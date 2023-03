STIMMUNG - Nach dem starken Kursrückgang am Vortag rechneten die Marktteilnehmer mit einer Erholung. Die Unterstützung der Schweizerischen Nationalbank für die angeschlagene Credit Suisse dürfte mit Erleichterung aufgenommen werden. Die Grossbank sicherte sich bei der Notenbank Kredite von bis zu 50 Milliarden Franken. Das sollte vor allem im am Vortag schwer unter die Räder geratenen Bankensektor, aber auch am Gesamtmarkt eine Stabilisierung und Erholung zur Folge haben. Daneben steht die Zinsentscheidung der EZB im Fokus. - SMI vorbörslich: +0,67% auf 10'586,38 Punkte (08.00 Uhr) - Dow Jones (Mittwoch): -0,87% auf 31'875 Punkte - Nasdaq Comp (Mittwoch): +0,05% auf 11'434 Punkte - Nikkei 225 (Donnerstag): -0,80% auf 27'011 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Credit Suisse leiht sich bis zu 50 Milliarden Franken von der Nationalbank - Bloomberg: US-Finanzministerium prüft Engagement der Banken bei CS vorbörsliche Indikation +21% - Holcim steigt in polnischen Fertigteile-Markt ein - Swatch rechnet 2023 mit starkem Umsatzwachstum in allen Regionen + Segmenten Chef Nick Hayek hat 2022 6,53 Millionen verdient - Swiss Re: SST-Quote per 1. Januar 2023 bei 294% Ökon. Eigenkapital (EVM) per Ende 2022 31,1 Mrd USD (VJ 35,4 Mrd) EVM-Wachstum je Aktie 2022 bei -5,9% mit SST-Quote von 294% per Anfang Jahr - Asmallworld 2022: Umsatz 18,5 Mio Fr. (VJ 15,6 Mio) EBITDA 2,5 Mio Fr. (VJ 2,4 Mio) Reingewinn 1,5 Mio Fr. (VJ 1,6 Mio) - Perrot Duval 2022/23: Verlust von 0,5 Mio Fr. erwartet 9 Mte: Umsatz 10,3 Mio Fr. (VJ 9,5 Mio) Verlust 1,3 Mio Fr. (VJ 1,9 Mio) - Swissquote 2022: Reinergebnis 157,39 Mio Fr. (VJ 193 Mio) Vorsteuergewinn 186,39 Mio Fr. (VJ 223 Mio) Nettoertrag 408 Mio Fr. (VJ 472 Mio) Dividende 2,20 Fr. (2021: 2,20 Fr.) 2023: Ertrag von 495 Mio Fr., Vorsteuergewinn 230 Mio angestrebt Bestätigen mittelfristiges Ziel für 2025 Vorsteuergewinn 350 Mio - Baloise ernennt Christine Theodorovics zur Länderchefin in Luxembourg - Implenia gewinnt Auftrag für U-Bahn-Tunnels in Oslo - Relief Therapeutics verkauft seine PKU-Riegel neu auch in Europa NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN - PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN - CH: - Ausland: - JP: FEB EXPORTS +6.5% Y/Y; JAN +3.5% JAN CORE MACHINE ORDERS +9.5% M/M; DEC +0.3% WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Baloise: Norges Bank meldet Anteil von 3,07% - Sensirion: Credit Suisse Funds AG meldet Anteil von 3,06% - Siegfried meldet Eigenanteil von 5,01% - Temenos: Blackrock meldet Anteil von 4,94% - Warteck Invest: Caceis SA meldet Anteil von 5,0036% - Zur Rose: Blackrock meldet Anteil von 3,24%; JPMorgan 13,322% PRESSE DONNERSTAG - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Donnerstag: - Swatch: MK 2022 (10.00 Uhr) - Swissquote: Ergebnis 2022 (Video Conf. 10.00 Uhr) - GV: DKSH Freitag: - Interroll: Ergebnis 2022 (MK 09.00 Uhr, Zürich) - Medacta: Ergebnis 2022 (Conf. Call 15.00 Uhr) - GV: Also Samstag: - GV: Hypi Lenzburg Montag: - LGT Bank: BMK 2022 WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - Seco: Konjunkturprognosen vom Frühling (09.00 Uhr) Ausland: - EU: EZB Zinsentscheid (14.15 Uhr; 14.45 Uhr PK) - US: Im- und Exportpreise 02/23 (13.30 Uhr) Wohnbaubeginne- und genehmigungen 02/23 (13.30 Uhr) Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) (13.30 Uhr) Philadelphia Fed Business Outlook 03/23 (13.30 Uhr) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 17.03.2023 Übernahmeangebote: - IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - Novartis-Sparte Sandoz (H2 2023) Dekotierungen (angekündigt): - Spice Equity (bewilligt, Termin noch offen) - Valora (bewilligt, Termin noch offen) Kapitalerhöhungen, Aktiensplit etc.: - EX-DIVIDENDE DATEN: per HEUTE: - CPH (4,50 Fr.) - Roche (9,50 Fr.) DEVISEN/ZINSEN (08.12 Uhr) - EUR/CHF: 0,9843 - USD/CHF: 0,9286 - Conf-Future: +303 BP auf 143,37% (Mittwoch) - SNB: Kassazinssatz 1,113% (Mittwoch) BÖRSENINDIZES - SMI (Mittwoch): -1,87% auf 10'516 Punkte - SLI (Mittwoch): -2,75% auf 1'655 Punkte - SPI (Mittwoch): -1,83% auf 13'696 Punkte - Dax (Mittwoch): -3,27% auf 14'735 Punkte - CAC 40 (Mittwoch): -1,79% auf 6'886 Punkte

awp-robot/sw/ra