0,00% auf 14'650 Punkte - Dax (Dienstag): -0,07% auf 15'093 Punkte - CAC 40 (Dienstag): +0,78% auf 7'050 Punkte

