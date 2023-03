- SMI vorbörslich: +0,39% auf 10'881,52 Punkte (08.00 Uhr) - Dow Jones (Dienstag): -0,12% auf 32'394 Punkte - Nasdaq Comp (Dienstag): -0,45% auf 11'716 Punkte - Nikkei 225 (Mittwoch): +1,11% auf 27'824 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - UBS ernennt Sergio Ermotti zum neuen CEO - tritt Amt am 5. April 2023 an Entscheidung angesichts der neuen Herausforderungen und Prioritäten CEO Ralph Hamers hat sich bereit erklärt zurückzutreten wegen Übernahme Hamers bleibt als Berater bis zum Abschluss der Transaktion Vorbörsliche Indikation +2,3% - Swiss Re: Sergio Ermotti tritt nach GV als VR-Präsident zurück Jacques de Vaucleroy wird Übergangs- und Nachfolgeprozess leiten VR wird unverzüglich mit Suche nach einem Nachfolger beginnen Finanzmarktaufsicht unterstützt Prozess an VR-Spitze Vorbörsliche Indikation +0,3% - Nestlé-CEO: Müssen nach CS-Deal Bankbeziehungen neu aufstellen (TV-Interview) - Holcim erwirbt argentinische Quimexur - SGS-Aktionäre genehmigen Aktiensplit im Verhältnis 25 zu 1 - Accelleron 2022: Umsatz 780,5 Mio USD (AWP-Konsens: 765,4 Mio) EBITA 191,8 Mio USD (AWP-Konsens 185,2 Mio) EBITA-Marge 24,6 % (AWP-Konsens: 24,3%) Reingewinn 129,8 Mio USD (VJ 144,3 Mio) Dividende 0,73 Fr. (AWP-Konsens: 0,77 Fr.) 2023: Organisches Umsatzwachstum in LW von 2-4% erwartet EBITA-Marge innerhalb Zielkorridor erwartet - MCH 2022: Umsatz 394,1 Mio Fr. (VJ 243,3 Mio) EBITDA 14,0 Mio Fr. (VJ 8,5 Mio) Reinergebnis -9,3 Mio Fr. (VJ -17,3 Mio) Flüssige Mittel 151,9 Mio Fr. (Ende 2021: 113,7 Mio) 2023: Weiter verbessertes EBITDA erwartet Reinergebnis wohl immer noch leicht negativ Ab 2024 wird positive Nettoergebnis erwartet Verwaltungsrat soll auf 7 von 9 Mitglieder verkleinert werden - Vaudoise 2022: Umsatz 1,33 Mrd Fr. (VJ 1,24 Mrd) Reingewinn 130,8 Mio Fr. (VJ 134,2 Mio) Combined Ratio 93,4% (VJ 96,4%) Eigenkapital 2,28 Mrd Fr. (H1: 2,24 Mrd) Dividende 20,00 Fr. je Namenaktie B (2021: 18,00 Fr.) 2023: Wachstum im Nichtleben- und Lebenbereich soll sich fortsetzen - Burkhalter Gruppe übernimmt Thurgauer Bötschi Holding - Jahresumsatz 19 Mio - Leclanché schliesst Partnerschaft mit Cummins im Bereich Energielösungen - Mikron verkauft Liegenschaft in Nidau für 31 Millionen Franken (HEADLINE) - Schweiter: CFO Martin Klöti verlässt Unternehmen NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN - Backwarenspezialist Pistor steigert Umsatz und Gewinn PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN - WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Basilea: JPMorgan meldet Anteil von 5,028% - SPS: Blackrock meldet Anteil von 9,997% - Temenos: Credit Suisse Funds AG meldet Anteil von 3,006% - Zur Rose: Blackrock meldet Anteil von 2,84% PRESSE MITTWOCH - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Mittwoch: - UBS: MK zu Ernennung von Ermotti zum CEO (9.30 Uhr) - Accelleron: MK Ergebnis 2022 (09.00 Uhr) - MCH: MK Ergebnis 2022 (09.00 Uhr) - Vaudoise: MK Ergebnis 2022 (09.00 Uhr) - GV: Huber+Suhner, Ina Invest Donnerstag: - Alcon: Capital Markets Day (ab 15.00 Uhr CET) - LM Group: Ergebnis 2022 (definitiv) - Orascom DH: Ergebnis 2022 (Conf. Call 15.00 Uhr) - Varia US: Ergebnis 2022 (Call: 13.00 Uhr) - Zwahlen et Mayr: Ergebnis 2022 (nachbörslich) - GV: Bobst, Forbo, Inficon, Intershop, Leonteq Freitag: - Schlatter: Ergebnis 2022 - Aevis: Ergebnis 2022 WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - CS-CFA Index März (10.00 Uhr) - KOF Konjunkturbarometer März (Donnerstag) - BFS: Detailhandelsumsätze Februar (Freitag) - SNB: Volumen Devisenmarktinterventionen Q4 (Freitag) Repotagung (ab 09.30 Uhr), (Freitag) Ausland: - US: Schwebende Hausverkäufe 02/23 (16.00 Uhr) EIA Ölbericht (Woche) (16.30 Uhr) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 21.04.2023 IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - Novartis-Sparte Sandoz (H2 2023) Dekotierungen (angekündigt): - Spice Equity (bewilligt, Termin noch offen) - Valora (bewilligt, Termin noch offen) EX-DIVIDENDE DATEN: per HEUTE: - Belimo (8,50 Fr.) per 30.03: - Schindler (4,00 Fr.) - Implenia (0,40 Fr.) - Swisscom (22,00 Fr.) - SGS (80,00 Fr.) - Sika (3,20 Fr.) - Schindler (4,00 Fr.) per 31.03: - Huber+Suhner (2,10 Fr.) - Basler KB (3,10 Fr.) DEVISEN/ZINSEN (08.15 Uhr) - EUR/CHF: 0,9981 - USD/CHF: 0,9216 - Conf-Future: -105 BP auf 141,86% (Dienstag) - SNB: Kassazinssatz 1,155% (Dienstag) BÖRSENINDIZES - SMI (Dienstag): +0,49% auf 10'839 Punkte - SLI (Dienstag): +0,38% auf 1'706 Punkte - SPI (Dienstag): +0,40% auf 14'175 Punkte - Dax (Dienstag): +0,09% auf 15'142 Punkte - CAC 40 (Dienstag): +1,04% auf 7'088 Punkte

awp-robot/sw/