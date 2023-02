- SMI vorbörslich: +0,19% auf 11'230,74 Punkte (08.00 Uhr) - Dow Jones (Montag): +1,11% auf 34'246 Punkte - Nasdaq Comp (Montag): +1,48% auf 11'892 Punkte - Nikkei 225 (Dienstag): +0,64% auf 27'603 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Credit Suisse investiert in Genfer Blockchain-Unternehmen Taurus - Credit Suisse vermeldet Diebstahl von Personaldaten - Basilea 2022: Operatives Ergebnis 18,5 Mio Fr. (VJ 1,2 Mio) Nettoergebnis 12,1 Mio Fr. (VJ -6,8 Mio) Liquidität per 31.12. 108,6 Mio Fr. (Ende Juni 141,9 Mio) 2023: Betriebgsgewinn von zwischen 45 Mio und 50 Mio Fr. erwartet Konzerngewinn zwischen 36 Mio und 41 Mio Fr. erwartet Cresemba-/Zevtera-basierte Umsätze zw. 145 Mio-148 Mio Fr erw. Steven Skolsky stellt sich nicht zur Wiederwahl in VR Verwaltungsrat schlagt Carole Sable als Ersatz vor vorbörsliche Indikation +2,1% - Alpine Select rechnet für 2022 mit Verlust von 29 Mio Fr. - Flughafen Zürich: Passagieraufkommen Januar 1,73 Millionen (+93% gg VJ) - Relief nimmt erste Patienten in klinische Studie gegen Hautkrankheit auf - NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN - Bühler 2022: Umsatz 3,0 Mrd. Fr. (VJ 2,70 Mrd.) Auftragseingang 3,3 Mrd Fr. (VJ 3,02 Mrd) PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN Schweiz: - Ausland: - WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Lonza: Blackrock meldet Anteil von 10,07% - Nebag: Urs Ledermann meldet Anteil von 6,02% - SHL: Danbar Finance Ltd. meldet Anteil von 4,87% - Zur Rose: UBS Group AG meldet Anteil von 18,61% PRESSE DIENSTAG - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Dienstag: - Basilea: Conf. Call zu Ergebnis 2022 (16.00 Uhr) Mittwoch: - BLKB: Ergebnis 2022 (Conf. Call 09.15 Uhr) - Meier Tobler: Ergebnis 2022 (Webcast 10.30 Uhr) - SGKB: Ergebnis (MK 09.00 Uhr) - Aluflexpack: Umsatz 2022 (nachbörslich) Donnerstag: - Nestlé: Ergebnis 2022 (Conf. Call 09.00/14.00 Uhr) - Basler KB: Ergebnis 2022 (MK 09.00 Uhr) - Cosmo: Ergebnis 2022 (provisorisch) - Phoenix Mecano: Ergebnis 2022 - Thurgauer KB: Ergebnis 2022 (MK 11.00 Uhr) - WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - BFS: Wohnimmobilienpreisindex Q4 (8.30 Uhr) Produzenten- und Importpreisindex Januar 2023 (8.30 Uhr) Ausland: - EUR: BIP Q4/22 (vorläufig, 11.00 Uhr) - USA: Verbraucherpreise 01/23 (14.30 Uhr) Realeinkommen 01/23 (14.30 Uhr) API-Ölbericht (Woche, 22.30 Uhr) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 17.02.2023 Übernahmeangebote: - IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - Novartis-Sparte Sandoz (H2 2023) Dekotierungen (angekündigt): - Spice Equity (bewilligt, Termin noch offen) - Valora (bewilligt, Termin noch offen) Kapitalerhöhungen, Aktiensplit etc.: - EX-DIVIDENDE DATEN: - DEVISEN/ZINSEN (08.10 Uhr) - EUR/CHF: 0,90856 - USD/CHF: 0,9180 - Conf-Future: -43 BP auf 141,43% (Montag) - SNB: Kassazinssatz 1,376% (Montag) BÖRSENINDIZES - SMI (Montag): +0,71% auf 11'209 Punkte - SLI (Montag): +0,71% auf 1'767 Punkte - SPI (Montag): +0,74% auf 14'444 Punkte - Dax (Montag): +0,58% auf 15'397 Punkte - CAC 40 (Montag): +0,28% auf 7'209 Punkte

awp-robot/sw/uh