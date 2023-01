STIMMUNG - Am Freitagmorgen zeichnet sich am Schweizer Aktienmarkt ein versöhnlicher Wochenschluss ab. Die vorbörslichen Indikationen weisen zumindest nach oben. Allerdings hatte der SMI auch am Vortag zunächst fester eröffnet, um dann am Ende mit einem klaren Minus aus dem Handel zu gehen. Freundliche Vorgaben dürften an diesem Morgen zunächst stützen. - SMI vorbörslich: +0,13% auf 11'332,27 Punkte (08.00 Uhr) - Dow Jones (Donnerstag): +0,61% auf 33'949 Punkte - Nasdaq Comp (Donnerstag): +1,76% auf 11'512 Punkte - Nikkei 225 (Freitag): +0,07% auf 27'383 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Alcon: Schweizer Börse eröffnet Untersuchung wegen Ad-hoc-Vorschriften - Swiss Re: Underwriting-Chef wird neuer Konzernchef von Konkurrent Scor - Starrag 2022: Auftragseingang 396 Mio Fr. (VJ 379 Mio) Auftragsbestand 327 Mio Fr. (VJ 256 Mio) Umsatz 318 Mio Fr. (VJ 293 Mio) EBIT und Marge deutlich über Vorjahr erwartet Martin Buyle als Nachfolger für CEO Christian Walti bestimmt - Burkhalter Gruppe übernimmt Elektrotechnik-Unternehmen Elektro Saas - Castle PE erwartet für 2022 Verlust von 17,4 Millionen US-Dollar - Flughafen Zürich befördert CFO Lukas Brosi zum CEO - Glarner KB: Standard & Poor's bestätigt AA Rating und Ausblick "stabil" - Graubündner KB: Standard & Poor's bestätigt AA Rating und Ausblick "stabil" - Komax verkauft Gebäude in Rotkreuz - Positiver EBIT-Einfluss vorbörsliche Indikation +2,5% NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN - Axpo stösst Beteiligung an der Erdgaspipeline TAP ab - ZKB ernennt Martin Bardenhewer per 1. Mai zum neuen Finanzchef PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN - CH: - Ausland: - JP: JAN TOKYO CORE CPI +4.3% Y/Y; DEC REV +3.9% WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - GAM: Jörg Bantleon meldet Anteil von 4,24% - IGEA Pharma: Canepa Cristina senkt Anteil auf 4,6% - Julius Bär: T. Rowe Price Associates, Inc. meldet Anteil von 4,98% PRESSE FREITAG - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Freitag: - Keine Termine Montag: - Interroll: Umsatz/Auftragseingang 2022 - Gurit: Umsatz 2022 (nachbörslich) Dienstag: - UBS: Ergebnis Q4/2022 - BC Jura: Ergebnis 2022 - Pierer Mobility: Ergebnis 2022 - Landis+Gyr: Kapitalmarkttag WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - KOF Konjunkturbarometer Januar (Montag) - BFS: Erste Schätzung Logiernächte Dezember (Montag) - BFS: Detailhandelsumsätze Dezember 2022 (Dienstag) Ausland: - US: Konsumausgaben 12/22 (14.30 Uhr) Hausverkäufe 12/22 (16.00 Uhr) Universität of Michigan Stimmungsindex 01/23 (16.00 Uhr) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 17.02.2023 Übernahmeangebote: - IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - Novartis-Sparte Sandoz (H2 2023) Dekotierungen (angekündigt): - Spice Equity (bewilligt, Termin noch offen) - Valora (bewilligt, Termin noch offen) Kapitalerhöhungen, Aktiensplit etc.: - EX-DIVIDENDE DATEN: - DEVISEN/ZINSEN (08.11 Uhr) - EUR/CHF: 1,0027 - USD/CHF: 0,9222 - Conf-Future: -8 BP auf 142,25% (Donnerstag) - SNB: Kassazinssatz 1,203% (Donnerstag) BÖRSENINDIZES - SMI (Donnerstag): -0,76% auf 11'318 Punkte - SLI (Donnerstag): +0,15% auf 1'775 Punkte - SPI (Donnerstag): -0,62% auf 14'533 Punkte - Dax (Donnerstag): +0,34% auf 15'133 Punkte - CAC 40 (Donnerstag): +0,65% auf 7'096 Punkte

awp-robot/sw/ra