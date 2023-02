- SMI vorbörslich: +0,64% auf 11'272,24 Punkte (08.00 Uhr) - Dow Jones (Mittwoch): +0,02% auf 34'093 Punkte - Nasdaq Comp (Mittwoch): +2,00% auf 11'816 Punkte - Nikkei 225 (Donnerstag): +0,20% auf 27'402 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - ABB Q4: Auftragseingang 7620 Mio USD (AWP-Konsens: 7784 Mio) Reingewinn 1132 Mio USD (AWP-Konsens: 737 Mio) Umsatz 7824 Mio USD (AWP-Konsens: 7604 Mio) Operativer EBITA 1146 Mio USD (AWP-Konsens: 1147 Mio) Operative EBITA-Marge 14.,8% (AWP-Konsens: 15,0%) Gute Preisgestaltung trug massgeblich zur besseren Marge bei 2022: Dividende 0,84 Fr. (AWP-Konsens: 0,83 Fr.; 2021: 0,82 Fr.) 2023: Gehen nicht von einem grösseren Nachfrageeinbruch aus Vergleichbarer Umsatz dürfte um mehr als 5 Prozent zulegen Cashflow dürfte vom Abbau des Nettoumlaufvermögens profitieren Zahl der nachteiligen Posten dürfte zurückgehen Erwarten EBITA-Marge von mindestens 15 Prozent ABB schlägt Denise C. Johnson zur Wahl in den VR vor Satish Pai scheidet aus dem Verwaltungsrat aus Planen Aktienrückkäufe auch im gesamten Jahr 2023 fortsetzen vorbörsliche Indikation +1,2% - Julius Bär 2022: IFRS Konzerngewinn 950 Mio Fr. (AWP-Konsens: 919 Mio) Adj. Konzerngewinn 1050 Mio Fr. (AWP-Konsens: 1001 Mio) Bruttomarge 87 BP (AWP-Konsens: 85,8 BP) Betriebsertrag 3853 Mio Fr. (AWP-Konsens: 3800 Mio) Cost-Income Ratio 65,9% (AWP-Konsens: 66,4%) Nettoneugeld 8,7 Mrd Fr. (AWP-Konsens: 5,7 Mrd) Kundenvermögen 424,1 Mrd Fr. (AWP-Konsens: 420 Mrd) Kundenvermögen 424 Mrd Fr. (AWP-Konsens: 420 Mrd) 2022: Dividende 2,60 Fr. (AWP-Konsens: 2,61 Fr.; 2021: 2,60 Fr.) Aktienrückkauf wird Ende Februar zum Maximalbetrag beendet Netto-Neugeld beschleunigte sich gegen Jahresende Kunden aus Europa/Nahem Osten trugen massgeblich zum Neugeld bei CEO: Auch Zuflüsse von CS-Kunden - aber nichts Ausserordentliches Kundenstimmung zu Jahresbeginn "vorsichtig aber konstruktiv" nominiert Jürg Hunziker zur Wahl in den Verwaltungsrat vorbörsliche Indikation +2,5% - Roche 2022: Umsatz Diagnostics 17'730 Mio Fr. (AWP-Konsens: 17'663 Mio) Umsatz Pharma 45'551 Mio Fr. (AWP-Konsens: 45'550 Mio) Umsatz Gruppe 63'281 Mio Fr. (AWP-Konsens: 63'336 Mio) Core EBIT 22'173 Mio Fr. (AWP-Konsens: 22'441 Mio) IFRS-Konzerngewinn 13'531 Mio Fr. (VJ 14'935 Mio) Core EPS 20,3 Fr. (AWP-Konsens: 20,51 Fr.) Dividende 9,50 Fr. (AWP-Konsens: 9,55 Fr.; 2021: 9,30 Fr.) Q4: Umsatz Pharma 12'362 Mio Fr. (VJ 11'662 Mio) 2022: Umsatzerosion durch Biosimilars von insgesamt 1,9 Mrd Fr. 2023: Ohne COVID-19-Verkäufe solides Verkaufswachstum erwartet 2023: Umsatzrückgang im niedrigen 1-stelligen %-Bereich erw Kerngewinnrückgang, der eitgehend Verkaufsrückgang entspricht erw Erneute Dividendenerhöhung in Schweizer Franken angestrebt erwartet 2023 Rückgang der Covid-19 Verkäufe um rund 5 Mrd Teresa Graham zur neuen Chefin von Sparte Pharmaceuticals ernannt Levi Garraway wird Mitglied der erweiterten Konzernleitung CEO: erwarten 2023 Umsatzrosion durch Biosimilars von 1,6 Mrd Fr. China-Geschäft etwas stabiler geworden kürzlich zählen China zu potenziellen Wachstumsmärkten Haben Inflation bislang gut verkraftet haben laufende Alzheimer-Programme - müssen aus Misserfolg lernen sehe keine Änderungen in M&A-Strategie - weiter Bolt-Ons Bewertungen sind teilweise nach wie vor sehr hoch vorbörsliche Indikation -1,2% - Swatch 2022: Dividende Inh. 6,00 Fr. (AWP-Konsens: 6,79 Fr.; 2021: 5,50 Fr.) - Swiss Re: Divisipon Rückversicherung wird in P&C Re und L&H Re aufgeteilt - BEKB 2022: Kundenausleihungen 27,66 Mrd Fr. (VJ 26,2 Mrd) Konzerngewinn 159,6 Mio Fr. (VJ 154,9 Mio) Geschäftsertrag 485,7 Mio Fr. (VJ 463,5 Mio) Geschäftserfolg 170,4 Mio Fr. (VJ 178,6 Mio) Dividende 9,60 Fr. (VJ 9,20 Fr.) 2023: Zuversichtlich für erneut positives Ergebnis - Energiedienst 2022: EBIT bei rund 103 Mio EUR erwartet Höher als VJ dank Kapitalmarktentwicklung/Bewertungseffekten Adjusted EBIT (60 Mio EUR) etwa 8 Mio tiefer als im VJ - Mobilezone: CEO Markus Bernhard wird per 30. Juni 2024 als CEO zurücktreten Roger Wassmer und Wilke Stroman zu Co-CEOs ernannt - CFT 2022: Umsatz 947,4 Mio Fr. (VJ 873,6 Mio) - Hiag holt ehemaligen Mobimo-Finanzchef Stefan Hilber an Bord - NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN - Raiffeisen ernennt neuen Leiter für Hauptsitz in der Westschweiz PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN Schweiz: - Ausland: - WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Siegfried: Blackrock meldet Anteil von 3,05% - Temenos: Blackrock meldet Anteil von 4,84% PRESSE DONNERSTAG - CS u.a. rechnen mit 5 Cent pro Dollar Rückerstattung durch Archegos (FT) - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Donnerstag: - ABB: Conf. Call zu Ergebnis 2022 (09.00 Uhr) - Julius Bär: Conf. Call zu Ergebnis 2022 (09.30 Uhr) - Roche: Ergebnis 2022 (MK 09.00/Webinar 14.00 Uhr) - BEKB: MK zu Ergebnis 2022 (09.00 Uhr) Freitag: - Bystronic: Umsatz 2022 - Medacta: Umsatz 2022 (Conf. Call 15.00 Uhr) - Oneswissbank: Ergebnis 2022 Montag: - Lem: Ergebnis 9 Mte (Conf. Call 10.00 Uhr) - Zuger KB: Ergebnis 2022 (MK 10.45 Uhr) - WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - Seco: Konsumentenstimmungsindex (Umfrage Januar; 09.00 Uhr) - KOF Beschäftigungsindikator Q1 (Montag) Ausland: - GB: BoE-Notenbankentscheidung (13.00 Uhr) - ZO: EZB-Notenbankentscheidung (14.15 Uhr + 14.45 Uhr Pressekonferenz) - US: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (wöchentlich; 14.30 Uhr) Produktivität Q4/22 (14.30 Uhr) Auftragseingang Industrie 12/22 (16.00 Uhr) Auftragseingang langlebige Güter 12/22 (endgültig; 16.00 Uhr) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 17.02.2023 Übernahmeangebote: - IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - Novartis-Sparte Sandoz (H2 2023) Dekotierungen (angekündigt): - Spice Equity (bewilligt, Termin noch offen) - Valora (bewilligt, Termin noch offen) Kapitalerhöhungen, Aktiensplit etc.: - EX-DIVIDENDE DATEN: - DEVISEN/ZINSEN (08.10 Uhr) - EUR/CHF: 0,9990 - USD/CHF: 0,9072 - Conf-Future: +107 BP auf 142,36% (Mittwoch) - SNB: Kassazinssatz 1,243% (Mittwoch) BÖRSENINDIZES - SMI (Mittwoch): -0,75% auf 11'201 Punkte - SLI (Mittwoch): -0,11% auf 1'763 Punkte - SPI (Mittwoch): -0,48% auf 14'421 Punkte - Dax (Mittwoch): +0,35% auf 15'181 Punkte - CAC 40 (Mittwoch): -0,07% auf 7'077 Punkte

