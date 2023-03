STIMMUNG - Der Erholungstrend an der Schweizer Aktienbörse dürfte sich zum Wochenschluss fortsetzen. Dafür sprächen die Hoffnung auf eine weniger rigide Geldpolitik sowie die und positiven Nachrichten aus dem Bankensektor, dies- wie jenseits des Atlantiks, heisst es am Markt. Damit könnte dem SMI doch noch ein versöhnlicher Wochenausklang gelingen, notiert er doch nur noch wenig unter dem Vorwochenschluss. - SMI vorbörslich: - Dow Jones (Donnerstag): +1,17% auf 32'247 Punkte - Nasdaq Comp (Donnerstag): +2,48% auf 11'717 Punkte - Nikkei 225 (Freitag): +1,20% auf 27'334 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Credit Suisse: Bundesrat äussert sich nach Sondersitzung nicht zur Bank UBS und CS widersetzen sich der Idee einer Zwangsfusion (Bloomberg) CS in den USA mit Sammelklage von Aktionären konfrontiert (Reuters) vorbörsliche Indikation +1,9% - Novartis erhält US-Zulassung für Hirntumor-Kombi zur Behandlung von Kindern - Richemont strebt Zweitkotierung in Südafrika an - SGS übernimmt Geschäft für Meeresfrüchte-Tests von Asmecruz in Spanien - Interroll 2022: Reingewinn 82,8 Mio Fr. (AWP-Konsens: 81,3 Mio) EBITDA 129,3 Mio Fr. (AWP-Konsens: 126,9 Mio) EBITDA-Marge 19,5% (AWP-Konsens 19,1%) EBIT 105,2 Mio Fr. (AWP-Konsens: 102,5 Mio) EBIT-Marge 15,8% (AWP-Konsens: 15,6%) Dividende 32,00 Fr. (AWP-Konsens: 32,24 Fr.; VJ 31,00 Fr.) 2023: wirtschaftliche Entwicklung birgt Unsicherheiten fundamentalen Marktreiber sind intakt - Medacta 2022: Reingewinn 46,2 Mio Euro (AWP-Konsens: 55,2 Mio) Adj. EBITDA-Marge 27,6% (AWP-Konsens: 26,9%) Adj. EBITDA 120,4 Mio Euro (AWP-Konsens: 116,9 Mio) Dividende 0,54 Fr. (AWP-Konsens: 0,68 Fr.; VJ 0,54 Fr.) 2023: Umsatz zwischen 480 Mio und 495 Mio Euro erwartet EBITDA-Marge in etwa auf 2022er-Niveau erwartet - Minoteries 2022: Reingewinn 7,3 Mio Fr. (VJ: 7,2 Mio) Umsatz 145,0 Mio Fr. (VJ 142,2 Mio) Dividende 11,00 Fr. (VJ 9,00 Fr.) Reingewinn 7,3 Mio Fr. (VJ: 7,2 Mio) - Valartis 2022: Jahresgewinn von 7 bis 8 Mio Fr. erwartet - Medartis erhöht Kapital für Kerimedical-Aufstockung - SIX-Regulation eröffnet Untersuchung gegen Orell Füssli NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN - Hilti 2022: Reingewinn 565 Mio Fr. (VJ 675 Mio) PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN - CH: - Ausland: WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Ascom: Luxunion S.A. meldet Anteil von <3% - Kuros: Credit Suisse Funds AG meldet Anteil von 4,93% - Medmix: Credit Suisse Funds AG meldet Anteil von <3% - Tecan: FIL Limited meldet Anteil von <3% - Temenos: Blackrock meldet Anteil von 5,09% - Zur Rose: Blackrock meldet Anteil von 2,49%; Benjamin Leslie Levine 3,02% PRESSE FREITAG - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Freitag: - Interroll: MK zu Ergebnis 2022 - Medacta: Conf Call zu Ergebnis 2022 - GV: Also Samstag: - GV: Hypi Lenzburg Montag: - Keine Termine Dienstag: - Warteck Invest: Ergebnis 2022 - Partners Group: Ergebnis 2022 - Peach Property: Ergebnis 2022 WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - BAZG: Aussenhandel/Uhrenexporte Februar 2023 (Dienstag) - KOF Konjunkturprognose (Dienstag) Ausland: - EU: Arbeitskosten Q4/22 (11.00 Uhr) Konsumentenpreise 02/23 (endgültig) (11.00 Uhr) - US: Industrieproduktion 02/23 (14.15 Uhr) Kapazitätsauslastung 02/23 (14.15 Uhr) Frühindikator 02/23 (15.00 Uhr) Uni Michigan Verbrauchervertrauen 03/23 (vorläufig) (15.00 Uhr) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 17.03.2023 Übernahmeangebote: - IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - Novartis-Sparte Sandoz (H2 2023) Dekotierungen (angekündigt): - Spice Equity (bewilligt, Termin noch offen) - Valora (bewilligt, Termin noch offen) Kapitalerhöhungen, Aktiensplit etc.: - EX-DIVIDENDE DATEN: per 20.03: - DKSH (2,15 Fr.) DEVISEN/ZINSEN (08.14 Uhr) - EUR/CHF: 0,9869 - USD/CHF: 0,9256 - Conf-Future: +12 BP auf 143,84% (Donnerstag) - SNB: Kassazinssatz 1,111% (Donnerstag) BÖRSENINDIZES - SMI (Donnerstag): +1,93% auf 10'719 Punkte - SLI (Donnerstag): +2,43% auf 1'695 Punkte - SPI (Donnerstag): +2,39% auf 14'024 Punkte - Dax (Donnerstag): +1,57% auf 14'967 Punkte - CAC 40 (Donnerstag): -1,62% auf 7'026 Punkte

awp-robot/sw/ra