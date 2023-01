STIMMUNG - Der Schweizer Aktienmarkt dürfte am Donnerstag seinem Aufwärtsdrang nachgeben und freundlich in den Handel starten. Seit dem Jahreswechsel stehen für den Leitindex SMI mittlerweile Gewinne von mehr als 6 Prozent zu Buche. Unterstützung bekommt er aktuell von den Vorgaben aus Übersee. - SMI vorbörslich: +0,49% auf 11'460,62 Punkte (08.00 Uhr) - Dow Jones (Mittwoch): +0,03% auf 33'744 Punkte - Nasdaq Comp (Mittwoch): -0,18% auf 11'313 Punkte - Nikkei 225 (Donnerstag): -0,12% auf 27'363 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - SGS 2022: Umsatz 6642 Mio Fr. (AWP-Konsens: 6720 Mio) EBIT adj. 1023 Mio Fr. (AWP-Konsens: 1033 Mio) EBIT adj. Marge 15,4% (AWP-Konsens: 15,4%) Reingewinn adj. 689 Mio Fr. (AWP-Konsens: 663 Mio) Reingewinn der Gruppe 630 Mio Fr. (VJ: 655 Mio) Operativer Cashflow 1030 Mio Fr. (VJ 1169 Mio) Dividende 80,00 Fr. (AWP-Konsens: 80 Fr.; 2021: 80 Fr.) 2023: Organisches Wachstum im mittleren einstelligen Prozentbereich erw. Wollen operative Marge und operativen Gewinn verbessern Wollen künftig Dividende weiterhin mindestens halten vorbörsliche Indikation -0,7% - Roche lanciert Covid-Test zur Erkennung von Omikron-Varianten - Bellevue 2022: Deutlich tieferen Konzerngewinn von 25 Mio. Fr. erwartet Antrag einer ordentlichen Dividende von 2,00 Franken Marktverwerfungen schmälern Kundenvermögen auf 9.4 Mrd Fr. Daniel Sigg steht nicht zur Wahl in den VR zur Verfügung - Bucher 2022: Org. Wachstum 16,5% (AWP-Konsens: 13,2%) Auftragseingang Kuhn 1613 Mio Fr. (AWP-Konsens: 1627 Mio) Umsatz 3597 Mio Fr. (AWP-Konsens: 3519 Mio) Umsatz Kuhn Gruppe 1510 Mio Fr. (AWP-Konsens: 1493 Mio) Auftragseingang 3858 Mio Fr. (AWP-Konsens: 3870 Mio) 2022: Konzerngewinn sollte deutlich über Vorjahr liegen EBIT-Marge dürfte hohen Vorjahreswert übertreffen Normalisierung der Nachfrage im Jahresverlauf 2023: Umsatz in der Grössenordnung des Vorjahres erwartet Betriebsgewinnmarge unter VJ erwartet - Höhere Personalkosten - Schlatter 2022: Umsatz 110,5 Mio Fr. (VJ 94,6 Mio) Auftragseingang 128,1 Mio Fr. (VJ 135,5 Mio) Auftragsbestand per Ende Jahr 89,4 Mio Fr. (H1: 115 Mio) EBIT im mittleren einstelligen Millionenbereich erwartet - Barry Callebaut: Moody's erhöht Ausblick auf "positiv" von "stabil" - Comet ernennt Joeri Durinckx zum Leiter der Division Plasma Control - DKSH vertreibt Dow-Produkte in weiteren Ländern - Tecan nominiert Matthias Gillner für Verwaltungsrat NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN - Sunrise wird nicht auf Huawei-Komponenten verzichten PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN - CH: - Ausland: WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Accelleron: Norges Bank meldet Anteil von 3,15% - Logitech: The Capital Group Companies Inc. meldet Anteil von <3% - Lonza: Blackrock meldet Anteil von 10,04% - SIG Group: Laurens Last meldet Anteil von 9,1116% PRESSE DONNERSTAG - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Donnerstag: - SGS: Webcast Ergebnis 2022 (14.00 Uhr) Freitag: - Starrag: Umsatz/Auftragseingang 2022 Montag: - Interroll: Umsatz/Auftragseingang 2022 - Gurit: Umsatz 2022 (nachbörslich) WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - KOF Konjunkturbarometer Januar (Montag) - BFS: Erste Schätzung Logiernächte Dezember (Montag) Ausland: - US: Auftragseingang langlebige Güter 12/22 (14:30) BIP Q4/23 (14:30) Handelsbilanz 12/22 (14:30) Grosshandels-Lagerbestände 12/22 (14:30) Neubauverkäufe 12/22 (16:00) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 17.02.2023 Übernahmeangebote: - IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - Novartis-Sparte Sandoz (H2 2023) Dekotierungen (angekündigt): - Spice Equity (bewilligt, Termin noch offen) - Valora (bewilligt, Termin noch offen) Kapitalerhöhungen, Aktiensplit etc.: - EX-DIVIDENDE DATEN: - DEVISEN/ZINSEN (08.13 Uhr) - EUR/CHF: 1,0017 - USD/CHF: 0,9182 - Conf-Future: +73 BP auf 142,59% (Mittwoch) - SNB: Kassazinssatz 1,134% (Mittwoch) BÖRSENINDIZES - SMI (Mittwoch): -0,01% auf 11'405 Punkte - SLI (Mittwoch): -0,07% auf 1'772 Punkte - SPI (Mittwoch): -0,18% auf 14'624 Punkte - Dax (Mittwoch): -0,08% auf 15'082 Punkte - CAC 40 (Mittwoch): +0,17% auf 7'044 Punkte

awp-robot/sw/ra