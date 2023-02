- SMI vorbörslich: +0,11% auf 11'194,44 Punkte (08.00 Uhr) - Dow Jones (Freitag): -1,02% auf 32'817 Punkte - Nasdaq Comp (Freitag): -1,69% auf 11'395 Punkte - Nikkei 225 (Montag): -0,11% auf 27'424 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - LLB 2022: Konzernergebnis 149,4 Mio Fr. (VJ 137,9 Mio) Geschäftsertrag 503,2 Mio Fr. (VJ 476,4 Mio) Nettoneugeld 3,6 Mrd Fr. (VJ 7,2 Mrd) Kundenvermögen 83,9 Mrd Fr. (H1 84,2 Mrd) Dividende 2,50 Fr. (VJ 2,30 Fr.) Nicole Brunhart und Christian Wiesendanger für VR vorgeschlagen - Castle PE will 2 Franken je Titel ausschütten - Jungfraubahnen-CEO: Erste Personen aus China auf Jungfraujoch (Inti Tagi) - NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN - Bobst 2022: Umsatz 1,84 Mrd Fr. (VJ 1,56 Mrd) - PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN Schweiz: - Ausland: - WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Kuros: Hatstone Fund Services meldet Anteil von <3% - SHL: Yariv Alroy meldet Anteil von 5,2% - Youngtimers: Patrick Devereux meldet Anteil von <3% PRESSE MONTAG: - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Montag: - LLB: Ergebnis 2022 (MK 10.30 Uhr) - Alcon: Ergebnis 2022 (nachbörslich, Conf. Call Dienstag 14.00 Uhr) Dienstag: - Adecco: Ergebnis Q4/2022 (Conf. Call 09.30 Uhr) - Arbonia: Ergebnis 2022 (MK 09.00 Uhr) - Bellevue: Ergebnis 2022 (MK 09.00 Uhr) - Elma: Ergebnis 2022 - Feintool: Ergebnis 2022 (MK 10.00 Uhr) - Ina Invest: Ergebnis 2022 (Webcast 09.00 Uhr) - Intershop: Ergebnis 2022 (MK 10.00 Uhr) - IVF Hartmann: Ergebnis 2022 (MK 10.00 Uhr) - SIG Group: Ergebnis 2022 (Conf. Call 09.00/MK 10.30 Uhr) - VT5: Q1 2022/23 Activity Update - Alcon: Conf. Call zu Ergebnis 2022 (14.00 Uhr) Mittwoch: - Kühne+Nagel: Ergebnis 2022 (Webcast 08.30 Uhr) - Swiss Life: Ergebnis 2022 (MK 08.00/IR-Call 09.00) - Allreal: Ergebnis 2022 (MK 09.30 Uhr) - Autoneum: Ergebnis 2022 (MK 09.30) - BCGE: Ergebnis 2022 (MK 10.00 Uhr) - Bossard: Ergebnis 2022 (MK 15.00 Uhr) - Emmi: Ergebnis 2022 (MK 08.30 Uhr) - Georg Fischer: Ergebnis 2022 (MK 11.00 Uhr) - Implenia: Ergebnis 2022 (Conf. Call 09.30 Uhr) - Zehnder: Ergebnis 2022 (MK 08.00 Uhr) WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - KOF Konjunkturbarometer Februar (Dienstag) - Seco: BIP Q4 2022 (Dienstag) - Einkaufsmanager-Index (PMI) Februar (Mittwoch) Ausland: - EU: Wirtschaftsstimmung 02/23 Geschäftsklima 02/23 - US: Auftragseingang langlebige Güter 01/23 (vorläufig) Schwebende Hausverkäufe 01/23 SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 17.03.2023 Übernahmeangebote: - IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - Novartis-Sparte Sandoz (H2 2023) Dekotierungen (angekündigt): - Spice Equity (bewilligt, Termin noch offen) - Valora (bewilligt, Termin noch offen) Kapitalerhöhungen, Aktiensplit etc.: - EX-DIVIDENDE DATEN: - DEVISEN/ZINSEN (08.11 Uhr) - EUR/CHF: 0,9927 - USD/CHF: 0,9414 - Conf-Future: -48 BP auf 140,86% (Freitag) - SNB: Kassazinssatz 1,375% (Freitag) BÖRSENINDIZES - SMI (Freitag): -0,59% auf 11'182 Punkte - SLI (Freitag): -0,56% auf 1'771 Punkte - SPI (Freitag): -0,53% auf 14'386 Punkte - Dax (Freitag): -1,72% auf 15'210 Punkte - CAC 40 (Freitag): -1,53% auf 7'187 Punkte

awp-robot/sw/tv