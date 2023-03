- SMI vorbörslich: +0,76% auf 10'715,24 Punkte (08.00 Uhr) - Dow Jones (Freitag): +0,41% auf 32'238 Punkte - Nasdaq Comp (Freitag): +0,31% auf 11'824 Punkte - Nikkei 225 (Montag): +0,39% auf 27'493 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Novartis: Phase-III-Studie NATALEE mit Krebsmittel Kisqali erreicht Ziele Kisqali wirksam bei breiter Patientengruppe mit frühem Brustkrebs vorbörsliche Indikation +2,7% - CS: CEO Körner appelliert an Belegschaft - Lonza-Chef Ruffieux verdiente 2022 bei stabilem Basissalär weniger - Calida bleibt der Ankeraktionär erhalten CEO tritt zurück - Veränderungen im Verwaltungsrat VRP Hans-Kristian Hoejsgaard und VR Lukas Morscher treten zurück Felix Sulzberger wird als Präsident des Verwaltungsrats vorgeschlagen Familie Kellenberger steht auch hinter Strategie "Accelerate 2026" Rücktritt CEO erfolgt aus persönlichen Gründen -Aktionär Veraison: Verkauf von Lafuma würde signifikant Wert steigern -Aktionär Veraison unterstützt Anträge zur Verwaltungsrats-Erneuerung - Epic Suisse 2022: EBITDA exkl. NB 43,08 Mio Fr. (VJ 48,9 Mio) Mietertrag 61,5 Mio Fr. (VJ 58,6 Mio) Gewinn exkl. NB 32,6 Mio Fr. (VJ 28,6 Mio) Leerstand 5,8% (VJ 7,6%) 2022: Dividende 3,0 Fr. 2023: Mieteinnahmen dürften um rund 4% steigen - Glarner Kantonalbank will Kapitalband einführen - SNB: SNB Bills mit Rendite von 1,451% für 7 Tage und 1,418% für 28 Tage - VP Bank ernennt Mara Harvey und Rolf Steiner zu Mitgliedern der GL NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN - Medienunternehmen CH Media und NZZ von Hackerangriff betroffen - Montana Tech-Tochter Varta einigt sich mit Banken auf Umbaukonzept PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN - CH: - Ausland: WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Bachem: Capital Group meldet Anteil von 4,94% - Calida bleibt der Ankeraktionär erhalten - Cembra: Blackrock meldet Anteil von 3,21% - Gurit: Hansjörg Graf meldet Anteil von 5,06% - Nordflint Capital Partners Fondsmaeglerselskab meldet Anteil von 11,8% - UBS: Blackrock meldet Anteil von 5,24%; Artisan Partners Ltd Partnership <3% - Zur Rose: JPMorgan meldet Anteil von 13,901%/6,52%; UBS Group AG 19,95% PRESSE WOCHENENDE/MONTAG - Diverse Meldungen zur CS-Übernahme durch die UBS, siehe separate Presseschau ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Montag: - Epic: Ergebnis 2022 (Conf. Call 09.30 Uhr) - GV: Belimo Dienstag: - Skan: Ergebnis 2022 (MK 10.00 Uhr) - GV: Schindler, SGS, Sika, Swisscom, Implenia Mittwoch: - Accelleron: Ergebnis 2022 (MK 09.00 Uhr) - MCH: Ergebnis 2022 (MK 08.30 Uhr) - Obseva: Ergebnis 2022 - Vaudoise: Ergebnis 2022 (MK 09.00 Uhr) - GV: Huber+Suhner, Ina Invest WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - CS-CFA Index März (Mittwoch) Ausland: - DE: ifo-Geschäftsklima 03/23 (10.00 Uhr) - US: Dallas Fed Verarbeitende Industrie 03/23 (16.30 Uhr) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 21.04.2023 Übernahmeangebote: - IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - Novartis-Sparte Sandoz (H2 2023) Dekotierungen (angekündigt): - Spice Equity (bewilligt, Termin noch offen) - Valora (bewilligt, Termin noch offen) Kapitalerhöhungen, Aktiensplit etc.: - EX-DIVIDENDE DATEN: per HEUTE: - Zehnder (1,80 Fr.) - BB Biotech (2,85 Fr.) - Givaudan (67,00 Fr.) - ABB (0,84 Fr.) per 28.03: - SPS (3,40 Fr.) per 29.03: - Belimo (8,50 Fr.) per 30.03: - SGS (80,00 Fr.) - Implenia (0,40 Fr.) - Sika (3,20 Fr.) - Schindler (4,00 Fr.) - Swisscom (22,00 Fr.) DEVISEN/ZINSEN (08.17 Uhr) - EUR/CHF: 0,9892 - USD/CHF: 0,9193 - Conf-Future: +28 BP auf 142,97% (Freitag) - SNB: Kassazinssatz 1,054% (Freitag) BÖRSENINDIZES - SMI (Freitag): -0,79% auf 10'634 Punkte - SLI (Freitag): -1,25% auf 1'680 Punkte - SPI (Freitag): -0,93% auf 13'939 Punkte - Dax (Freitag): -1,66% auf 14'957 Punkte - CAC 40 (Freitag): -1,63% auf 7'015 Punkte

awp-robot/sw/tv