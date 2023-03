- SMI vorbörslich: +0,31% auf 11'224,42 Punkte (08.00 Uhr) - Dow Jones (Freitag): +1,17% auf 33'391 Punkte - Nasdaq Comp (Freitag): +1,97% auf 11'689 Punkte - Nikkei 225 (Montag): +1,11% auf 28'238 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - UBS: CEO Ralph Hamers erhält für 2022 12,6 Mio Fr. (VJ 11,5 Mio) VR beantragt Wechsel der Währung des Aktienkapitals auf USD von CHF VR beantragt neues Aktienrückkaufprogramm über 6 Mrd US-Dollar - Adecco nominiert Sandy Venugopal für Verwaltungsrat - Roche: Swissmedic erteilt Zulassung für Krebsmittel Lunsumio FDA erteilt erweiterte Zulassung VENTANA PD-L1 (SP263) Test - Aryzta H1: Umsatz 1037,1 Mio EUR (VJ 835,3 Mio) Organisches Wachstum 25,4% (Q1: 22%) Pricing 19,3% (Q1: 18,1%) EBITDA 129,1 Mio EUR (VJ 104,0 Mio) EBITDA-Marge 12,5% (VJ 12,5%) IFRS-Reinergebnis 51,7 Mio EUR (VJ -39,2 Mio) Q2: Organisches Wachstum 28,9% (Q1: 22,0%) Pricing 20,5% (Q1: 18,1%) 2022/23: Erwarten weitere Verbesserung aller wichtigen Kennzahlen Stellt Geschäftsjahr um auf Jan-Dez Ernennt Sandip Gudka zum Chief Operations Officer (COO) - Belimo 2022: EBIT 152,4 Mio Fr. (AWP-Konsens: 152,4 Mio) EBIT-Marge 18,0% (AWP-Konsens: 18,1%) Reinergebnis 122,7 Mio Fr. (AWP-Konsens: 123,7 Mio) Dividende 8,50 Fr. (AWP-Konsens: 8,77 Fr.; 2021: 8,50 Fr.) 2023: Umsatzwachstum in LW auf Niveau des Fünfjahresdurchschnitts Energieeffizienz und Raumluftqualität sind treibende Faktoren Kapazitätsengpässe aufgrund des Fachkräftemangels hemmen Unsicherheit und gesteigertes Zinsniveau negativ für Zweckbau Erwarten höhere Ausgaben für Wachstum - Helvetia 2022: Reingewinn 614,4 Mio Fr. (AWP-Konsens: 546 Mio) Dividende 5,90 Fr. (AWP-Konsens: 5,79 Fr.; VJ 5,50 Fr.) Geschäftsvolumen 11097 Mio Fr. (VJ 11'222 Mio) Combined Ratio netto 94,7% (AWP-Konsens: 94,4%) Eigenkapital 4217,5 Mio Fr. (AWP-Konsens: 4360 Mio) Will bis 2025 neu 1,65 Mrd ausschütten (bisher 1,5 Mrd) Vorbörsliche Indikation +1,8% - Schweiter 2022: Umsatz 1197,7 Mio Fr. (AWP-Konsens: 1217 Mio) EBITDA 85,5 Mio Fr. (AWP-Konsens: 87,4 Mio) Reingewinn 29,1 Mio Fr. (AWP-Konsens: 33,5 Mio) Dividende 20 Fr. (AWP-Konsens: 36,67 Fr.; 2021: 40,00 Fr.) 2023: Belastbarer Ausblick schwierig H1 dürfte noch anspruchsvoll bleiben Spürbare Belebung in Wind-, Transport- u. Industriemärkten Bisherige Inhaberaktien sollen in Namenaktien umgewandelt werden Heinz Baumgartner soll Beat Siegrist als VR-Präsident ablösen - Tornos 2022: EBIT 16,4 Mio Fr. (VJ 20,6 Mio) Reinergebnis 14,44 Mio Fr. (VJ 20,3 Mio) Dividende 0,30 Fr. (VJ 0,25 Fr.) 2023: Sind aufgrund des Rekordauftragsbestands sehr gut aufgestellt - Burkhalter schliesst Kapitalerhöhung ab - Evolva spannt mit israelischer Grace Breeding bei Düngemittel zusammen NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN - PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN - SNB 2022: Definitiver Verlust 132,5 Mrd Fr. (VJ +26,3 Mrd) Zuweisung an Rückstellungen für Währungsreserven von 9,6 Mrd. Fr. Ausschüttungsreserve (nach Gewinnverwendung) neu bei -39,5 Mrd. Fr. WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - ABB: Blackrock meldet Anteil von 5,02% - Lonza: Blackrock meldet Anteil von 9,96% - Obseva: Brett Cohen/Yehoshua Ehrenberg melden Anteil von <3% - Temenos: Blackrock meldet Anteil von 5,09% PRESSE MONTAG/WOCHENENDE - Ehemaliger CS-Grossaktionär Harris vollständig ausgestiegen (FT) - GAM soll dringend einen Käufer suchen (FT) - Siehe separate Presseschau ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Montag: - Belimo: Conf. Call Zu Ergebnis (08.30/MK 10.30 Uhr) - Helvetia MK zu Ergebnis (09.00 Uhr) - Schweiter: MK zu Ergebnis (11.00 Uhr) - Tornos: Webcast zu Ergebnis (10.00 Uhr) Dienstag: - Ascom: Ergebnis 2022 (MK 10.00 Uhr) - Bachem: Ergebnis 2022 (MK 11.00 Uhr) - Dormakaba: Ergebnis H1 (Webcast 10.00 Uhr) - Dufry: Ergebnis 2022 (MK 12.30 Uhr) - Galenica: Ergebnis 2022 (MK 10.30 Uhr) - Huber+Suhner: Ergebnis 2022 (MK 10.00 Uhr) - Lindt&Sprüngli: Ergebnis 2022 (MK 10.00 Uhr) - VP Bank: Ergebnis 2022 (MK 10.30 Uhr) Mittwoch: - Geberit: Ergebnis 2022 (MK/Webcast 09.00 Uhr) - Orior: Ergebnis 2022 (Conf. Call 10.00 Uhr) - Plazza: Ergebnis 2022 - Swiss Steel: Ergebnis 2022 (Conf. Call 10.00 Uhr) WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - BFS: Landesindex der Konsumentenpreise Februar 2023 (08.30 Uhr) - Seco: Arbeitsmarktdaten Februar 2023 (Dienstag) - EFV/SNB: Eidgenössische Anleihe - Ankündigung/Ergebnbis (Dienstag/Mittwoch) - BFS: Logiernächte Januar 2023 (Dienstag) - SNB: Devisenreserven Februar 2023 (Dienstag) Ausland: - ZO: Sentix-Investorvertrauen 03/23 (10.30 Uhr) Einzelhandelsumsatz 01/23 (11.00 Uhr) - US: Auftragseingang Industrie 01/23 (16.00 Uhr) Auftragseingang langlebige Güter 01/23 (endgültig) (16.00 Uhr) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 17.03.2023 IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - Novartis-Sparte Sandoz (H2 2023) Dekotierungen (angekündigt): - Spice Equity (bewilligt, Termin noch offen) - Valora (bewilligt, Termin noch offen) EX-DIVIDENDE DATEN: per 09.03: - Novartis (3,20 Fr.) - Dätwyler (3,20 Fr.) DEVISEN/ZINSEN (08.15 Uhr) - EUR/CHF: 0,9953 - USD/CHF: 0,9350 - Conf-Future: -81 BP auf 139,04% (Freitag) - SNB: Kassazinssatz 1,487% (Freitag) BÖRSENINDIZES - SMI (Freitag): +0,22% auf 11'190 Punkte - SLI (Freitag): +0,46% auf 1'783 Punkte - SPI (Freitag): +0,29% auf 14'436 Punkte - Dax (Freitag): +1,64% auf 15'578 Punkte - CAC 40 (Freitag): +1,57% auf 7'348 Punkte

