- SMI vorbörslich: -0,49% auf 11'293,65 Punkte (08.00 Uhr) - Dow Jones (Freitag): -0,38% auf 33'926 Punkte - Nasdaq Comp (Freitag): -1,59% auf 12'007 Punkte - Nikkei 225 (Montag): +0,67% auf 27'694 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Novartis: Tochter Sandoz kommt mit Biosimilar-Antrag in USA voran legt positive Langzeitdaten mit Cosentyx bei HS vor - CS-Immobilienfonds kaufen mit Partner riesiges Hotel in Florida - Nestlé-Chef kündigt weitere Preissteigerungen bei Lebensmitteln an (FAZ) - Sonova lanciert medizinische App für Tinnitus-Management - Swisscom ändert Herausgabepraxis bei E-Mails - Burckhardt: Anklage gegen zwei Mitarbeitende wegen Insiderhandel Handel hatte keinen Einfluss auf Ergebnis des Unternehmens Sind der Auffassung, Mitarbeiter haben korrekt gehandelt - Dufry: Übernahme von Autogrill abgeschlossen Edizione neu grösster Aktionär von Dufry - Idorsia erreicht in Phase-III-Studie mit Clazosentan gesteckte Ziele nicht Vorbörsliche Indikation -5,5% - Lem 9 Mte: Umsatz 301,6 Mio Fr. (AWP-Konsens: 297,6 Mio Fr.) Auftragseingang 362,2 Mio Fr. (VJ 436,9 Mio Fr.) EBIT 68,3 Mio Fr. (AWP-Konsens: 67,4 Mio Fr.) Reingewinn 55,3 Mio Fr. (AWP-Konsens: 54,1 Mio Fr.) 2022/23: Bisheriger Ausblick bestätigt Umsatz von 390 - 400 Mio Fr. erwartet - EBIT-Marge von über 20% Knappheit an Halbleiter-Komponenten bremst weiterhin - SPS: Einmalige Sonderaufwendungen von 34 Mio Fr. wegen Jelmoli Warenhaus an Bahnhofstrasse wird umgebaut Jelmoli erhält neuen Chef - Reto Braegger folgt auf Nina Müller Jahresziele wurden trotz Sonderaufwendungen erreicht vorbörsliche Indikation +0,5% - ZGKB 2022: Geschäftsertrag 248,9 Mio Fr. (VJ 235,1 Mio) Geschäftserfolg 112,6 Mio Fr. (VJ 110,6 Mio) Reinergebnis 97,2 Mio Fr. (VJ 75,3 Mio) Dividende 220 Fr. (VJ 220 Fr.) Positive Entwicklung in allen wesentlichen Geschäftsbereichen Umsetzung der Strategie 2025 ist auf Kurs 2023: Zuversichtlich, Ergebnis von 2022 egalisieren zu können - Addex: Partner Janssen schliesst Rekrutierung für Phase-2-Studie ab - Siegfried ernennt Christian Dowdeswell zum CBO Drug Substances - Tamedia räumt in Fall von Mobbing-Vorwürfen Versäumnisse ein - Vaudoise nominiert Nathalie Bourquenoud für Wahl in den Verwaltungsrat NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN - PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN - DE: Auftragseingang Industrie DEZ +3,2% gg VM (Prog +2,0) WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - ABB: Blackrock meldet Anteil von 4,99% - Ascom: Swisscanto meldet Anteil von 3,062% - GAM: Christopher Brown meldet Anteil von 5% - UBS meldet Eigenanteil von 13,24%/5,13% PRESSE WOCHENENDE/MONTAG - Siehe separate Presseschau ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Montag: - Lem: Ergebnis 9 Mte (Conf. Call 10.00 Uhr) - Zuger KB: Ergebnis 2022 (MK 10.45 Uhr) Dienstag: - AMS Osram: Ergebnis 2022 (Conf. Call 08.30/MK 10.00 Uhr) - Idorsia: Ergebnis 2022 (Conf. Call 14.00 Uhr) - LM Group: Ergebnis 2022 (provisorisch) - Luzerner KB: Ergebnis 2022 (MK 11.00 Uhr) Mittwoch - Vontobel: Ergebnis 2022 (Webcast 10.30 Uhr) WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - KOF Beschäftigungsindikator Q1 (9.00 Uhr) - Seco: Arbeitsmarktdaten Januar 2023 (Dienstag) - EFV/SNB: Eidgenössische Anleihe - Ankündigung (Dienstag) - SNB: Devisenreserven Januar 2023 (Dienstag) - KOF: Konjunkturumfragen Februar (Mittwoch) Ausland: - ZO: Sentix-Investorenvertrauen 12/22 (10.30 Uhr) - ZO: Einzelhandelsumsatz 12/22 (11.00 Uhr) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 17.02.2023 IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - Novartis-Sparte Sandoz (H2 2023) Dekotierungen (angekündigt): - Spice Equity (bewilligt, Termin noch offen) - Valora (bewilligt, Termin noch offen) EX-DIVIDENDE DATEN: per 08.02: - Varia US (0,50 Fr.) DEVISEN/ZINSEN (08.15 Uhr) - EUR/CHF: 0,9983 - USD/CHF: 0,9253 - Conf-Future: -62 BP auf 142,63% (Freitag) - SNB: Kassazinssatz 1,181% (Freitag) BÖRSENINDIZES - SMI (Freitag): +1,44% auf 11'349 Punkte - SLI (Freitag): +0,86% auf 1'803 Punkte - SPI (Freitag): +1,25% auf 14'649 Punkte - Dax (Freitag): -0,21% auf 15'476 Punkte - CAC 40 (Freitag): +2,22% auf 7'234 Punkte

