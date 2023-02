STIMMUNG - Am Schweizer Aktienmarkt dürfte es auch am Donnerstag weiter aufwärts gehen. Erneut zeichnet sich dabei ein gemächliches Tempo ab, wie die vorbörslichen Indikationen andeuten. Die Vorgaben sprechen ebenfalls für einen freundlichen Auftakt. - SMI vorbörslich: +0,32% auf 11'308,20 Punkte (08.00 Uhr) - Dow Jones (Mittwoch): +0,11% auf 34'128 Punkte - Nasdaq Comp (Mittwoch): +0,92% auf 12'071 Punkte - Nikkei 225 (Donnerstag): +0,71% auf 27'696 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Nestlé 2022: Umsatz 94'424 Mio Fr. (AWP-Konsens: 94'926 Mio) EBIT adj. 16'103 Mio Fr. (AWP-Konsens: 16'082 Mio) Reingewinn 9'270 Mio Fr. (AWP-Konsens: 11'253 Mio) Dividende 2,95 Fr. (AWP-Konsens: 2,91 Fr.; VJ 2,80 Fr.) Organisches Wachstum 8,3% (AWP-Konsens: 8,6%) Operative Marge adj. 17,1% (AWP-Konsens: 16,9%) RIG 0,1% (AWP-Konsens: 0,6%) Pricing 8,2% (9 Mte: 7,5%) 2023: Umsatzwachstum 6-8% erwartet Adj. Operative Marge von 17,0-17,5% erwartet Schwerpunkt auf Bruttomarge, Marketinginvestit., Free Cash flow Ziele für 2025 voll bestätigt Schlagen Rainer Blair+Marie-Gabrielle Ineichen-Fleisch für VR vor VR Eva Cheng steht nicht mehr für Wiederwahl zur Verfügung Abschluss Palforzia-Überprüfung weiterhin im H1 2023 erwartet CEO: 2023 werden neue Preiserhöhungen nötig sein vorbörsliche Indikation +0,7% - Credit Suisse platziert Euro-Anleihe mit Zins von 5,5 Prozent - Holcim übernimmt Dachanbieter in Deutschland - Temenos zieht Generalversammlung auf den 3. Mai vor - Aluflexpack 2022: Umsatz 357,0 Mio Euro (VJ 266,1 Mio) EBITDA am oberen Ende od. oberhalb von 44-46 Mio erwartet Umsatzwachstum auf historischem Höchststand Wachstum unterstützt durch Expansion und Kostenweitergabe Wachstum Bereich Pharmazeutika mit +59% am stärksten 2023: Nettoumsatz in Bandbreite von 390-430 Mio Euro erwartet EBITDA vor Sondereffekten in Bandbreite von 50-55 Mio Euro - BKB 2022: Konzerngewinn 139,3 Mio Fr. (VJ 121,1 Mio) Geschäftserfolg Konzern 231,1 Mio Fr. (VJ 222,1 Mio) Geschäftserfolg Stammhaus 175,7 Mio Fr. (VJ 172,7 Mio) Jahresgewinn Stammhaus 128,5 Mio Fr. (VJ 110,6 Mio) Dividende 3,10 Fr. (VJ 3,10 Fr.) - Cosmo 2022: Gesamtumsatz 102,1 Mio. EUR (VJ 65,1 Mio) Operatives Ergebnis 28 Mio EUR (VJ 11,1 Mio) Dividende 1,05 EUR (VJ 0,95 EUR) 2023: Umsatz bei 110-120 Mio EUR und op. Ergebnis bei 25-35 Mio erw. vorbörsliche Indikation +2,2% - Phoenix Mecano 2022: Bruttoumsatz 792,9 Mio EUR (AWP-Konsens: 811,1 Mio) Auftragseingang 804,1 Mio EUR (VJ 888,9 Mio) EBIT rund 53,5 Mio EUR (AWP-Konsens: 51,3 Mio) Reingewinn rund 39 Mio EUR (AWP-Konsens: 31,6 Mio) 2023: Keine konkrete Prognose - vorsichtig optimistisch - TKB 2022: Reingewinn 147,8 Mio Fr. (VJ 145,6 Mio) Dividende 3,1 Fr. (VJ 3,10 Fr.) Geschäftserfolg 188,1 Mio Fr. (VJ 182,6 Mio) Geschäftsertrag 372,6 Mio Fr. (VJ 366,1 Mio) 2023: Unternehmenserfolg im Rahmen des Vorjahres erwartet - Also gründet lokale Präsenz in Grossbritannien - Meyer Burger Solarmodule erhalten Zertifizierung für Verkauf in GB - Newron-Mittel erzielt auch nach einem Jahr gute Wirksamkeit bei Schizophrenie - Stadler unterzeichnet in den USA Vertrag für Entwicklung von Batteriezug - Wisekey-Halbleitertochter beauftragt Vertriebsgesellschaft in den USA - Xlife: Saniva Diagnostics erhält FDA-Zulassung für NeuroMex NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN - Firmenich steigert im ersten Semester Umsatz und Betriebsgewinn PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN - CH: - Ausland: - JP: JAN EXPORTS +3.5% Y/Y; DEC +11.5% DEC CORE MACHINE ORDERS +1.6% M/M; NOV -8.3% WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - ABB: Blackrock meldet Anteil von 4,95% - Baloise: Norges Bank meldet Anteil von <3% - Julius Bär: Norges Bank meldet Anteil von 3,18% - SGS: Walter Scott & Partners Limited meldet Anteil von <3% - Spexis: Sprim Global Investments meldet Anteil von 3,3% PRESSE DONNERSTAG - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Donnerstag: - Nestlé: Conf. Call Ergebnis 2022 (09.00/14.00 Uhr) - Basler KB: MK Ergebnis 2022 (09.00 Uhr) - Thurgauer KB: MK Ergebnis 2022 (11.00 Uhr) - Freitag: - Sika: Ergebnis 2022 (MK 10.00 Uhr) - Swiss Re: Ergebnis 2022 (MK 10.30/Conf. Call 13.30 Uhr) - BB Biotech: Ergebnis 2022 Montag: - Sulzer: Ergebnis 2022 (MK 10.00 Uhr) - Temenos: Ergebnis 2022 (Zahlen: 17:45 Uhr/Conf. Call 18.30 Uhr) WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - BFS: Industrieproduktion Q4 (Freitag) Schweizerische Arbeitskräfteerhebung Q4 (Montag) Ausland: - US: Baubeginne- und genehmigungen 01/23 (14.30 Uhr) Philly Fed Outlook 02/23 (14.30 Uhr) Erzeugerpreise 01/23 (14.30 Uhr) Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) (14.30 Uhr) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 17.02.2023 Übernahmeangebote: - IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - Novartis-Sparte Sandoz (H2 2023) Dekotierungen (angekündigt): - Spice Equity (bewilligt, Termin noch offen) - Valora (bewilligt, Termin noch offen) Kapitalerhöhungen, Aktiensplit etc.: - EX-DIVIDENDE DATEN: - DEVISEN/ZINSEN (08.13 Uhr) - EUR/CHF: 0,9876 - USD/CHF: 0,9225 - Conf-Future: -6 BP auf 140,15% (Mittwoch) - SNB: Kassazinssatz 1,376% (Mittwoch) BÖRSENINDIZES - SMI (Mittwoch): +0,36% auf 11'273 Punkte - SLI (Mittwoch): +0,54% auf 1'782 Punkte - SPI (Mittwoch): +0,27% auf 14'517 Punkte - Dax (Mittwoch): +0,82% auf 15'506 Punkte - CAC 40 (Mittwoch): +1,28% auf 7'301 Punkte

