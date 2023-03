- SMI vorbörslich: +0,39% auf 10'828,60 Punkte (08.00 Uhr) - Dow Jones (Montag): +0,60% auf 32'432 Punkte - Nasdaq Comp (Montag): -0,47% auf 11'769 Punkte - Nikkei 225 (Dienstag): +0,12% auf 27'509 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - CS/UBS: Nationalratsbüro will zu Übernahme eine PUK einsetzen UBS-Konzernchef Hamers appelliert an CS-Mitarbeitende (Memo) UBS-Chef betont Chancen der CS-Übernahme (Memo) UBS vorbörsliche Indikation +1,6%, CS +0,9% - Skan 2022: Auftragseingang 411,7 Mio Fr. (VJ 280,3 Mio) Umsatz 276,96 Mio Fr. (VJ 234,3 Mio) EBITDA-Marge 14,5% (VJ 13,1%) EBITDA 40,15 Mio Fr. (VJ 30,7 Mio) Reinergebnis 21,45 Mio Fr. (VJ 21,4 Mio) Dividende 0,25 Fr. (VJ 0,24 Fr.) 2023: EBITDA-Marge bei 13-15% erwartet Umsatzplus im mittleren bis oberen Zehnprozentbereich erwartet - HBM: CEO Andreas Wicki nimmt Geschäftstätigkeit wieder auf Neuinvestition von 12 Millionen USD in ArriVent Biopharma - BKW ernennt neuen Leiter für Infrastruktur-Dienstleistungsgeschäft - EFG: Philip Lofts soll Susanne Brandenberger im Verwaltungsrat ersetzen - Evolva baut Angebot für Körperpflege aus - Flughafen Zürich ernennt Kevin Fleck zum neuen Finanzchef - Highlight-Event-and-Entertainment-Verwaltungsrat Rolf Elgeti tritt zurück - Pierer Mobility bestätigt Rekordergebnis 2022 - NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN - Axpo: Externe Prüfung ergab keine wesentlichen Mängel oder Beanstandungen Im Bericht aufgezeigte Verbesserungspotentiale werden weiter umgesetzt PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN Schweiz: - Ausland: - WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Adecco: The Capital Group Companies meldet Anteil von 4,618% - Implenia: Fund Partner Solutions SA meldet Anteil von 3,025% - SPS: Blackrock meldet Anteil von 10,01% - UBS: Massachusetts Financial Services Company meldet Anteil von <3% - Zur Rose: Blackrock meldet Anteil von 3,22% PRESSE DIENSTAG - Temenos: Noch kein Angebot - "95 Fr. das höchste der Gefühle" (FuW) - ZKB-Chef: CS-Übernahme könnte unsere Wachstumspläne beschleunigen (Reuters) - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Dienstag: - Skan: MK zu Ergebnis 2022 (10.00 Uhr) GV: Schindler, SGS, Sika, Swisscom, Implenia Mittwoch: - Accelleron: Ergebnis 2022 (MK 09.00 Uhr) - MCH: Ergebnis 2022 (MK 09.00 Uhr) - Obseva: Ergebnis 2022 - Vaudoise: Ergebnis 2022 (MK 09.00 Uhr) GV: Huber+Suhner, Ina Invest Donnerstag: - Alcon: Capital Markets Day (ab 15.00 Uhr CET) - LM Group: Ergebnis 2022 (definitiv) - Orascom DH: Ergebnis 2022 (Conf. Call 15.00 Uhr) - Varia US: Ergebnis 2022 (Call: 13.00 Uhr) - Zwahlen et Mayr: Ergebnis 2022 (nachbörslich) GV: Bobst, Forbo, Inficon, Intershop, Leonteq WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - CS-CFA Index März (Mittwoch) - KOF Konjunkturbarometer März (Donnerstag) Ausland: - US: Lagerbestände Grosshandel 02/23 (vorläufig, 14.30 Uhr) FHFA-Hauspreisindex 01/23 (15.00 Uhr) Verbrauchervertrauen 03/23 (16.00 Uhr) Richmond Fed Herstellerindex 03/23 (16.00 Uhr) API Ölbericht (Woche, 22.30 Uhr) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 21.04.2023 Übernahmeangebote: - IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - Novartis-Sparte Sandoz (H2 2023) Dekotierungen (angekündigt): - Spice Equity (bewilligt, Termin noch offen) - Valora (bewilligt, Termin noch offen) Kapitalerhöhungen, Aktiensplit etc.: - EX-DIVIDENDE DATEN: per HEUTE: - SPS (3,40 Fr.) per 29.03: - Belimo (8,50 Fr.) per 30.03: - Schindler (4,00 Fr.) - Implenia (0,40 Fr.) - Swisscom (22,00 Fr.) - SGS (80,00 Fr.) - Sika (3,20 Fr.) DEVISEN/ZINSEN (08.05 Uhr) - EUR/CHF: 0,9895 - USD/CHF: 0,9150 - Conf-Future: -6 BP auf 142,91% (Montag) - SNB: Kassazinssatz 1,087% (Montag) BÖRSENINDIZES - SMI (Montag): +1,43% auf 10'786 Punkte - SLI (Montag): +1,17% auf 1'700 Punkte - SPI (Montag): +1,29% auf 14'118 Punkte - Dax (Montag): +1,14% auf 15'128 Punkte - CAC 40 (Montag): -0,85% auf 7'078 Punkte

