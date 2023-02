- SMI vorbörslich: -0,46% auf 11'166,48 Punkte (08.00 Uhr) - Dow Jones (Donnerstag): -0,73% auf 33'700 Punkte - Nasdaq Comp (Donnerstag): -1,02% auf 11'790 Punkte - Nikkei 225 (Freitag): +0,31% auf 27'671 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Richemont: Nachhaltigkeitschefin Bérangère Ruchat zieht in GL ein nominiert Bram Schot für Verwaltungsrat - Roche: Aktionär will Inhaberaktien im Wert von 900 Mio verkaufen Aktionärsgruppe hält nach Verkauf noch rund 65% der Inhaberaktien - Roche erzielt mit Augenmittel Vabysmo in weiterer Indikation gute Ergebnisse - SGS veräussert Untergrund-Beratungsgeschäft an Sproule - Bell 2022: Nettoumsatz 4315 Mio Fr. (AWP-Konsens: 4288 Mio) EBIT 162,9 Mio Fr. (AWP-Konsens: 159,0 Mio) Reingewinn 127,8 Mio Fr. (VJ 127,4 Mio) Dividende 7,00 Fr. (AWP-Konsens: 7,00 Fr.; 2021: 7,00 Fr.) 2023: Kostensituation auf Beschaffungsmarkt bleibt angespannt Qualität und Verfügbarkeit von Rohmaterialien weiter angespannt Inflation dürfte Kaufkraft der Konsumenten beeinflussen - Ems-Chemie 2022: Umsatz 2442 Mio Fr. (AWP-Konsens: 2399 Mio) EBITDA 661 Mio Fr. (AWP-Konsens: 674 Mio) EBIT 611 Mio Fr. (AWP-Konsens: 614 Mio) EBIT-Marge 25,0% (AWP-Konsens: 25,6%) Reingewinn 535 Mio Fr. (AWP-Konsens: 526 Mio) Dividende 20,00 Fr. (AWP-Konsens: 20,90 Fr.; 2021: 21 Fr.) Verkaufspreiserhöhungen bei den Kunden waren "unumgänglich" Kunden reduzierten die Lager und verhängten Betriebsferien Finanzchef Oliver Flühler geht per Ende März 2023 2023: Umsatz und EBIT "ganz leicht" über Vorjahr erwartet - GKB 2022: Geschäftserfolg 218,2 Mio Fr. (VJ 230,2 Mio) Konzerngewinn 207,5 Mio Fr. (VJ 202,9 Mio) Dividende 42,50 Fr. (2021: 42,50 Fr.) 2023: Konzerngewinn von rund 210 Mio Fr. erwartet - Mobimo 2022: Mieterfolg 120,0 Mio Fr. (AWP-Konsens: 118,5 Mio) Reingewinn exkl. NB 102,3 Mio Fr. (AWP-Konsens: 72,9 Mio) Neubewertungserfolg 44,3 Mio Fr. (AWP-Konsens: 32,7 Mio) EBIT exkl. 137,2 NB Mio Fr. (AWP-Konsens: 103,8 Mio) Leerstand 4,3% (VJ 4,8%) 10 Fr. (AWP-Konsens: 10 Fr.; 2021: 10 Fr.) 2023: blicken zuversichtlich in das Jahr 2023. - GAM: Bantleon AG unterschreitet die 3%-Schwelle - Kudelski: Wasserzeichenlösung "NexGuard" besteht AWS-Test - NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN - ZKB 2022: Geschäftsertrag 2752 Mio Fr. (VJ 2544 Mio) Konzerngewinn 1059 Mio Fr. (VJ 942 Mio) Geschäftserfolg 1059 Mio Fr. (VJ 951 Mio) Kundenvermögen 400,0 Mrd Fr. (H1 2022: 388,1 Mrd) Netto-Neugeldzufluss 33,9 Mrd Fr. (VJ 25,9 Mrd) PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN Schweiz: - Ausland: - WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Also meldet Eigenanteil von 3,02% - Credit Suisse: Blackrock meldet Anteil von 4,93% - Dufry: Edizione S.p.a. meldet Anteil von 27,47% - GAM: Jörg Bantleon meldet Anteil von <3% - Medmix: Capital Group meldet Anteil von <3%; Credit Suisse Funds AG 3,12% - Wisekey: Moez Kassam meldet Anteil von 32,43% PRESSE FREITAG - Flughafen Zürich: Flächen im Circle zu fast 90 Prozent vermietet (Tamedia) ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Freitag: - Bell: Conf Call zu Ergebnis 2022 (10.30 Uhr) - Ems-Chemie: MK zu Ergebnis 2022 (9.00 Uhr) - Graubündner KB: MK zu Ergebnis 2022 (9.30 Uhr) - Mobimo: Conf Call zu Ergebnis 2022 (10.00 Uhr) Montag: - Flughafen Zürich: Verkehrszahlen Januar 2023 (nachbörslich) Dienstag: - Talenthouse: Trading update - Basilea: Ergebnis 2022 (Conf. Call 16.00 Uhr) WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - BFS: Landesindex der Konsumentenpreise Januar 2023 (Montag) Wohnimmobilienpreisindex Q4 (Dienstag) Produzenten- und Importpreisindex Januar 2023 (Dienstag) Ausland: - US: Universität of Michigan, Stimmungsindex 12/23 (16.00 Uhr) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 17.02.2023 Übernahmeangebote: - IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - Novartis-Sparte Sandoz (H2 2023) Dekotierungen (angekündigt): - Spice Equity (bewilligt, Termin noch offen) - Valora (bewilligt, Termin noch offen) Kapitalerhöhungen, Aktiensplit etc.: - EX-DIVIDENDE DATEN: - DEVISEN/ZINSEN (08.20 Uhr) - EUR/CHF: 0,9893 - USD/CHF: 0,9212 - Conf-Future: Conf-Future: +76 BP auf 141,20% (Donnerstag) - SNB: Kassazinssatz 1,298% (Donnerstag) BÖRSENINDIZES - SMI (Donnerstag): -0,52% auf 11'218 Punkte - SLI (Donnerstag): -0,47% auf 1'773 Punkte - SPI (Donnerstag): -0,39% auf 14'466 Punkte - Dax (Donnerstag): +0,72% auf 15'523 Punkte - CAC 40 (Donnerstag): +0,79% auf 7'188 Punkte

