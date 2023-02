- SMI vorbörslich: -0,19% auf 11'167,36 Punkte (08.00 Uhr) - Dow Jones (Donnerstag): -0,11% auf 34'054 Punkte - Nasdaq Comp (Donnerstag): +3,25% auf 12'201 Punkte - Nikkei 225 (Freitag): +0,39% auf 27'509 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Swisscom publiziert versehentlich erste Kennzahlen 2022 2022: Umsatz provisorisch 11,11 Mrd Fr., EBITDA 4,41 Mrd Fr. Finale Kennzahlen folgen nach Abnahme durch VR am 9. Februar vorbörsliche Indikation +0,3% - CS: Bundesanwaltschaft leitet Untersuchung wegen Datendiebstahls ein - Nestlé steigt in Kanada aus Tiefkühl- und Pizzageschäft aus - Bystronic 2022: Umsatz 1015,9 Mio Fr. (AWP-Konsens: 975 Mio) Auftragseingang 1009,5 Mio Fr. (AWP-Konsens: 1020 Mio) EBIT zwischen 46 und 49 Mio Fr. erwartet Auftragsbestand per Ende 2022 >400 Mio Fr. - CPH verkauft Industrieland in Full-Reuenthal Ertrag in tiefer zweistelliger Millionenhöhe durch Verkauf - Medacta 2022: Umsatz 437,1 Mio Euro (AWP-Konsens: 434 Mio) Umsatz grösster Bereich Hüfte 203,6 Mio Euro (VJ 179,3 Mio) Umsatz grösste Region Europa 187,4 Mio Euro (VJ 156,4 Mio) - One Swiss Bank 2022: Gewinn 0,66 Mio Fr. (VJ -4,8 Mio) EBITDA 5,3 Mio Fr. (VJ +0,5 Mio) Assets under Management 4,5 Mrd Fr. (VJ 5,1 Mrd.) - Zur Rose verkauft Schweiz-Geschäft an die Migros Zur Rose konzentriert sich auf Geschäft in Deutschland Zur Rose fliessen Mittel in der Höhe von rund 360 Mio Fr. zu Abschluss der Transaktion wird im zweiten Quartal 2023 erwartet Zur Rose nach Deal weitgehend schuldenfrei Eigenkapitalquote erhöht sich auf 73 Prozent Finanziele 2022 bleiben unverändert - neue Ziele im März vorbörsliche Indikation +10,3% - NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN Schweiz: - Ausland: - WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - ABB: Blackrock meldet Anteil von 5,02% PRESSE FREITAG - Keine relevanten Nachrichten - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Freitag: - Medacta: Conf Call Umsatz 2022 (15.00 Uhr) Montag: - Lem: Ergebnis 9 Mte (Conf. Call 10.00 Uhr) - Zuger KB: Ergebnis 2022 (MK 10.45 Uhr) - Dienstag: - AMS Osram: Ergebnis 2022 (Conf. Call 08.30/MK 10.00 Uhr) - Idorsia: Ergebnis 2022 (Conf. Call 14.00 Uhr) - LM Group: Ergebnis 2022 (provisorisch) - Luzerner KB: Ergebnis 2022 WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - KOF Beschäftigungsindikator Q1 (Montag) - Seco: Arbeitsmarktdaten Januar 2023 (Dienstag) - EFV/SNB: Eidgenössische Anleihe - Ankündigung (Dienstag) - SNB: Devisenreserven Januar 2023 (Dienstag) Ausland: - DE: Einkaufsmanagerindex Dienstleistung 01/23 (2. Veröff, 09.55 Uhr) - ZO: Einkaufsmanagerindex Dienstleistung 01/23 (2. Veröff., 10.00 Uhr) Erzeugerpreise 12/22 (11.00 Uhr) - US: Arbeitsmarktdaten 01/23 (14.30 Uhr) Einkaufsmanagerindex Dienstleistung 01/23 (2. Veröff., 15.45 Uhr) ISM-Dienstleistungsindex 01/23 (16.00 Uhr) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 17.02.2023 Übernahmeangebote: - IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - Novartis-Sparte Sandoz (H2 2023) Dekotierungen (angekündigt): - Spice Equity (bewilligt, Termin noch offen) - Valora (bewilligt, Termin noch offen) Kapitalerhöhungen, Aktiensplit etc.: - EX-DIVIDENDE DATEN: - DEVISEN/ZINSEN (08.05 Uhr) - EUR/CHF: 0,9958 - USD/CHF: 0,9142 - Conf-Future: +89 BP auf 143,25% (Donnerstag) - SNB: Kassazinssatz 1,207% (Donnerstag) BÖRSENINDIZES - SMI (Donnerstag): -0,11% auf 11'188 Punkte - SLI (Donnerstag): +1,39% auf 1'787 Punkte - SPI (Donnerstag): +0,32% auf 14'468 Punkte - Dax (Donnerstag): +2,16% auf 15'509 Punkte - CAC 40 (Donnerstag): +1,18% auf 7'166 Punkte

