STIMMUNG - Nach dem Zwischenspurt am Donnerstag dürfte der Schweizer Aktienmarkt am Freitag mit gedrosseltem Tempo in den Handel starten. Am Vortag hatten neue Aussagen zum weiteren Zinstempo der US-Notenbank Fed die Märkte gestützt. Die Wall Street verzeichnete am Ende einen der besten Handelstage seit Wochen. - SMI vorbörslich: +0,15% auf 11'182,83 Punkte (08.00 Uhr) - Dow Jones (Donnerstag): +1,05% auf 33'004 Punkte - Nasdaq Comp (Donnerstag): +0,73% auf 11'463 Punkte - Nikkei 225 (Freitag): +1,56% auf 27'927 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Kühne+Nagel baut Präsenz in Afrika mit neuem Westafrika-Cluster aus Alexandre Muratore West-Afrika-Chef; Bradley Francis Katar-Chef - Novartis stellt FDA-Antrag für Produktionsanlage in Millburn für Pluvicto - Calida 2022: Umsatz 323,9 Mio Fr. (AWP-Konsens: 326,6 Mio) EBIT 27,7 Mio Fr. (AWP-Konsens: 25,1 Mio) EBIT-Marge 8,6% (AWP-Konsens: 7,9%) Reingewinn 21,8 Mio Fr. (VJ 15,2 Mio) Dividende 1,15 Fr. (AWP-Konsens: 1,07 Fr.; VJ 1,00 Fr.) Online-Geschäft um 11,9 Prozent gewachsen Online-Geschäft macht 27,7 Prozent des Umsatzes aus 2023: org. Wachstum von 4-6% angestrebt Coltene 2022: Reingewinn 26 Mio Fr. (VJ 31,7 Mio) EBIT-Marge 13,1% (VJ 15,7%) EBIT 34,91 Mio Fr. (VJ 43,8 Mio) Nettoumsatz 267,13 Mio Fr. (VJ 279,2 Mio) Dividende 3,30 Fr. (VJ 3,30 Fr.) schlägt Matthias Altendorf und Daniel Bühler zur Wahl in VR vor SFS 2022: EBIT 330,3 Mio Fr. (AWP-Konsens: 347,5 Mio) Reingewinn 270,5 Mio Fr. (AWP-Konsens: 261,8 Mio) EBIT-Marge 12,1% (AWP-Konsens: 12,6%) EBITDA 448,1 Mio Fr. (AWP-Konsens: 466,2 Mio) Dividende 2,50 Fr. (AWP-Konsens: 2,49 Fr.; VJ 2,20 Fr.) Ohne Zukaufs-Einmaleffekte hätte EBIT-Marge 12,9% betragen 2023: EBIT-Marge im Rahmen d. Mittelfristziele von 12 bis 15% erwartet Umsatz von 3,2-3,3 Mrd. Fr. erwartet - Wachstum von 3-6% Voraussetzung ist keine substanzielle Verschlechterung des Umfelds Weiterhin regionale Einschränkungen in Lieferketten erwartet - Bachem meldet weiteren Grossauftrag für Peptid-Herstellung über 500 Mio Fr. Dauer von 2027 bis 2031; Bestell-Volumen diversifiziert Auftragsbestand vorbörsliche Indikation +3,2% Clariant: SIX-Börsenaufsicht stellt Sanktionsantrag gegen wegen Rechnungslegung Abschluss von SIX-Untersuchung zeigt Fehler in Abschlüssen 2020/21 SIX SER erteilt keine weiteren Auskünfte über Verfahren - Intershop-Immobilie zieht Interessenten an Im Falle eines Verkaufs winkt Gewinn nach Steuern von >200 Mio Fr. - BEKB: Andreas Schafer scheidet per sofort aus der Geschäftsleitung aus - Ascom erhält Auftrag aus Frankreich über 3 Millionen Euro - Kudelski schliesst Partnerschaft mit US-Firma Danlaw für Fahrzeugsicherheit NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN - Swiss 2022: Umsatz 4,41 Mrd. Fr. (VJ 2,1 Mrd; 2020: 1,85 Mrd) Operatives Ergebnis 456 Mio Fr. (VJ -405 Mio; 2020: -654 Mio) - Comparis muss sparen und Stellen abbauen PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN CH: Ausland: - DE: Exporte Jan +2,1% gg Vormonat (Prognose +1,5) Importe Jan -3,4% gg Vormonat (Prognose +2,0) Handelsbilanzsaldo Jan 16,7 Mrd EUR (Prognose 11,0) WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Allreal: Credit Suisse Funds AG meldet Anteil von 9,9995% - Cembra: Blackrock meldet Anteil von 3,01% - Forbo: Swisscanto meldet Anteil von <3% - Kuros: Credit Suisse Funds AG meldet Anteil von 6,14% - Obseva meldet Eigenanteil von 25,87%/8,06% - Siegfried: Blackrock meldet Anteil von 2,89% - Temenos: Blackrock meldet Anteil von 5,06% PRESSE FREITAG - keine relevanten Meldungen ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Freitag: - Calida: MK zu Ergebnis 2022 (10.00 Uhr) - Coltene: MK zu Ergebnis 2022 (10.00 Uhr) - SFS: MK zu Ergebnis 2022 (09.00 Uhr) Montag: - Aryzta: Ergebnis H1 - Belimo: Ergebnis 2022 (Conf. Call 08.30/MK 10.30 Uhr) - Helvetia: Ergebnis 2022 (MK 09.00 Uhr) - Schweiter: Ergebnis 2022 (MK 11.00 Uhr) - Tornos: Ergebnis 2022 (Webcast 10.00 Uhr) Dienstag: - Ascom: Ergebnis 2022 (MK 10.00 Uhr) - Bachem: Ergebnis 2022 (MK 11.00 Uhr) - Dormakaba: Ergebnis H1 (Webcast 10.00 Uhr) - Dufry: Ergebnis 2022 (MK 12.30 Uhr) - Galenica: Ergebnis 2022 (MK 10.30 Uhr) - Huber+Suhner: Ergebnis 2022 (MK 10.00 Uhr) - Lindt&Sprüngli: Ergebnis 2022 (MK 10.00 Uhr) - VP Bank: Ergebnis 2022 (MK 10.30 Uhr) WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - SNB: Ergebnis 2022 (definitiv, Montag) - BFS: Landesindex der Konsumentenpreise Februar 2023 (Montag) - Seco: Arbeitsmarktdaten Februar 2023 (Dienstag) - EFV/SNB: Eidgenössische Anleihe - Ankündigung (Dienstag) - BFS: Logiernächte Januar 2023 (Dienstag) - SNB: Devisenreserven Februar 2023 (Dienstag) Ausland: - FR: PMI Dienste 02/23 (2. Veröffentlichung; 09.50 Uhr) - DE: PMI Dienste 02/23 (2. Veröffentlichung; 09.55 Uhr) - EU: PMI Dienste 02/23 (2. Veröffentlichung; 10.00 Uhr) Erzeugerpreise 01/23 (11.00 Uhr) - GB: PMI Dienste 02/23 (2. Veröffentlichung; 10.30 Uhr) - USA: PMI Dienste 02/23 (2. Veröffentlichung; 15.45 Uhr) ISM Index Dienste 02/23 (16.00 Uhr) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 17.03.2023 Übernahmeangebote: - IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - Novartis-Sparte Sandoz (H2 2023) Dekotierungen (angekündigt): - Spice Equity (bewilligt, Termin noch offen) - Valora (bewilligt, Termin noch offen) Kapitalerhöhungen, Aktiensplit etc.: - EX-DIVIDENDE DATEN: - DEVISEN/ZINSEN (08.25 Uhr) - EUR/CHF: 0,9974 - USD/CHF: 0,9396 - Conf-Future: +81 BP auf 139,85% (Donnerstag) - SNB: Kassazinssatz 1,482% (Donnerstag) BÖRSENINDIZES - SMI (Donnerstag): +0,99% auf 11'166 Punkte - SLI (Donnerstag): +0,73% auf 1'775 Punkte - SPI (Donnerstag): +0,91% auf 14'394 Punkte - Dax (Donnerstag): +0,15% auf 15'328 Punkte - CAC 40 (Donnerstag): +0,22% auf 7'284 Punkte

