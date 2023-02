- SMI vorbörslich: -0,39% auf 11'150,96 Punkte (08.00 Uhr) - Dow Jones (Donnerstag): -1,26% auf 33'697 Punkte - Nasdaq Comp (Donnerstag): -1,78% auf 11'856 Punkte - Nikkei 225 (Freitag): -0,66% auf 27'513 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Swiss Re 2022: Reinergebnis 472 Mio USD (AWP-Konsens: 440 Mio) Combined Ratio Corso 93,1% (AWP-Konsens: 93,7%) Combined Ratio P&C 102,4% (AWP-Konsens: 102,7%) Eigenkapital 12'699 Mio USD (AWP-Konsens: 12'559 Mio) Nettoprämien 43'118 Mio USD (AWP-Konsens: 44'121 Mio) Eigenkapitalrendite (ROE) 2,6% (VJ 5,7%) Dividende 6,40 USD (2021: 5,90 Fr.) Volumen bei P&C-Vertragserneuerungen um 13% erhöht Preissteigerung in Erneuerungsrunde von 18% Rendite auf Kapitalanlagen (ROI) 2,0% (VJ 3,2%) bestätigt Mittelfristziele - Weiterhin EK-Rendite von 14% erwartet CFO: Rechnen mit weiter steigenden Preisen 2023: Streben Konzerngewinn von mehr als 3 Mrd USD an SST-Quote deutlich oberhalb der Zielspanne angestrebt Streben P&C Re Combined Ratio von unter 95% an vorbörsliche Indikation +1,5% - Sika 2022: Dividende 3,20 Fr. (AWP-Konsens: 3,23 Fr.; 2021: 2,90 Fr.) EBIT-Marge 15,1% (AWP-Konsens: 15,0%) EBIT 1579,7 Mio Fr. (AWP-Konsens: 1576 Mio) Reingewinn 1162,5 Mio Fr. (AWP-Konsens: 1165 Mio) Rohmaterialkosten weitestgehend kompensiert von einer Verlangsamung der Baukonjunktur in H2 geprägt Ziele der "Strategie 2023" bleiben in Kraft Abschluss der MBCC-Akquisition ist im ersten Halbjahr 2023 geplant 2023: Überproportionale EBIT-Steigerung erwartet (ohne MBCC) Umsatzwachstum (ohne MBCC) in LW von 6-8% erwartet vorbörsliche Indikation +2,4% - Temenos gewinnt ecuadorianischen Kreditkartenanbieter als Kunden - BB Biotech 2022: Reinverlust -358 Mio (VJ -405 Mio) 2023: zunehmende Lizenzierungs- und M&A-Deals erwartet - Helvetia: Swiss Property Fund will Kapital erneut erhöhen - Kuros ernennt Daniel Geiger ad-interim zum Finanzchef - Swiss Steel verkauft nicht zum Kerngeschäft zählende Vertriebsgesellschaften - Wisekey schliesst Sales-Partnerschaft mit US-Unternehmen Rep One NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN - Alpiq einigt sich aussergerichtlich mit Merion Capital wegen Abfindungsfusion PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN - Schweiz: - Ausland: GB: Einzelhandelsumsatz Jan +0,5% gg Vormonat (Prognose -0,3) Einzelhandelsumsatz Jan -5,1% gg Vorjahr (Prognose -5,6) DE: Erzeugerpreise Jan +17,8% gg Vorjahr Erzeugerpreise Jan -1,0% gg Vormonat WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Implenia: Fund Partner Solutions SA meldet Anteil von 3,02% - Lonza: Blackrock meldet Anteil von 10,16% - Tecan: Norges Bank meldet Anteil von 5,07% PRESSE FREITAG - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Freitag: - Sika: MK Ergebnis 2022 (10.00 Uhr) - Swiss Re: MK Ergebnis 2022 (10.30/Conf. Call 13.30 Uhr) Montag: - Sulzer: Ergebnis 2022 (MK 10.00 Uhr) - Temenos: Ergebnis 2022 (Zahlen: 17:45 Uhr/Conf. Call 18.30 Uhr) Dienstag: - Straumann: Ergebnis 2022 (Webcast 10.30 Uhr) - Also: Ergebnis 2022 (MK 09.00 Uhr) - CPH: Ergebnis 2022 (MK 11.00 Uhr) - Oerlikon: Ergebnis 2022 (MK 10.00/13.00 Uhr) - PSP Swiss Property: Ergebnis 2022 (Conf. Call 09.00 Uhr/MK 11.00 Uhr) - Walliser KB: Ergebnis 2022 (MK 10.30 Uhr) - Temenos: Capital Markets Day (11-14h) WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - BFS: Industrieproduktion Q4 (08.30 Uhr) Schweizerische Arbeitskräfteerhebung Q4 (Montag) - BAZG: Aussenhandel/Uhrenexporte Januar 2023 Ausland: - EZ: EZB Leistungsbilanz 12/22 (10.00 Uhr) - US: Im- und Exportpreise 01/23 (14.30 Uhr) Frühindikator 01/23 (16.00 Uhr) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: HEUTE Übernahmeangebote: - IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - Novartis-Sparte Sandoz (H2 2023) Dekotierungen (angekündigt): - Spice Equity (bewilligt, Termin noch offen) - Valora (bewilligt, Termin noch offen) Kapitalerhöhungen, Aktiensplit etc.: - EX-DIVIDENDE DATEN: - DEVISEN/ZINSEN (08.13 Uhr) - EUR/CHF: 0,9884 - USD/CHF: 0,9292 - Conf-Future: -38 BP auf 139,77% (Donnerstag) - SNB: Kassazinssatz 1,367% (Donnerstag) BÖRSENINDIZES - SMI (Donnerstag): -0,69% auf 11'195 Punkte - SLI (Donnerstag): -0,17% auf 1'779 Punkte - SPI (Donnerstag): -0,65% auf 14'422 Punkte - Dax (Donnerstag): +0,18% auf 15'534 Punkte - CAC 40 (Donnerstag): +2,11% auf 7'366 Punkte

awp-robot/sw/tv