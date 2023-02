- SMI vorbörslich: -0,23% auf 11'206,10 Punkte (08.00 Uhr) - Dow Jones (Dienstag): -0,46% auf 34'089 Punkte - Nasdaq Comp (Dienstag): +0,57% auf 11'960 Punkte - Nikkei 225 (Mittwoch): -0,37% auf 27'502 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Adecco ernennt Geno Cutolo zum Leiter der Region Nordamerika - BLKB 2022: Konzerngewinn 144,1 Mio Fr. (VJ 140,8 Mio) Geschäftsertrag 402,7 Mio Fr. (VJ 385,8 Mio) Geschäftserfolg 180,6 Mio Fr. (VJ 176,1 Mio) Dividende 35 Fr. (VJ 35 Fr.) 2023: Konzentrieren uns auf Erreichung strategischer Ziele Anton Lauber und Nadine Jermann treten nicht mehr zu Wahl in Bankrat an - Meier Tobler 2022: Umsatz 556,3 Mio Fr. (VJ 510,8 Mio) EBITDA 52,1 Mio Fr. (VJ 35,9 Mio) Reingewinn 30,7 Mio Fr. (VJ 15,9 Mio) Dividende 1,20 Fr. (VJ 1,00 rpt 1,00 Fr.) 2023: Resultat auf Vorjahreshöhe angestrebt Dividende soll kontinuierlich auf das frühere Niveau steigen Mittelfr. Umsatzwachstum mindestens im Rahmen Marktentwicklung Ab 2024 werden Grossprojekte ermöglichen, EBITDA-Marge zu halten - SGKB 2022: Konzerngewinn 183,76 Mio Fr. (VJ 181,2 Mio) Geschäftserfolg 221,7 Mio Fr. (VJ 220,2 Mio) Geschäftsertrag 511,5 Mio Fr. (VJ 518,9 Mio) Verwaltete Vermögen 53,57 Mrd Fr. (Ende Juni: 52,1 Mrd) Dividende 17 Fr. (VJ 17,00 Fr.) 2023: Ergebnis über Vorjahr erwartet - Bystronic: Rücktritt von Jacob Schmidheiny auf GV 2023 Neu soll Felix Schmidheiny in VR gewählt werden - Comet CFO tritt per Ende August 2023 zurück - Orascom DH einigt sich mit ägyptischen Behörden über Masterplan in El Gouna - NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN - Glencore 2022: Umsatz 256,0 Mrd USD (VJ 203,8 Mrd) adj. EBIT 26,7 Mrd USD (VJ 14,5 Mrd) Reinergebnis 17,3 Mrd USD (VJ 4,9 Mrd) Neues Aktienrückkaufprogramm über 1,5 Mrd US-Dollar - PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN Schweiz: - Ausland: - WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - ABB: Blackrock meldet Anteil von 5,03% - Intershop: Credit Suisse Funds AG meldet Anteil von 3,003% - Leonteq meldet Eigenanteil von 4,388%/4,854% - Lonza: Blackrock meldet Anteil von 10,03% PRESSE MITTWOCH - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHME Mittwoch: - BLKB: MK Ergebnis 2022 (09.15 Uhr) - Meier Tobler: Webcast Ergebnis 2022 (10.30 Uhr) - SGKB: MK Ergebnis (09.00 Uhr) - Aluflexpack: Umsatz 2022 (nachbörslich) Donnerstag: - Nestlé: Ergebnis 2022 (Conf. Call 09.00/14.00 Uhr) - Basler KB: Ergebnis 2022 (MK 09.00 Uhr) - Cosmo: Ergebnis 2022 (provisorisch) - Phoenix Mecano: Ergebnis 2022 - Thurgauer KB: Ergebnis 2022 (MK 11.00 Uhr) - Freitag: - Sika: Ergebnis 2022 (MK 10.00 Uhr) - Swiss Re: Ergebnis 2022 (MK 10.30/Conf. Call 13.30 Uhr) - BB Biotech: Ergebnis 2022 - WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - BFS: Industrieproduktion Q4 (Freitag) Ausland: - EZ: Industrieproduktion 12/22 (11.00 Uhr) Handelsbilanz 12/22 (11.00 Uhr) - US: Empire State Index 02/23 (14.30 Uhr) Einzelhandelsumsatz 01/23 (14.30 Uhr) Industrieproduktion 01/23 (15.15 Uhr) Kapazitätsauslastung 01/23 (15.15 Uhr) Lagerbestände 12/22 (16.00 Uhr) NAHB-Index 02/23 (16.00 Uhr) EIA-Ölbericht (Woche) (16.30 Uhr) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 17.02.2023 Übernahmeangebote: - IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - Novartis-Sparte Sandoz (H2 2023) Dekotierungen (angekündigt): - Spice Equity (bewilligt, Termin noch offen) - Valora (bewilligt, Termin noch offen) Kapitalerhöhungen, Aktiensplit etc.: - EX-DIVIDENDE DATEN: - DEVISEN/ZINSEN (08.05 Uhr) - EUR/CHF: 0,9897 - USD/CHF: 0,9241 - Conf-Future: -122 BP auf 140,21% (Dienstag) - SNB: Kassazinssatz 1,346% (Dienstag) BÖRSENINDIZES - SMI (Dienstag): +0,20% auf 11'232 Punkte - SLI (Dienstag): +0,29% auf 1'772 Punkte - SPI (Dienstag): +0,23% auf 14'477 Punkte - Dax (Dienstag): -0,11% auf 15'381 Punkte - CAC 40 (Dienstag): +1,18% auf 7'214 Punkte

