- SMI vorbörslich: -0,18% auf 10'612,64 Punkte (08.00 Uhr) - Dow Jones (Montag): -0,28% auf 31'819 Punkte - Nasdaq Comp (Montag): +0,45% auf 11'189 Punkte - Nikkei 225 (Dienstag): -2,19% auf 27'222 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN CS: Geschäftsbericht veröffenztlich Kein Antrag auf variable Vergütung der Geschäftsleitung für 2022 Geschäftsleitung erhält 2022 Kompensation von 32,2 Mio Fr. (VJ 38,1 Mio) CEO Körner erhält 2022 Vergütung von 2,5 Mio Fr. Verwaltungsrat erhält insg. Entschädigung von 10,4 Mio Fr. (VJ 13,0 Mio) Höchster Lohn 2022 für Ex-CFO David Mathers mit 3,9 Mio Fr. Bis 23.2. 2 Verkaufstransaktionen zu Securitized Products abgeschlossen Geldabflüsse sind zurückgegangen, haben aber noch nicht gedreht CS bestätigt auch Finanzergebnisse für Geschäftsjahre 2020 und 2021 Vorbörsliche Indikation -0,3% - BKW 2022: Gesamtleistung 5199 Mio Fr. (VJ 3554 Mio) EBIT 1039 Mio Fr. (VJ 395 Mio) Reingewinn 574 Mio Fr. (AWP-Konsens: 606,3 Mio) Dividende 4,05 Fr. (AWP-Konsens: 3,00 Fr.; VJ 2,60 Fr.) Bleiben auch in kommenden Jahren auf angekündigtem Wachstumskurs 2023: Gehen von einem EBIT in der Bandbreite von 550-600 Mio Fr. - Crealogix H1: EBITDA +8,5 Mio Fr. (ursprünglich gemeldet: 6,6 Mio) Reingewinn von 3,9 Mio Fr. (ursprünglich gemeldet: 2,7 Mio) Digital Learning Beteiligung vollständig aus Büchern genommen EBITDA ohne Verkaufseffekt Swiss Learning Hub 1,0 Mio Fr. Im Gesamtjahr weitere Verbesserung EBITDA, leicht tiefere Umsätze - Flughafen Zürich 2022: Reinergebnis 207 Mio Fr. (AWP-Konsens: 152 Mio) EBITDA 556 Mio Fr. (AWP-Konsens: 515 Mio) Umsatz 1024 Mio Fr. (AWP-Konsens: 998 Mio) Ausschüttung 3,50 Fr. (AWP-Konsens: 2,76 Fr.) Passagieraufkommen Februar 1,73 Millionen (+76,6% gg VJ) Passagieraufkommen Februar bei 85,2% des 2019er-Niveaus Umsatz Kommerz Februar 38,4 Mio Fr. (+47,4% gg VJ) 2023: Passagierzahlen dürften auf 26 Milllionen steigen Aktie vorbörsliche Indikation +3,8% - Komax 2022: EBIT 71,7 Mio Fr. (AWP-Konsens: 71,0 Mio) EBIT-Marge 11,8% (VJ 10,6%) Reingewinn 51,77 Mio Fr. (AWP-Konsens: 51,7 Mio) Dividende 5,50 Fr. (AWP-Konsens: 6,13 Fr.; VJ 4,50 Fr.) Verkaufserlös Gebäude Rotkreuz in EBIT-Guidance nicht enthalten Künftiges jährliches Investitionsvolumen 2-3% des Umsatzes 2023: Mindestens Umsatzniveau von 2022 erreichen EBIT-Marge von rund 11 Prozent angestrebt Lieferkettensituation sollte sich schrittweise bessern vorbörsliche Indikation -1,9% - Lalique 2022: Betriebserlös rund 170 Mio EUR (+20%) EBIT rund 13,2 Mio EUR (VJ 9,6 Mio) - Medartis 2022: Umsatz 182,8 Mio Fr. (VJ 159,9 Mio) ausgewiesenes EBITDA 16,2 Mio Fr. (VJ 27,4 Mio) EBITDA-Marge 12,8% (VJ 17,2%) ausgew. EBIT -1,9 Mio Fr. (VJ 11,1 Mio) ausgew. Reinergebnis -5,8 Mio Fr. (VJ +6,8 Mio) 2023: Organisches Umsatzwachstum von 15-18% erwartet EBTIDA-Marge auf 13-15% erwartet ernennt Mario Della Casa zum Chief Operating Officer Dominik Ellenrieder tritt aus VR zurück stockt Beteiligung an KeriMedical auf 47% auf - Newron 2022: Nettoergebnis -17,5 Mio EUR (VJ -14,9 Mio) Liquide Mittel 22,8 Mio EUR (H1: 28,4 Mio; Ende 2021: 34,6 Mio) Liquide Mittel reichen bis weit ins Jahr 2024 schlägt Gillian Dines zur Wahl in Verwaltungsrat vor - Polypeptide 2022: EBITDA-Marge adj 13,8% (AWP-Konsens: 15,1%) Reingewinn 7,77 Mio EUR (AWP-Konsens: 13,1 Mio) Dividende 0 Fr. (AWP-Konsens: 0,14 Fr.; VJ 0,30 Fr.) EBITDA adj. 38,7 Mio EUR (AWP-Konsens: 43,0 Mio) Umsatz 281,0 Mio EUR (AWP-Konsens: 284,7 Mio) 2023: Umsatzwachstum im hohen einstelligen Prozentbereich erw. Adj. EBITDA-Marge im mittleren Zehnprozentbereich erwartet Aktualisierte Mittelfrist-Guidance wird im August publiziert Suche nach einem neuen CEO ist noch im Gange schlägt Dorothee A. Deuring zur Wahl in den VR vor vorbörsliche Indikation -4,4% - Sensirion 2022: EBITDA-Marge 27,8% Mio Fr. (AWP-Konsens: 26,3%) Umsatz 321,7 Mio Fr. (AWP-Konsens: 331,8 Mio) EBITDA 89,6 Mio Fr. (AWP-Konsens: 87,2 Mio) Reingewinn 63,6 Mio Fr. (AWP-Konsens: 58,2 Mio) In den letzten Monaten sahen wir eine Abschwächung der Nachfrage 2023: Umsatz von 300-340 Mio Fr. erwartet BG-Marge im mittleren 50er-Bereich, EBITDA-Marge "grob 20%" - SF Urban Properties 2022: Liegenschaftsertrag 28,4 Mio Fr. (VJ 27,1 Mio) EBIT 41,3 Mio Fr. (VJ 57,8 Mio) Reingewinn inkl. Neubew. 26,8 Mio Fr. (VJ 40,5 Mio) Reingewinn exkl. Neubew. 14,7 Mio Fr. (VJ 11,1 Mio) Dividende 3,60 Fr. (VJ 3,60 Fr.) 2022: Leerstand 1,5% (VJ 2,6%) Properties blickt auf der Ertragsseite positiv auf das Jahr 20232 - Tecan 2022: Reingewinn 121,13 Mio Fr. (AWP-Konsens: 122,9 Mio) EBITDA-Marge adj. 20,1% (AWP-Konsens: 20,2%) EBITDA-Marge 18,8% (AWP-Konsens: 18,9%) Umsatz 1'144,26 Mio Fr. (AWP-Konsens: 1126,8 Mio) EBITDA 214,89 Mio Fr. (AWP-Konsens: 212,5 Mio) EBITDA adj. 229,95 Mio Fr. (AWP-Konsens: 227,1 Mio) Dividende 2,90 Fr. (AWP-Konsens: 2,92 Fr.; 2021: 2,80 Fr.) mittelfristiger Ausblick bestätigt 2023: Umsatzwachstum im hohen 1-stell. Prozentbereich in LW erwartet Bereinigte EBITDA-Marge bei rund 20% des Umsatzes erwartet - Vetropack 2022: Umsatz 899,4 Mio Fr. (AWP-Konsens: 882,2 Mio) EBIT 89,1 Mio Fr. (AWP-Konsens: 78,6 Mio) Reingewinn 40,7 Mio Fr. (AWP-Konsens: 17,0 Mio) Dividende 1,00 Fr. (AWP-Konsens: 1,28 Fr.; VJ 1,30 Fr.) Wertberichtigung für Werk in Ukraine tiefer als angenommen Wertberichtigung für Werk in Ukraine bei 31,4 Mio Fr. 2023: Weiterhin hohe Nachfrage nach Verpackungslas erwartet Kapazitäten ausgelastet, Lagerbestände gering Engpässe in Logistikkette bleiben wahrscheinlich Steigende Kosten für Energie, Material und Personal erwartet Preissteigerungen im tiefen zweistelligen Prozentbereich erw. - Straumann lanciert weitere digitale Zahnmedizin-Lösungen - Georg Fischer ernennt Nadine Gruber zur Head IR und Chief Risk Officer - NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN - PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN Schweiz: - Ausland: - WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Aryzta: Gruppe Garcia Parames/Leon Lopez meldet Anteil von <3% - Temenos: Credit Suisse Funds AG meldet Anteil von 3,04% PRESSE DIENSTAG - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Dienstag: - BKW: MK Ergebnis 2022 (09.30 Uhr) - Flughafen Zürich: MK Ergebnis 2022 (10 Uhr) - Komax: Ergebnis 2022 (Conf. Call 14.00 Uhr) - Medartis: Webcast Ergebnis 2022 (10.30 Uhr) - Polypeptide: Webcast Ergebnis 2022 (9.30 Uhr) - Sensirion: MK Ergebnis 2022 (09.00 Uhr) - SF Urban Properties AG: Präsentation Ergebnis 2022 (ab 12.00 Uhr) - Tecan: Conf. Call Ergebnis 2022 (9.00 Uhr) - Vetropack: MK Ergebnis 2022 (10.15 Uhr) - GV: Roche, CPH Mittwoch: - APG SGA: Ergebnis 2022 (MK 10.00 Uhr) - Fundamenta: Ergebnis 2022 (Conf. Call 10.00 Uhr) - Kuros: Ergebnis 2022 - Stadler Rail: Ergebnis 2022 (MK 10.00 Uhr) - Von Roll: Ergebnis 2022 - V-Zug: Ergebnis 2022 (MK 10.00 Uhr) Donnerstag: - Swatch: MK 2022 (10.00 Uhr) - Asmallworld: Ergebnis 2022 - Swissquote: Ergebnis 2022 (Video Conf. 10.00 Uhr) - GV: DKSH WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - BFS: Produzenten- und Importpreisindex Februar 2023 (08.30 Uhr) - BFS: Erste Schätzung Logiernächte Februar (Mittwoch) - Seco: Konjunkturprognosen vom Frühling (Donnerstag) Ausland: - US: Verbraucherpreise 02/23 (13.30 Uhr) Realeinkommen 02/23 (13.30 Uhr) API-Ölbericht (Woche) (21.30 Uhr) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 17.03.2023 Übernahmeangebote: - IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - Novartis-Sparte Sandoz (H2 2023) Dekotierungen (angekündigt): - Spice Equity (bewilligt, Termin noch offen) - Valora (bewilligt, Termin noch offen) Kapitalerhöhungen, Aktiensplit etc.: - EX-DIVIDENDE DATEN: per 15.03: - Meier Tobler (1,20 Fr.) per 16.03: - CPH (4,50 Fr.) - Roche (9,50 Fr.) DEVISEN/ZINSEN (08.10 Uhr) - EUR/CHF: 0,9760 - USD/CHF: 0,9123 - Conf-Future: +10 BP auf 141,30% (Montag) - SNB: Kassazinssatz 1,122% (Montag) BÖRSENINDIZES - SMI (Montag): -1,24% auf 10'632 Punkte - SLI (Montag): -1,82% auf 1'684 Punkte - SPI (Montag): -1,13% auf 13'831 Punkte - Dax (Montag): -3,04% auf 14'959 Punkte - CAC 40 (Montag): -4,16% auf 7'012 Punkte

