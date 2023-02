- SMI vorbörslich: -0,10% auf 11'119,14 Punkte (08.00 Uhr) - Dow Jones (Freitag): +0,50% auf 33'869 Punkte - Nasdaq Comp (Freitag): -0,61% auf 11'718 Punkte - Nikkei 225 (Montag): -0,88% auf 27'427 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Alcon schliesst Vergleichsvereinbarung mit J&J für Kataraktchirurgiegeräte - Nestlé Frankreich mit zwei neuen Klagen in Pizza-Affäre eingedeckz - Novartis: Moody's bestätigt Kreditrating A1 - Ausblick "positiv von "stabil" - BKW-Chef plädiert für "Korrekturen" bei Einspracherecht (CEO in BZ/Bund) - DKSH schliesst strateg. Partnerschaft mit Beiersdorf in Asien-Pazifik-Raum - HBM: NAV-Anstieg von 3,60 Fr. je Aktie durch IPO von Portfolio-Gesellschaft - HIAG erhält Baubewilligung für Wohnhochhaus in Zürich Altstetten - Implenia erhält Auftrag über 166 Mio EUR für Metro in Toulouse - TX: Präsident Supino bei Ethos-Stiftung in der Kritik (tippinpoint.ch) - Wisekey plant Spinn-Off des Halbleiter-Geschäfts - NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN - PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN Schweiz: - Ausland: - WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Dufry meldet Eigenanteil von 0,5%/33,3% - Leonteq meldet Eigenanteil von 4,249%/5,34% - Lonza: Blackrock meldet Anteil von 10% - Orior: Credit Suisse Funds AG meldet Anteil von 7,7% - Roche: Artuma Holding GmbH meldet Anteil von 64,97% - Santhera: JPMorgan meldet Anteil von 77,969% - Siegfried: Blackrock meldet Anteil von 2,99% - Tecan: Candriam Luxembourg meldet Anteil von 2,98% - Zur Rose: Blackrock meldet Anteil von 2,79%; Sculptor Capital LP 3,13% PRESSE MONTAG - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Montag: - Flughafen Zürich: Verkehrszahlen Januar 2023 (nachbörslich) Dienstag: - Basilea: Ergebnis 2022 (Conf. Call 16.00 Uhr) - Talenthouse: Trading update Mittwoch: - BLKB: Ergebnis 2022 (Conf. Call 09.15 Uhr) - Meier Tobler: Ergebnis 2022 (Webcast 10.30 Uhr) - SGKB: Ergebnis (MK 09.00 Uhr) - Aluflexpack: Umsatz 2022 (nachbörslich) - WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - BFS: Landesindex der Konsumentenpreise Januar 2023 (08.30) Wohnimmobilienpreisindex Q4 (Dienstag) Produzenten- und Importpreisindex Januar 2023 (Dienstag) Ausland: - SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 17.02.2023 Übernahmeangebote: - IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - Novartis-Sparte Sandoz (H2 2023) Dekotierungen (angekündigt): - Spice Equity (bewilligt, Termin noch offen) - Valora (bewilligt, Termin noch offen) Kapitalerhöhungen, Aktiensplit etc.: - EX-DIVIDENDE DATEN: - DEVISEN/ZINSEN (08.10 Uhr) - EUR/CHF: 0,9871 - USD/CHF: 0,9241 - Conf-Future: -10 BP auf 141,00% (Freitag) - SNB: Kassazinssatz 1,339% (Freitag) BÖRSENINDIZES - SMI (Freitag): -0,78% auf 11'130 Punkte - SLI (Freitag): -1,03% auf 1'755 Punkte - SPI (Freitag): -0,89% auf 14'337 Punkte - Dax (Freitag): -1,39% auf 15'308 Punkte - CAC 40 (Freitag): +0,14% auf 7'130 Punkte

awp-robot/sw/uh