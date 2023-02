STIMMUNG - Am Schweizer Aktienmarkt zeichnet sich am Dienstag nach den jüngsten Verlusten eine zaghafte Gegenbewegung ab. Die vorbörslichen Indikationen deuten aktuell auf leichte Gewinne hin. Allerdings stehen diese Avancen auf tönernen Füssen, heisst es am Markt unter Verweis auf die Vorgaben aus Übersee. Dort hatte sich die Wall Street am Vorabend erneut mit Verlusten aus dem Handel verabschiedet. - SMI vorbörslich: +0,17% auf 11'302,33 Punkte (08.00 Uhr) - Dow Jones (Montag): -0,10% auf 33'891 Punkte - Nasdaq Comp (Montag): -1,00% auf 11'887 Punkte - Nikkei 225 (Dienstag): -0,03% auf 27'685 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - AMS Osram Q4: Umsatz 1177 Mio EUR (AWP-Konsens: 1196 Mio) Adj. EBIT-Marge 7,3% (VJ 9,6%) Adj. Reingewinn 29 Mio EUR (VJ 119 Mio) Adj. EBIT 86 Mio EUR (AWP-Konsens: 88 Mio) Adj. Bruttomarge 28,5% (AWP-Konsens: 28,2%) 2022: Keine Dividende vorgeschlagen Q1: Umsatz von 0,9 bis 1,0 Mrd Euro erwartet Adj. EBIT-Marge von 4 bis 7 % erwartet Geschwächtes Nachfrageumfeld in wichtigen Märkten Niedrigere Produktions- und Liefervolumina erwartetet Erreichen der Mittelfristziele am unteren Ende Zielkorridor erw. Zunehmend schwieriges Umfeld im H2 Verbessertes Geschäftsumfeld im H2 2023 erwartet Integrationsprozess schritten planmässig voran vorbörsliche Indikation -3,4% - Holcim übernimmt Dachsystem-Hersteller Duro-Last (Umsatz 540 Mio USD) Übernahme wird mit 1,293 Mrd USD bewertet Übernahme führt ab erstem Jahr zu Steigerung des Gewinns pro Aktie Erreichen Umsatzziel im Dachgeschäft zwei Jahre früher als geplant vorbörsliche Indikation +0,6% - Roche mit guten Studienergebnisse für Bluterkrankungs-Medikament - Idorsia 2022: Umsatz 97 Mio Fr. (AWP-Konsens: 82 Mio) Liquidität per 31.12. 466 Mio Fr. (Q3 695 Mio) Operative Ausgaben 900 Mio Fr. (AWP-Konsens: 902 Mio) Operatives Ergebnis -803 Mio Fr. (AWP-Konsens: -826 Mio) Nettoergebnis -828 Mio Fr. (AWP-Konsens: -857 Mio) 2023: US-GAAP-Betriebsverlust von rund 735 Mio Fr erwartet Non-GAAP-Betriebsverlust von rund 650 Mio Fr. erwartet Nettoertrag von etwa 230 Mio Fr. erwartet US-GAAP-Betriebsaufwand von etwa 965 Mio Fr. erwartet 2025: Proftabilitätsziel und Umsatzmilliarde bestätigt vorbörsliche Indikation -2,9% - LM Group 2022: Umsatz 304,9 Mio EUR (VJ 150,1 Mio) Adj. EBITDA 37,7 Mio EUR (VJ 19,0 Mio) Rückstellung von 34 Mio EUR bereits im Q3 verbucht 2023: Starke Geschäfte im Januar - Vorkrisenniveau erreicht - LUKB 2022: Geschäftserfolg 284,6 Mio Fr. (VJ 282,7 Mio) Konzerngewinn 226,6 Mio Fr. (VJ 221,4 Mio) Dividende 12,50 Fr. (VJ 12,50 Fr.) Netto-Neugeldzufluss 1420 Mio Fr. (VJ 2730 Mio) 2023: Steigerung des Konzerngewinns auf über 235 Mio Fr. erwartet Zwischen Div.-Zahlung und Start der Kapitalerh. Aktiensplit 1:5 geplant Nach geplanter Kapitalerh. werden finanz. Strategieziele 2025 erhöht Ziel kum. Unternehmensgewinn 2021-2025 bei 1'075-1'200 Mio Fr. Kapitalerhöhung noch im Q2 2023 - maximal 500 Millionen Franken - Basilea erhält dank starker Cresemba-Umsätze weitere Meilensteinzahlung - DKSH vertreibt Lipton Tee in Vietnam - Dufry setzt nach Autogrill-Fusion Top-Management zusammen - Kudelski kündigt EBITDA unter den eigenen Prognosen an NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN - Früherer ZKB-Chef Scholl zieht in Verwaltungsrat von Belvédère ein - Zürcher Obergericht gibt Tamedia bei Raiffeisen-Gutachten Recht PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN - CH: Seco: Arbeitslosenquote Januar 2,2% (VM 2,1%), saisonber. 1,9% (VM 1,9%) - Ausland: - JP: Dec Household Spending -1,3% y/y; nov -1,2% - DE: Gesamtproduktion Dez -3,1% gg Vormonat (Prognose -0,8) Gesamtproduktion Dez -3,9 % gg Vorjahr (Prognose -1,6) WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Meyer Burger: Swisscanto meldet Anteil von <3% PRESSE DIENSTAG - CS strebt Börsengang der CSFB im Jahr 2024 oder 2025 an (Rts) ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Dienstag: - AMS Osram: MK zu Ergebnis 2022 - Idorsia: MK zu Ergebnis 2022 - Luzerner KB: MK zu Ergebnis 2022 Mittwoch: - Vontobel: Ergebnis 2022 Donnerstag: - Credit Suisse: Ergebnis 2022 - Swisscom: Ergebnis 2022 - Zurich Insurance: Ergebnis 2022 - BCV: Ergebnis 2022 - Dätwyler: Ergebnis 2022 - DKSH: Ergebnis 2022 - Glarner KB: Ergebnis 2022 - Leonteq: Ergebnis 2022 - SPS: Ergebnis 2022 WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - SNB: Devisenreserven Januar 2023 (09.00 Uhr) - KOF Konjunkturumfragen Februar (Mittwoch) Ausland: - US: Handelsbilanz 12/22 (14.30 Uhr) Konsumentenkredite 12/22 (21.00 Uhr) API-Ölbericht (22.30 Uhr) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 17.02.2023 Übernahmeangebote: - IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - Novartis-Sparte Sandoz (H2 2023) Dekotierungen (angekündigt): - Spice Equity (bewilligt, Termin noch offen) - Valora (bewilligt, Termin noch offen) Kapitalerhöhungen, Aktiensplit etc.: - EX-DIVIDENDE DATEN: per 08.02: - Varia US (0,50 Fr.) DEVISEN/ZINSEN (08.18 Uhr) - EUR/CHF: 0,9945 - USD/CHF: 0,9266 - Conf-Future: -113 BP auf 141,32% (Montag) - SNB: Kassazinssatz 1,249% (Montag) BÖRSENINDIZES - SMI (Montag): -0,58% auf 11'283 Punkte - SLI (Montag): -0,86% auf 1'787 Punkte - SPI (Montag): -0,64% auf 14'556 Punkte - Dax (Montag): -0,84% auf 15'346 Punkte - CAC 40 (Montag): -0,41% auf 7'137 Punkte

