- SMI vorbörslich: +0,08% auf 11'156,61 Punkte (08.00 Uhr) - Dow Jones (Montag): +0,12% auf 33'431 Punkte - Nasdaq Comp (Montag): -0,11% auf 11'676 Punkte - Nikkei 225 (Dienstag): +0,25% auf 28'309 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Ascom 2022: Reingewinn 11 Mio Fr. (AWP-Konsens: 10,6 Mio) Dividende 0,20 Fr. (AWP-Konsens: 0,20 Fr.; VJ 0,20 Fr.) 2023: Umsatzwachstum von rund 10% in LW erwartet EBITDA-Marge von rund 11% angepeilt 2025: Jährliche Verbesserung der EBITDA-Marge um rund 100 Basispunkte Zweistelliges Umsatzwachstum angepeilt - Bachem 2022: Umsatz 531,7 Mio Fr. (AWP-Konsens: 534,7 Mio) EBITDA 160,5 Mio Fr. (AWP-Konsens: 164,0 Mio) EBITDA-Marge 30,2% (AWP-Konsens: 30,9%) EBIT 127,2 Mio Fr. (AWP-Konsens: 130,7 Mio) EBIT-Marge 23,9% (AWP-Konsens: 24,4%) Reingewinn 100,7 Mio Fr. (AWP-Konsens: 104,8 Mio) Dividende 0,75 Fr. (AWP-Konsens: 0,74 Fr.) 2023: Wachstum wird "signifikant" höher als in 2022 ausfallen EBITDA-Marge bei etwa 30% erwartet Vorbörsliche Indikation -2,1% - Dormakaba H1: Umsatz 1419,8 Mio Fr. (AWP-Konsens: 1401 Mio) EBITDA adj. 184,6 Mio Fr. (AWP-Konsens: 184,2 Mio) EBITDA-Marge adj. 13,0% (AWP-Konsens: 13,2%) Reingewinn 84,9 Mio Fr. (AWP-Konsens: 98,7 Mio) Reingewinn n.M. 44,3 Mio Fr. (AWP-Konsens: 48,0 Mio) 022/23: Erwarten sequentielle Verbesserung EBITDA-Marge Erwarten anhaltendes org. Wachstum über Mittelfristzielen CEO: Wollen bis 2025/26 adj. EBITDA-Marge von 16-18% erreichen Bislang kaum Verschiebungen bei Aufträgen, gute Pipeline CFO: Margenverbesserung 22/23 insb. durch Kostensenkungen - Dufry 2022: Umsatz 6878,4 Mio Fr. (AWP-Konsens: 6767 Mio) Bruttogewinn-Marge 61,0% (AWP-Konsens: 59,7%) EBITDA core 606 Mio Fr. (AWP-Konsens: 573 Mio) Kern-Reinergebnis 58 Mio Fr. (VJ -236 Mio) Erneuter Dividendenverzicht vorgeschlagen 2023: Wird Übergangsjahr Wachstum im Januar und Februar 2023 +71,3% gegenüber 2022 Abschluss Autogrill-Übernahme Ende 2023 erwartet Vorbörsliche Indikation +1,6% - Galenica 2022: EBIT adj. 200,8 Mio Fr. (AWP-Konsens: 202,1 Mio) Reingewinn adj. 165,7 Mio Fr. (AWP-Konsens: 163,3 Mio) Dividende 2,20 Fr. (AWP-Konsens: 2,17 Fr.; VJ 2,10 Fr.) EBIT Products & Care 153,5 Mio Fr. (AWP-Konsens: 151,1 Mio) EBIT Logistics & IT 49,2 Mio Fr. (AWP-Konsens: 52,3 Mio) EBIT Corp. & Elimination -1,9 Mio Fr. (AWP-Konsens: -2,6 Mio) 2023: Bereinigter EBIT soll um 3 bis 6% wachsen Umsatzwachstum von 3 bis 6% erwartet Dividende soll mindestens auf Höhe 2022 sein Vorbörsliche Indikation +0,9% - Huber+Suhner 2022: EBIT 103,2 Mio Fr. (AWP-Konsens: 104,1 Mio) EBIT-Marge 10,8% (AWP-Konsens: 10,8%) Reingewinn 85,2 Mio Fr. (AWP-Konsens: 83,3 Mio) Dividende 2,10 Fr. (AWP-Konsens: 2,05 Fr.; 2021: 2,00 Fr.) 2023: Visibilität in vielen Märkten sehr beschränkt EBIT-Marge innerhalb des Zielbandes von 9-12% angestrebt Kein Umsatzausblick zum jetzigen Zeitpunkt - Lindt&Sprüngli 2022: EBIT 744,6 Mio Fr. (AWP-Konsens: 749,5 Mio) EBIT-Marge 15% (AWP-Konsens: 15,1%) Reingewinn 569,7 Mio Fr. (AWP-Konsens: 572,3 Mio) Dividende 1300 Fr. (AWP-Konsens: 1276 Fr.; VJ 1200 Fr.) Wichtigste Produktlinie bleibt Lindor 2023: Ausblick bestätigt (u.a. org. Wachstum 6-8%) Rahmenbedingungen dürften in meisten Märkten anhalten Wachstumstrend in Nordamerika gewinnt an Dynamik An langfristiger Strategie wird festgehalten Monique Bourquin für Verwaltungsrat nominiert Antonio Bulgheroni kandidiert nicht mehr für VR - VP Bank 2022: Geschäftsertrag 336,4 Mio Fr. (AWP-Konsens: 327,0 Mio) Reingewinn 40,2 Mio Fr. (AWP-Konsens: 39,6 Mio) Dividende 5,00 Fr. (AWP-Konsens: 4,00 Fr.; VJ 5,00 Fr.) AuM 46,4 Mrd Fr. (AWP-Konsens: 47,3 Mrd) Nettoneugeld 1,1 Mrd Fr. (AWP-Konsens: 0,4 Mrd) Cost/Income Ratio stieg von 82,5 Prozent auf 86,6 Prozent In kommenden Jahren Investitionsniveau von 15 bis 20 Mio Fr. Unveränderte Dividende als Zeichen der Ertragsstärke Ziele für 2026 werden neu kalibriert Stephan Zimmermann und Stefan Amstad für Verwaltungsrat nominiert Michael Riesen kandidiert nicht mehr für VR NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN - SBB und Alstom einigen sich über Entschädigung bei Dosto-Zügen PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN - CH: Seco: Arbeitslosenquote Februar 2,1% (VM 2,2%), saisonber. 1,9% (VM 1,9%) - DE: Auftragseingang Industrie JAN +1,0% gg VM (Prog -0,7) - CN: Exporte Januar/Februar -6,8% gg VJ WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - ABB: Blackrock meldet Anteil von 5,04% - Lonza: Blackrock meldet Anteil von 10,01% - Obseva meldet Eigenanteil von 23,13%/8,06%; Ernest Loumaye 4,92% - Santhera meldet Eigenanteil von 32,28%/97,06% - Zur Rose: UBS Group AG meldet Anteil von 18,66% PRESSE DIENSTAG - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Dienstag: - Ascom: Ergebnis 2022 (MK 10.00 Uhr) - Bachem: Ergebnis 2022 (MK 11.00 Uhr) - Dormakaba: Ergebnis H1 (Webcast 10.00 Uhr) - Dufry: Ergebnis 2022 (MK 12.30 Uhr) - Galenica: Ergebnis 2022 (MK 10.30 Uhr) - Huber+Suhner: Ergebnis 2022 (MK 10.00 Uhr) - Lindt&Sprüngli: Ergebnis 2022 (MK 10.00 Uhr) - VP Bank: Ergebnis 2022 (MK 10.30 Uhr) GV: Novartis (10.00 Uhr), Dätwyler (17.00 Uhr) Mittwoch: - Geberit: Ergebnis 2022 (MK 09.00 Uhr) - Orior: Ergebnis 2022 (Conf. Call 10.00 Uhr) - Plazza: Ergebnis 2022 - Swiss Steel: Ergebnis 2022 (Conf. Call 10.00 Uhr) - Logitech: Investorentag (ab 15.00 Uhr CET, online) Donnerstag: - Credit Suisse: Publikation Geschäftsbericht - Aevis: Umsatz 2022 - Baloise: Ergebnis 2022 (Webcast 9.15 Uhr) - BVZ: Ergebnis 2022 (MK 10.15 Uhr) - Evolva: Ergebnis 2022 (Webcast 10.00 Uhr) - Rieter: Ergebnis 2022 (MK 10.00 Uhr) - TX Group: Ergebnis 2022 (MK 10.00 Uhr) - Molecular Partners: Ergebnis 2022 (nachbörslich) WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - BFS: Logiernächte Januar 2023 (08.30 Uhr) - SNB: Devisenreserven Februar 2023 (09.00 Uhr) Ausland: - US: Lagerbestände Grosshandel 01/23 (16.00 Uhr) Fed-Chef Jerome Powell, Anhörung vor dem Bankenausschuss (16.00 Uhr) Konsumentenkredite 01/23 (21.00 Uhr) API-Ölbericht (22.30 Uhr) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 17.03.2023 IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - Novartis-Sparte Sandoz (H2 2023) Dekotierungen (angekündigt): - Spice Equity (bewilligt, Termin noch offen) - Valora (bewilligt, Termin noch offen) EX-DIVIDENDE DATEN: per 09.03: - Novartis (3,20 Fr.) - Dätwyler (3,20 Fr.) per 10.03: - Graubündner KB (42,50 Fr.) DEVISEN/ZINSEN (08.15 Uhr) - EUR/CHF: 0,9930 - USD/CHF: 0,9293 - Conf-Future: +137 BP auf 140,44% (Montag) - SNB: Kassazinssatz 1,494% (Montag) BÖRSENINDIZES - SMI (Montag): -0,38% auf 11'147 Punkte - SLI (Montag): -0,02% auf 1'783 Punkte - SPI (Montag): -0,48% auf 14'367 Punkte - Dax (Montag): +0,48% auf 15'654 Punkte - CAC 40 (Montag): +1,22% auf 7'373 Punkte

