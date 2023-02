- SMI vorbörslich: -0,11% auf 11'269,84 Punkte (08.00 Uhr) - Dow Jones (Dienstag): -2,06% auf 33'130 Punkte - Nasdaq Comp (Dienstag): -2,50% auf 11'492 Punkte - Nikkei 225 (Mittwoch): -1,34% auf 27'104 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Givaudan: übernimmt Portfolio wichtiger kosmetischer Inhaltsstoffe von Amyris Business 2022 mit Umsatz auf Proforma-Basis von 30 Mio USD Abschluss der Transaktion voraussichtlich H1 2023 - Schindler 2022: Umsatz 11'346 Mio Fr. (AWP-Konsens: 11'236 Mio) Auftragseingang 11'961 Mio Fr. (AWP-Konsens: 11'841 Mio) EBIT 904 Mio Fr. (AWP-Konsens: 882 Mio) EBIT adj. 1047 Mio Fr. (VJ 1018 Mio) Reingewinn 659 Mio Fr. (AWP-Konsens: 649 Mio) Dividende 4,00 Fr. (AWP-Konsens: 3,94 Fr.; 2021: 4,00 Fr.) Wachstum in LW +2,5% (AWP-Konsens: 1,4%) Zahlen zeigen, Erholung ist angelaufen Q4: Auftragseingang sinkt um 4,3% Weniger Neuanlagen, Wachstum bei Modernisierungen u Service Pius Baschera und Orit Gadiesh kandidieren nicht mehr für VR 2023: Umsatzwachstum im unteren einstelligen Bereich erwartet Erwarten rückläufige Neuanlagemärkte Prognose für Konzerngewinn gibt es zum Halbjahr Modernisierungs-/Servicemärkte werden wachsen vorbörsliche Indikation +2,4% - EFG 2022: Betriebsertrag 1261,3 Mio Fr. (AWP-Konsens 1228 Mio) Reingewinn nach IFRS 202,4 Mio Fr. (AWP-Konsens: 208 Mio) Reingewinn (underlying) 248,7 Mio Fr. (VJ 167,8 Mio) Dividende 0,45 Fr. (AWP-Konsens: 0,36; 2021: 0,36 Fr.) Netto-Neugeld 4,2 Mrd Fr. (AWP-Konsens: 4,0 Mrd) Kundengelder 143,1 Mrd Fr. (AWP-Konsens: 146,0 Mrd) Werden Digitalisierung beschleunigen und operative Effizienz erhöhen Echliesst Rechtsfall mit Taiwan-Versicherer ab und zahlt 150 Mio USD - Medmix 2022: Umsatz 477,1 Mio Fr. (AWP-Konsens: 469,5 Mio) Reinergebnis 11,6 Mio Fr. (AWP-Konsens: 16,5 Mio) EBITDA adj. 105,4 Mio Fr. (VJ 114,5 Mio) EBITDA-Marge adj. 22,3% (VJ 25,0%) Dividende 0,50 Fr. (AWP-Konsens: 0,50 Fr.; VJ 0,50 Fr.) Reingewinn 11,6 Mio Fr. (AWP-Konsens: 16,5 Mio) 2023: Umsatzwachstum von 5-7% sowie Adj. EBITDA-Marge von 23% erw. - Montana Aerospace 2022: Umsatz 1306 Mio Euro (VJ 768 Mio) Adj. EBITDA weiter zw. 125 und 135 Mio EUR erw. 2023: Nettoumsatz von über 1,5 Mrd Euro erwartet adj. EBITDA zw. 130 bis 150 Mio EUR erwartet Positives Reinergebnis erwartet - Novavest 2022: Dividende 1,25 Fr. (VJ 1,65 Fr.) 2023: Transaktionsmarkt für Immobilien bleibt anspruchsvoll Weiterhin hohe Nachfrage, besonders bei Mietwohnungen erwartet - Siegfried 2022: Nettoumsatz 1229,5 Mio Fr. (AWP-Konsens: 1259 Mio) Kern-EBITDA 272,5 Mio Fr. (AWP-Konsens: 279,0 Mio) Kern-EBITDA-Marge 22,2% (AWP-Konsens: 22,2%) Kern-Reingewinn 127,8 Mio Fr. (AWP-Konsens: 142,5 Mio) Dividende 3,4 Fr. (AWP-Konsens: 3,79 Fr.; VJ 3,20 Fr.) Erwarten für Novartis-Standorte 2023 und 2024 weiteres Neugeschäft Mittelfristig weitere Steigerung von Umsatz und Profitabilität 2023: Umsatzwachstum im tiefen bis mittleren einstell. %-Bereich Core-EBITDA-Marge von 20% oder darüber erwartet vorbörsliche Indikation -1,7% - Aryzta tilgt ausstehende Euro-Hybridanleihe in Höhe von 200 Mio EUR - Bellevue Group nominiert Barbara Angehrn Pavik für Verwaltungsrat - Kühne + Nagel kooperiert mit US-Flughafen Birmingham-Shuttlesworth - Ypsomed lanciert App für Überwachung des Insulinspiegels von Kindern - NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN - PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN Schweiz: - Ausland: - DE: Verbraucherpreise Jan +8,7% gg VJ (Prog +8,7) - 2. Schätzung - WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Calida: Veraison SICAV - Engagement Fund meldet Anteil von 9,96% - Relief meldet Eigenanteil von 21,559%/54,958% PRESSE MITTWOCH - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Mittwoch: - Schindler: Webcast zu Ergebnis 2022 (09.30 Uhr) - EFG International: Mk zu Ergebnis 2022 (09.30 Uhr) - Medmix: Call zu Ergebnis 2022 (09.00 Uhr) - Novavest: Call zu Ergebnis 2022 (09.00 Uhr) - Siegfried: Webcast Ergebnis 2022 (14.00 Uhr) Donnerstag: - Cembra: Ergebnis 2022 (Conf. Call 10.30 Uhr) - Kudelski: Ergebnis 2022 (MK 13.30 Uhr) Freitag: - Holcim: Ergebnis 2022 (Webcast 11.00 Uhr) - Bucher: Ergebnis 2022 (MK 09.00 Uhr) - Energiedienst: Ergebnis 2022 (MK 10.30 Uhr) - Zug Estates: Ergebnis 2022 (MK 11.00 Uhr) - GV: Titlisbahnen WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - CS-CFA Index Dezember (10.00 Uhr) - BFS: Logiernächte Dezember/Gesamtjahr 2022 (Donnerstag) - BFS: Beschäftigungsbarometer Q4 (Freitag) Erste Schätzung Logiernächte Januar (Freitag) Ausland: - DE: Ifo-Geschäftsklima 02/23 (10.00 Uhr) - US: Fed Sitzungsprotokoll 1.2.23 (20.00 Uhr) API Ölbericht (Woche; 22.30 Uhr) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 17.03.2023 Übernahmeangebote: - IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - Novartis-Sparte Sandoz (H2 2023) Dekotierungen (angekündigt): - Spice Equity (bewilligt, Termin noch offen) - Valora (bewilligt, Termin noch offen) Kapitalerhöhungen, Aktiensplit etc.: - EX-DIVIDENDE DATEN: - DEVISEN/ZINSEN (08.10 Uhr) - EUR/CHF: 0,9872 - USD/CHF: 0,9264 - Conf-Future: -43 BP auf 139,90% (Dienstag) - SNB: Kassazinssatz 1,376% (Dienstag) BÖRSENINDIZES - SMI (Dienstag): +0,14% auf 11'282 Punkte - SLI (Dienstag): -0,22% auf 1'781 Punkte - SPI (Dienstag): +0,03% auf 14'505 Punkte - Dax (Dienstag): -0,52% auf 15'398 Punkte - CAC 40 (Dienstag): -0,53% auf 7'309 Punkte

awp-robot/sw/uh