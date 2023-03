STIMMUNG - Nach der Achterbahnfahrt an den vorangegangenen zwei Handelstagen dürfte der Schweizer Aktienmarkt zur Wochenmitte erst einmal eine abwartende Haltung einnehmen. Darauf deuten die zunächst leicht positiven vorbörslichen Indikationen hin. Die Vorgaben aus Übersee bewerten Händler als grundsätzlich positiv. - SMI vorbörslich: +0,18% auf 10'736,35 Punkte (08.00 Uhr) - Dow Jones (Dienstag): +1,06% auf 32'155 Punkte - Nasdaq Comp (Dienstag): +2,14% auf 11'428 Punkte - Nikkei 225 (Mittwoch): +0,03% auf 27'229 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Neuer Adecco-CEO erhält für 2022 Entschädigung von 2,57 Millionen - Roche-CEO will mehr in Forschung investieren - kein Stellenabbau 2023 - SGS darf in Frankreich offizielles Siegel gegen Food-Waste vergeben - APG 2022: Dividende 11,00 Fr. (VJ 11,00 Fr.) Verkaufserlös 297,2 Mio Fr. (VJ 266,1 Mio) Nettoergebnis 23,4 Mio Fr. (VJ 12,7 Mio) EBIT 29,4 Mio Fr. (VJ 15,3 Mio) 2023: Prognose weiterhin nicht zuverlässig machbar Ausschüttung 100%, mind. 11 Fr - Fundamenta 2022: Nettomietertrag 40,9 Mio Fr. (VJ 37,2 Mio) Reingewinn 22,3 Mio Fr. (VJ 28,9 Mio) Dividende 0,55 Fr. (VJ 0,55 Fr.) EBIT 31,6 Mio Fr (VJ 40,0 Mio) 2023: Fokussierte Weiterentwicklung des Portfolios angestrebt VR Herbert Stoop tritt per GV 2024 zurück - Kuros 2022: Reinergebnis -14,6 Mio Fr. (VJ -7,5 Mio) Umsatz 18,0 Mio Fr. (VJ 13,8 Mio) Produktumsatz 13,3 Mio Fr. (VJ 8,3 Mio) Flüssige Mittel 27,7 Mio Fr. (H1: 29,4 Mio; VJ: 30,7 Mio) 2023: Medical-Devices-Sparte (MagnetOs) Cashflow-positiv H2 erwartet - Stadler 2022: Dividende 0,9 Fr. (AWP-Konsens: 0,87 Fr.; VJ 0,90 Fr.) Umsatz 3750,5 Mio Fr. (AWP-Konsens: 3837 Mio) EBIT-Marge 5,5% (AWP-Konsens: 5,7%) EBIT 205,1 Mio Fr. (AWP-Konsens: 217 Mio) Reingewinn 75,1 Mio Fr. (AWP-Konsens: 127 Mio) Auftragseingang 8557 Mio Fr. (VJ 5566 Mio) 2023: Erwarten Umsatz zwischen 3,7 und 4,0 Mrd Fr. Erwarten EBIT-Marge auf vergleichbarem Niveau wie 2022 Investitionen von rund 200 Mio Fr. erwartet Positiver Free Cash-flow erwartet 2025: Mittelfristziele bestätigt vorbörsliche Indikation -4,4% - V-Zug 2022: Reinergebnis 7,9 Mio Fr. (AWP-Konsens: 15,9 Mio) EBIT 10,3 Mio Fr. (AWP-Konsens: 18,1 Mio) Nettoumsatz 636,3 Mio Fr. (AWP-Konsens: 630,3 Mio) Wie im Vorjahr Verzicht auf Dividende EBIT-Marge 1,6 % (AWP-Konsens: 2,9%) bestätigt Mittelfristziele - Von Roll 2022: Umsatz 227,7 Mio Fr. (VJ 218,5 Mio) EBIT 14,8 Mio Fr. (VJ 21,8 Mio) Reinergebnis 9,6 Mio Fr. (VJ 30,8 Mio) 2023: Grundsätzlich stabile Nachfrage in Kernmärkten Deutlich steigende Auftragseingänge im bisherigen Verlauf - MCH: Kanton Basel Stadt nominiert Raphael Wyniger für Verwaltungsrat - Obseva: Dekotierung der Aktien von Nasdaq erfolgt per 23. März - Relief-Partner Acer forciert Vermarktung von Olpruva NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN - PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN - CH: - Ausland: - CN: FEB UNEMPLOYMENT RATE +5.6% VS JAN +5.5%B JAN-FEB RETAIL SALES +3.5% Y/Y VS MEDIAN +3.0% Y/YB JAN-FEB INDUSTRIAL OUTPUT +2.4 Y/Y VS MEDIAN +2.8%> WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - ABB: Blackrock meldet Anteil von 5,02% - Alpine Select meldet Eigenanteil von 5,02% - Bachem: Capital Group meldet Anteil von 5,02% - GAM meldet Eigenanteil von 4,96%/8,2%; Solas Capital Management, LLC 5,1% - Georg Fischer: Impax Asset Management Limited meldet Anteil von 4,93% - UBS meldet Eigenanteil von 13,45%/3,92% - VAT: UBS Fund Management meldet Anteil von 3,004% - Zur Rose: Blackrock meldet Anteil von 2,69%; JPMorgan 14,046% PRESSE MITTWOCH - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Mittwoch: - APG SGA: MK zu Ergebnis 2022 (10.00 Uhr) - Fundamenta: Conf Call zu Ergebnis 2022 (10.00 Uhr) - Stadler Rail: MK zu Ergebnis 2022 (10.00 Uhr) - V-Zug: MK zu Ergebnis 2022 (10.00 Uhr) Donnerstag: - Swatch: MK 2022 (10.00 Uhr) - Asmallworld: Ergebnis 2022 - Swissquote: Ergebnis 2022 (Video Conf. 10.00 Uhr) - GV: DKSH Freitag: - Interroll: Ergebnis 2022 (MK 09.00 Uhr, Zürich) - Medacta: Ergebnis 2022 (Conf. Call 15.00 Uhr) - Also: GV (14.30 Uhr) WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - BFS: Erste Schätzung Logiernächte Februar (14.00 Uhr) - Seco: Konjunkturprognosen vom Frühling (Donnerstag) Ausland: - EU: Industrieproduktion im Januar (11.00 Uhr) - US: Erzeugerpreise im Februar (13.30 Uhr) Einzelhandelsumsatz im Februar (13.30 Uhr) Empire State Index im März (13.30 Uhr) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 17.03.2023 Übernahmeangebote: - IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - Novartis-Sparte Sandoz (H2 2023) Dekotierungen (angekündigt): - Spice Equity (bewilligt, Termin noch offen) - Valora (bewilligt, Termin noch offen) Kapitalerhöhungen, Aktiensplit etc.: - EX-DIVIDENDE DATEN: per HEUTE: - Meier Tobler (1,20 Fr.) per 16.03: - CPH (4,50 Fr.) - Roche (9,50 Fr.) DEVISEN/ZINSEN (08.14 Uhr) - EUR/CHF: 0,9819 - USD/CHF: 0,9148 - Conf-Future: -96 BP auf 140,34% (Dienstag) - SNB: Kassazinssatz 1,14% (Dienstag) BÖRSENINDIZES - SMI (Dienstag): +0,80% auf 10'717 Punkte - SLI (Dienstag): +1,03% auf 1'702 Punkte - SPI (Dienstag): +0,87% auf 13'952 Punkte - Dax (Dienstag): +1,83% auf 15'233 Punkte - CAC 40 (Dienstag): -1,10% auf 7'142 Punkte

awp-robot/sw/ra