STIMMUNG - Nachdem der Schweizer Aktienmarkt am Montag letztlich noch einen freundlichen Wochenauftakt geschafft hat, dürfte am heutigen Dienstag erneut erst einmal Zurückhaltung dominieren. Während der Wochenstart noch vergleichsweise ruhig war, werden Investoren ab dem heutigen Tag mit einer Vielzahl an Datenpunkten konfrontiert. Die Vorgaben aus Übersee sprechen ebenfalls für eine erhöhte Nervosität. - SMI vorbörslich: -0,22% auf 11'354,82 Punkte (08.00 Uhr) - Dow Jones (Montag): -0,77% auf 33'717 Punkte - Nasdaq Comp (Montag): -1,96% auf 11'394 Punkte - Nikkei 225 (Dienstag): -0,39% auf 27'327 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - UBS 2022: Gewinn vor Steuern 9,60 Mrd USD (VJ 9,48 Mrd) Konzernergebnis 7,63 Mrd USD (VJ 7,46 Mrd) Ordentliche Dividende 0,55 USD (VJ 0,50 USD) Cost-Income-Ratio 72,1% (Ziel: 70-73%) Q4: Geschäftsertrag 8029 Mio USD (AWP-Konsens: 7923 Mio) Geschäftsaufwand 6085 Mio USD (AWP-Konsens: 6120 Mio) Gewinn vor Steuern 1937 Mio USD (AWP-Konsens: 1701 Mio) Konzernergebnis 1653 Mio USD (AWP-Konsens: 1285 Mio) Verwaltete Vermögen (AuM) 3957 Mrd USD (Ende September: 3706 Mrd) 2023: Aktienrückkäufe im Wert von über 5 Mrd USD geplant Erträge Q1 dürften durch saisonale Faktoren pos. beeinflusst werden Starten aus einer Position der Stärke ins Jahr Sind zuversichtlich, Ziele auch 2023 wieder zu erreichen vorbörsliche Indikation +0,7% - AMS-Osram-CEO Alexander Everke tritt zurück - Aldo Kamper folgt nach vorbörsliche Indikation -2,3% - Logitech ernennt Charles Boynton zum neuen Finanzchef - Roche kooperiert im Bereich Bluttests für zu Hause mit US-Firma Jana Care - Zurich Insurance investiert in kanadisches Cyber-Insurtech Boxx (HEADLINE) - BCJ 2022: Reingewinn 10,22 Mio Fr. (VJ 9,7 Mio) Geschäftserfolg 20,5 Mio Fr. (VJ 18,4 Mio) 2022: Dividendensumme 5,25 Mio Franken (VJ 4,80 Mio Fr.) BCJ 2023: Erwarten trotz Unsicherheiten besseres Ergebnis als 2022 2022 mit höherem Gewinn und mehr Dividende (HEADLINE) - Gurit 2022: Umsatz 499,5 Mio Fr. (VJ: 467,9 Mio) Umsatz fortgef. Geschäft 488,6 Mio Fr. (AWP-Konsens: 500,7 Mio) Betriebsgewinnmarge von über 4% erwartet Bereinigte Betriebsgewinnmarge von über 2% erwartet (VJ 7%) - Landis+Gyr: Streben bis 2024/25 EBITDA-Marge zwischen 12 und 14 Prozent an Bis 2024/25 mittleres bis hohes einstelliges Wachstum angestrebt Bestätigt progressive Dividendenpolitik, Fokus auf Cash Conversion erhält Grossauftrag von US-Versorger (HEADLINE) - Pierer Mobility 2022: Umsatz 2437,2 Mio EUR (AWP-Konsens: 2430 Mio) EBIT 235,2 Mio EUR (AWP-Konsens: 233 Mio) EBIT-Marge 9,7% (AWP-Konsens: 9,6%) Dividende 2 Euro je Aktie vorgeschlagen (VJ: 1,00 EUR) Ergebnis vor Steuern 215,9 Mio EUR (VJ 191,6 Mio) 2023: Weiter Umsatzwachstum 6 bis 10%; EBIT-Marge 8 bis 10% - Galenica-Tochter Verfora erweitert Portfolio mit Übernahme von Padma - Georg Fischer führt 2023 Generalversammlung wieder physisch durch - Idorsia reicht EU-Zulassungsantrag für Blutdruckmittel Aprocitentan ein - Wisekey lanciert NFT-Plattform für CO2-Speicherung NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN - PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN - CH: - Ausland: - JP: DEC RETAIL SALES +3.8% Y/Y; NOV +2.5% DEC INDUSTRIAL OUTPUT -0.1% M/M; NOV +0.2% JOBLESS RATE AT 2.5%, UNCHANGED FROM NOV 2.5% - FR: BIP Q4 +0,1% GG VQ (PROGNOSE +0,0) - DE: EINFUHRPREISE DEZ -1,6% GG VORMONAT (PROGNOSE -2,5) EINFUHRPREISE DEZ +12,6% GG VORJAHR (PROGNOSE +11,5) EINZELHANDELSUMSATZ REAL DEZEMBER -5,3% GG VORMONAT (PROGNOSE -0,2) EINZELHANDELSUMSATZ REAL DEZ -6,4% GG VORJAHR (PROGNOSE -2,6) WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Siegfried: Blackrock meldet Anteil von 2,99%; Credit Suisse Funds AG 3,03% - Temenos: Blackrock meldet Anteil von 4,99% PRESSE DIENSTAG - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Dienstag: - UBS: CC zu Ergebnis Q4/2022 (09.00 Uhr) - BC Jura: MK zu Ergebnis 2022 (09.30 Uhr) - Pierer Mobility: CC zu Ergebnis 2022 (11.00 Uhr) Mittwoch: - Novartis: Ergebnis 2022 (MK 09.30/Conf. Call 14.00 Uhr) - Valiant: Ergebnis 2022 (MK 10.00 Uhr) Donnerstag: - ABB: Ergebnis 2022 (Conf. Call 09.00 Uhr) - Julius Bär: Ergebnis 2022 (Conf. Call 09.30 Uhr) - Roche: Ergebnis 2022 (MK 09.00/Webinar 14.00 Uhr) - BEKB: Ergebnis 2022 (MK 09.00 Uhr) - CFT: Umsatz 2022 - WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - BFS: Detailhandelsumsätze Dezember 2022 (08.30 Uhr) - Einkaufsmanager-Index (PMI) Januar 2022 (Mittwoch) Ausland: - EUR: BIP Q4/22 (11.00 Uhr) - US: Beschäftigungskostenindex Q4/22 (14.30 Uhr) FHFA Hauspreisindex 11/22 (15.00 Uhr) Chicago Einkaufsmanagerindex 01/23 (15.45 Uhr) Verbrauchervertrauen 01/23 (16.00 Uhr) Api-Rohöllagerdaten (22.30 Uhr) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 17.02.2023 Übernahmeangebote: - IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - Novartis-Sparte Sandoz (H2 2023) Dekotierungen (angekündigt): - Spice Equity (bewilligt, Termin noch offen) - Valora (bewilligt, Termin noch offen) Kapitalerhöhungen, Aktiensplit etc.: - EX-DIVIDENDE DATEN: - DEVISEN/ZINSEN (08.18 Uhr) - EUR/CHF: 1,0029 - USD/CHF: 0,9249 - Conf-Future: -66 BP auf 141,05% (Montag) - SNB: Kassazinssatz 1,268% (Montag) BÖRSENINDIZES - SMI (Montag): +0,42% auf 11'380 Punkte - SLI (Montag): +0,16% auf 1'781 Punkte - SPI (Montag): +0,34% auf 14'602 Punkte - Dax (Montag): -0,16% auf 15'126 Punkte - CAC 40 (Montag): -0,20% auf 7'082 Punkte

