- SMI vorbörslich: +0,64% auf 11'305,95 Punkte (08.00 Uhr) - Dow Jones (Dienstag): +0,78% auf 34'157 Punkte - Nasdaq Comp (Dienstag): +1,90% auf 12'114 Punkte - Nikkei 225 (Mittwoch): -0,29% auf 27'606 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Julius Bär hat erste Perpetual Tier 1 Subordinated Bonds in Euro platziert - Schindler und Migros testen selbstfahrenden Lieferdienst - Nestlé Frankreich: Gericht wird im Buitoni-Fall im Mai Klage prüfen Tochter Purina übernimmt Fabrik von Red Collar Pet Foods in den USA - Vontobel 2022: Reingewinn v.M. 229,8 Mio Fr. (AWP-Konsens: 268 Mio) Betriebsertrag 1285,1 Mio Fr. (AWP-Konsens: 1329 Mio) Neugeld -5,2 Mrd Fr. (AWP-Konsens: -3,2 Mrd) AuM 204,4 Mrd Fr. (AWP-Konsens: 208 Mrd) Dividende 3 Fr. (AWP-Konsens: 3,03 Fr; 2021: 3,00 Fr.) bekräftigt Kostensenkungen von 65 Mio bis Ende 2023 CFO: Im AM unverändert Abfluss bei Fixed Income, weniger Zufluss Planen keine Entlassungen, natürliche Fluktuation nutzen Vorbörsliche Indikation -4,3% - DKSH erweitert Partnerschaft mit Disposable Soft Goods (DSG) in Malaysia - Kudelski lanciert neuen Zertifizierungsservice für "Matter"-Smart-Home-Geräte - Meyer Burger und NorSun schliessen langfristigen Liefervertrag - Relief Therapeutics zieht US-Listing-Antrag zurück - Plant Reverse-Split - Santhera kann Raxone in Frankreich wieder verkaufen - zu einem tieferen Preis wird Rückzahlungen von insgesamt 25 Mio EUR leisten - Spexis und SPRIM Global finanzieren Studien künftig gemeinsam NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN - PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN - WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - ABB: Blackrock meldet Anteil von 5,06% - Dufry: Edizione S.p.a. meldet Anteil von 36,74%; Dufry AG 0,67% - Tecan: Norges Bank meldet Anteil von 5,05% PRESSE MITTWOCH - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Mittwoch: - Vontobel: Webcast Ergebnis 2022 (10.30 Uhr) Donnerstag: - Credit Suisse: Ergebnis 2022 (Webcast 08.15 Uhr) - Swisscom: Ergebnis 2022 (Conf. Call 14.00 Uhr) - Zurich Insurance: Ergebnis 2022 (Conf. Call 13.00 Uhr) - BCV: Ergebnis 2022 (Conf. Call 14.00 Uhr) - Dätwyler: Ergebnis 2022 (Webcast 13.30 Uhr) - DKSH: Ergebnis 2022 (MK 11.00 Uhr) - Glarner KB: Ergebnis 2022 - Leonteq: Ergebnis 2022 (Webcast 09.30 Uhr) - SPS: Ergebnis 2022 (MK 10.00 Uhr) Freitag: - Bell: Ergebnis 2022 (Conf. Call 10.30 Uhr) - Ems-Chemie: Ergebnis 2022 (MK 09.00 Uhr) - Graubündner KB: Ergebnis 2022 (MK 09.30 Uhr) - Mobimo: Ergebnis 2022 (Conf. Call 10.00 Uhr) WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - KOF Konjunkturumfragen Februar (09.00 Uhr) - EFV/SNB: Eidgenössische Anleihe - Ergebnis (11.15 Uhr) Ausland: - US: MBA Hypothekenanträge (wöchentlich) (13.00 Uhr) Grosshandel, Lagerbestände und Umsatz 12/22 (16.00 Uhr) EIA-Ölbericht (Woche) (16.30 Uhr) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 17.02.2023 IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - Novartis-Sparte Sandoz (H2 2023) Dekotierungen (angekündigt): - Spice Equity (bewilligt, Termin noch offen) - Valora (bewilligt, Termin noch offen) EX-DIVIDENDE DATEN: per HEUTE: - Varia US (0,50 Fr.) DEVISEN/ZINSEN (08.12 Uhr) - EUR/CHF: 0,9891 - USD/CHF: 0,9217 - Conf-Future: -12 BP auf 141,10% (Dienstag) - SNB: Kassazinssatz 1,35% (Dienstag) BÖRSENINDIZES - SMI (Dienstag): -0,44% auf 11'234 Punkte - SLI (Dienstag): -0,50% auf 1'778 Punkte - SPI (Dienstag): -0,50% auf 14'483 Punkte - Dax (Dienstag): -0,16% auf 15'321 Punkte - CAC 40 (Dienstag): -1,40% auf 7'132 Punkte

