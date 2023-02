- SMI vorbörslich: +0,11% auf 11'288,58 Punkte (08.00 Uhr) - Dow Jones (Mittwoch): -0,61% auf 33'949 Punkte - Nasdaq Comp (Mittwoch): -1,68% auf 11'911 Punkte - Nikkei 225 (Donnerstag): -0,08% auf 27'584 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - CS 2022: Ergebnis vor Steuern -3258 Mio Fr. (VJ -600 Mio) Reinergebnis -7293 Mio Fr. (VJ -1626 Mio) Geschäftsertrag 14921 Mio Fr. (VJ 22'696 Mio) Geschäftsaufwand 18163 Mio Fr. (VJ 19'091 Mio) Dividende 0,05 Fr. (VJ 0,10 Fr.) Q4: Ergebnis vor Steuern -1315 Mio Fr. (AWP-Konsens: -1603 Mio) Geschäftsaufwand 4334 Mio Fr. (AWP-Konsens: 4511 Mio) Vorsteuerergebnis Swiss Bank 289 Mio Fr. (AWP-Konsens: 355 Mio) Verwaltete Vermögen 1293,6 Mrd Fr. (Ende September: 1401 Mrd) Geschäftsertrag 3060 Mio Fr. (AWP-Konsens: 3039 Mio) Nettoneugeld -110,5 Mrd Fr. (Q3 2022: -12,9 Mrd / Q4 2021: +1,6 Mrd) Sehr gute Fortschritte bei der Umsetzung der strategischen Prioritäten Erwerb der Klein Group LLC bezahlt für Klein Group 175 Million US-Dollar Michael Klein wird zum designierten CEO der CS First Boston Erstes Closing bei SPG-Verkauf gestern - Abschluss Transaktion im H1 Fortschritte beim Carve-out einer unabhängigen CS First Boston Verlust in der IB für das erste Quartal 2023 erwartet Vorsteuergewinn aus Veräusserung SPG-Vermögenswerte von 0,8 Mrd USD Schwierige Marktbedingungen dürften in kommenden Monaten anhalten Umfassende Massnahmen, um die Kundenbindung weiter zu stärken bestätigt Ziele für Transformation vom Oktober 2022 CS-CFO: Bonuspool 2022 ist 50 Prozent tiefer als im Vorjahr Im Januar wieder Nettozuflüsse im WM Auf Gruppenebene positive Entwicklung bei Geldflüssen Positive Entwicklung im Januar bei Geldflüssen auch in Swiss Bank Haben im Q4 RWA bereits um rund 5 Mrd Fr. reduziert 2023: Restrukturierungsaufwand von rund 1,6 Mrd Fr. erwartet erwarten erheblichen Vorsteuerverlust für die Gruppe erwarten Verlust im WM für das erste Quartal 2023 2024: Restrukturierungsaufwand von rund 1,0 Mrd Fr. erwartet vorbörsliche Indikation -4,7% - Swisscom 2022: Dividende 22 Fr. (VJ 22 Fr.) Umsatz 11'112 Mio Fr. (VJ 11'183 Mio) Reingewinn 1603 Mio Fr. (VJ 1833 Mio) EBIT 2'040 Mio Fr. (VJ 2066 Mio) EBITDA 4406 Mio Fr. (VJ 4478 Mio) Investitionen von 2309 Mio Fr. (VJ 2286 Mio) Kosteneinsparungen von 104 Mio Fr. in der Schweiz realisiert Isa Müller-Wegner wird Leiterin Group Strategy&Business Development Können rund 500'000 Glasfaseranschlüsse wegen Weko nicht vermarkten 2023: Umsatz-Ziel von 11,1 bis 11,2 Mrd Fr. Erneut Dividende von 22 Franken pro Aktie angestrebt EBITDA-Ziel von rund 4,6 - 4,7 Mrd Fr. Investitionsziel von rund 2,3 Mrd Fr. Netzstörungen drücken auf Boni der Konzernleitung vorbörsliche Indikation +1,2% - Zurich 2022: Betriebsgewinn BOP 6451 Mio USD (AWP-Konsens: 6349 Mio) Bruttoprämien P&C 43'335 Mio USD (AWP-Konsens: 43'371 Mio) Reingewinn 4603 Mio USD (AWP-Konsens: 4551 Mio) Combined Ratio 94,3% (AWP-Konsens: 93,4%) Dividende 24 Fr. (AWP-Konsens: 23,80 Fr.; 2021: 22,00 Fr.) Eigenkapital 26'634 Mio USD (AWP-Konsens: 28'144 Mio) Eigenkapitalrendite (BOP) 15,7% (Ziel bis 2022: 14%) SST-Quote geschätzt 265% (H1: 262%) Nettozuwachs von 2,1 Millionen Privatkunden Ziele 2020-2022 wurden übertroffen Schaden- und Unfallversicherungsgeschäft erzielt 2-stelliges Wachstum Umsetzung der Wachstumsziele ermöglichten rekordhohe Bruttoprämien Lebensversicherungsgeschäft erzielte den höchsten Gewinn aller Zeiten Preisanstieg in Schaden- und Unfallversicherung von rund 6% entschlossen, die Ziele für den Zeitraum 2023-2025 zu erreichen -CFO: Rechnen mit weiterem Preisanstieg vor allem im Retail-Bereich 2023: Ausweitung der Gewinnspannen im Firmenkundengeschäft erwartet Prämiensatzsteigerungen dürften sich weiter abschwächen allmähliche Ergebnis-Verbesserung im Privatkunden/KMU-Gesch.erw. bestrebt Lebensversicherungsgesch. rentabel auszubauen Bruttoprämien von Farmers im niedrigen einstelligen Bereich erw. vorbörsliche Indikation -1,2% - Roche erweitert Zusammenarbeit mit Janssen im Bereich personalisierte Medizin - Sika: EU-Kommission genehmigt MBCC-Übernahme unter Auflagen (HEADLINE) - VAT: CEO Mike Allison tritt zurück - Suche nach Nachfolger eingeleitet - BCV 2022: Dividende 3,80 Fr. (VJ 3,70 Fr.) Geschäftserfolg 448 Mio Fr. (VJ 428,8 Mio) Reingewinn 388 Mio Fr. (VJ 378,7 Mio) Geschäftsertrag 1039 Mio Fr. (VJ 1005,4 Mio) Nettoneugeldzufluss von 3,0 Mrd Fr. Dividende zwischen 3,80 und 4,20 Fr. in den nächsten 5 Jahren Stefan Fuchs zum VR-Mitglied per 1.7.2023 ernannt 2023: Vergleichbarer Geschäftsgang wie in vergangenen Jahren erwartet - Dätwyler 2022: Umsatz 1150,6 Mio Fr. (AWP-Konsens: 1140 Mio) EBIT 149,2 Mio Fr. (AWP-Konsens: 154 Mio) EBIT-Marge 13% (VJ 21,3%) Reinergebnis 104,8 Mio Fr. (AWP-Konsens: 113 Mio) Dividende 3,2 Fr. (AWP-Konsens: 4,03 Fr.; 2021: 4,20 Fr.) 2023: Erfreuliche Auftragsbestände - viele Unsicherheiten Erfolgreich ins Jahr gestartet Alle Business Units mit unverändert gutem Geschäftsgang Verbesserung der Ergebnisse angestrebt Umsätze mit Covid-Komponenten dürften weiter zurückgehen hält an Mittelfristzielen fest vorbörsliche Indikation -2,8% - DKSH 2022: Umsatz 11'320,2 Mio Fr. (AWP-Konsens: 11'238 Mio) Organisches Wachstum 3,0% (AWP-Konsens: 2,8%) EBIT 319,2 Mio Fr. (AWP-Konsens: 312,2 Mio) Gewinn nach Steuern 207,6 Mio Fr. (AWP-Konsens: 213,3 Mio) Reingewinnsteigerung bereinigt um Einmaleffekte von 7,3% Dividende 2,15 Fr. (AWP-Konsens: 2,14 Fr.; 2021: 2,05 Fr.) Alle Geschäftsbereiche haben Performance verbessert Starkes Wachstum v.a. bei Performance Materials und Technology 2023: Erwarten weiteres EBIT-Wachstum nominiert Gabriel Bärtschi für VR vorbörsliche Indikation +1,8% - GLKB 2022: Betriebsertrag 95,38 Mio Fr. (VJ 90,7 Mio) Geschäftserfolg 29,3 Mio Fr. (VJ 29,2 Mio) Reingewinn 25,3 Mio Fr. (VJ 24,5 Mio) Dividende 1,10 Fr. (VJ 1,10 Fr.) - Leonteq 2022: Betriebsertrag 456,4 Mio Fr. (AWP-Konsens: 448,4 Mio) Betriebsaufwand 263,1 Mio Fr. (AWP-Konsens: 249,6 Mio) Gewinn vor Steuern 193,3 Mio Fr. (AWP-Konsens: 186,8 Mio) Reingewinn 156,4 Mio Fr. (AWP-Konsens: 156,7 Mio) Dividende 4,00 Fr. (AWP-Konsens: 4,25 Fr.; 2021: 3,00 Fr.) Handelsergebnis wegen Marktvolatilität mehr als doppelt so hoch Marco Amato tritt per Ende August 2023 als Finanzchef zurück Aktienrückkaufprogramm über 18 Mio Fr. wohl ab Anfang April 2023 2023: Erwarten Vorsteuergewinn von 70 Mio bis 100 Mio Fr. vorbörsliche Indikation +3,3% - SPS 2022: Dividende 3,40 Fr. (AWP-Konsens: 3,40 Fr.; 2021: 3,35 Fr.) Leerstandsquote 4,3% (VJ 4,6%) Mietertrag 431,3 Mio Fr. (AWP-Konsens: 429,6 Mio) Neubewertungen 169,7 Mio Fr. (AWP-Konsens: 167,9 Mio) EBIT vor NB 389,6 Mio Fr. (VJ: 404,8 Mio) Reingewinn vor NB 300,6 Mio Fr. (VJ: 293,7 Mio) Reingewinn nach NB 404,4 Mio Fr. (VJ 498,9 Mio) 2023: erwarten marginal ansteigenden Mietertrag FFO I dürfte in etwa stabil bleiben vorbörsliche Indikation +1,8% - Addex: erfüllt wieder die Anforderungen der Nasdaq - SF Urban nominiert Anja Römer für VR -Christian Perschack tritt nicht mehr an NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN - PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN - CH: - Ausland: DE: VERBRAUCHERPREISE HVPI JANUAR +0,5% GG VM (PROG +1,3) - 1. SCHÄTZUNG VERBRAUCHERPREISE HVPI JANUAR +9,2% GG VJ (PROG +10,0) - 1. SCHÄTZUNG VERBRAUCHERPREISE JANUAR +1,0% GG VM (PROG +1,0) - 1. SCHÄTZUNG VERBRAUCHERPREISE JANUAR +8,7% GG VJ (PROG +8,9) - 1. SCHÄTZUNG WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - ABB: Blackrock meldet Anteil von 4,93% - Credit Suisse: Blackrock meldet Anteil von 5,08% - Zur Rose: Blackrock meldet Anteil von 3,05% PRESSE DONNERSTAG - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Donnerstag: - Credit Suisse: Ergebnis 2022 (Webcast 08.15 Uhr) - Swisscom: Ergebnis 2022 (Conf. Call 14.00 Uhr) - Zurich Insurance: Ergebnis 2022 (Conf. Call 13.00 Uhr) - BCV: Ergebnis 2022 (Conf. Call 14.00 Uhr) - Dätwyler: Ergebnis 2022 (Webcast 13.30 Uhr) - DKSH: Ergebnis 2022 (MK 11.00 Uhr) - Leonteq: Ergebnis 2022 (Webcast 09.30 Uhr) - SPS: Ergebnis 2022 (MK 10.00 Uhr) Freitag: - Bell: Ergebnis 2022 (Conf. Call 10.30 Uhr) - Ems-Chemie: Ergebnis 2022 (MK 09.00 Uhr) - Graubündner KB: Ergebnis 2022 (MK 09.30 Uhr) - Mobimo: Ergebnis 2022 (Conf. Call 10.00 Uhr) - Montag: - Flughafen Zürich: Verkehrszahlen Januar 2023 (nachbörslich) - WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - BFS: Landesindex der Konsumentenpreise Januar 2023 (Montag) Ausland: - US: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (wöchentlich, 14.30 Uhr) - SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 17.02.2023 Übernahmeangebote: - IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - Novartis-Sparte Sandoz (H2 2023) Dekotierungen (angekündigt): - Spice Equity (bewilligt, Termin noch offen) - Valora (bewilligt, Termin noch offen) Kapitalerhöhungen, Aktiensplit etc.: - EX-DIVIDENDE DATEN: - DEVISEN/ZINSEN (08.24 Uhr) - EUR/CHF: 0,9866 - USD/CHF: 0,9189 - Conf-Future: -59 BP auf 140,51% (Mittwoch) - SNB: Kassazinssatz 1,402% (Mittwoch) BÖRSENINDIZES - SMI (Mittwoch): +0,38% auf 11'276 Punkte - SLI (Mittwoch): +0,16% auf 1'781 Punkte - SPI (Mittwoch): +0,27% auf 14'522 Punkte - Dax (Mittwoch): +0,60% auf 15'412 Punkte - CAC 40 (Mittwoch): -0,24% auf 7'120 Punkte

