- SMI vorbörslich: +0,26% auf 10'991,77 Punkte (08.00 Uhr) - Dow Jones (Mittwoch): +1,00% auf 32'718 Punkte - Nasdaq Comp (Mittwoch): +1,79% auf 11'926 Punkte - Nikkei 225 (Donnerstag): -0,57% auf 27'724 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - CS: Verwaltungsrat kündigt Rückzug von Traktanden an Generalversammlung an Abstimmung über Dividendenausschüttung wird wegen Verordnung Bund obsolet GV wird weiterhin über Verwendung von Bilanzgewinn abstimmen Antrag für Entlastung VR und GL wird zurückgezogen Antrag für Transformations-Belohungen wird zurückgezogen - Temenos erhält Auftrag von Top-US-Inlandsbank - Addex 2022: Reinergebnis -20,8 Mio Fr. (VJ -15,4 Mio) Liquide Mittel 7,0 Mio Fr. (Ende Q3: 10,4 Mio) - Dormakaba vereinfacht Organisationsstruktur Kostenbasis soll gesenkt werden Führt Funktion Chief Commercial Officer und Innovation Officer ein verkleinert Geschäftsleitung, ernennt neuen COO und weitere Will profitables Wachstum beschleunigen - Galenica und Shop Apotheke gründen zusammen Online-Apotheke für die Schweiz Shop Apotheke wird Mehrheit (51%) an Joint Venture halten Galenica erhält im Rahmen einer Kapitalerhöhung 8% an Shop Apotheke Zusätzliche Barzahlung von 29 Mio EUR an Shop Apotheke Passt wegen Partnerschaft Guidance für 2023 an 2023: Dividenden-Ausblick bleibt unverändert - Mind. wie VJ Umsatzwachstum von 3 bis 6 Prozent erwartet Wachstum beim adj. EBIT 4-7% (zuvor 3-6%) Jahreszahlen 2022 werden angepasst vorbörsliche Indikation +1,2% - Implenia übernimmt Immobiliendienstleister Wincasa von SPS Kaufpreis von 171,6 Mio Fr. wird mit eigener Liquidität bestitten Ab 2024 positiver jährlicher EBIT-Beitrag von rnd 15 Mio. Fr. erw. Steigerung des EPS vor Synergie-Potenzial ab dem ersten vollen Jahr erwartet "erhebliches" Synergie- und Wachstumspotenzial SPS: Verkaufserlös wird zur weiteren Stärkung der Bilanz eingesetzt Deal mit Implenia soll im Q2 vollzogen werden Konzentrieren uns nun auf Immobilienportfolio und Asset Management Erwarten aus Verkauf Buchgewinn von rund 140 Mio Fr. Finanzierungsquote des Portfolios sinkt pro forma auf 37,5% von 38,9% SPS vorbörsliche Indikation +1,0% - Lastminute: Kauf von Minderheitsinvestoren in Freesailors für nichtig erkärt Veröffentlichung Geschäftsbericht und GV werden verschoben - Orascom DH 2022: Adjustierter EBITDA 186,7 Mio Fr. (VJ 130,9 Mio) Gruppenumsatz 689,7 Mio Fr. (VJ 538,5 Mio) Reinergebnis nach Minderheiten 22,9 Mio Fr. (VJ -5,7 Mio) 2023: Keine Guidance - "Trotz Unsicherheiten zuversichtlich" - Varia US 2022: Mieteinnahmen 126,5 Mio USD (VJ 107,9 Mio) Bruttoertrag 158,1 Mio USD (VJ 138,0 Mio) Gesamtertrag 297,7 Mio USD (VJ 320,0 Mio) EBITDA 88,2 Mio USD (VJ 80,7 Mio) Gewinn Mio 122,6 USD (VJ 156,0 Mio) Dividende 3,20 Fr. (VJ 3,20 Fr.) 2023: Erwartet erfolgreiches, aber herausforderndes Jahr 2023 Planen erneut signifikante Investitionen - Cosmo erweitert Lizenz mit chinesischer CMS für Methylene Blue - Dufry: S&P erhöht Rating auf 'BB-'- CreditWatch Positive - Wisekey macht vorwärts mit Spin-off-Plänen des Halbleiter-Geschäfts - Ypsomed: Beat Maurer wird als Chief Legal durch Nicolas Meyer ersetzt - NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN - PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN Schweiz: - Ausland: - WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Accelleron: Credit Suisse Funds AG meldet Anteil von <3% - Medacta: Artisan Partners Limited Partnership meldet Anteil von <3% - Meyer Burger: Swisscanto meldet Anteil von 3,0013% - Polypeptide: Primecap Management Company meldet Anteil von 3,2% - SHL: Sphera Funds Management Ltd meldet Anteil von 4,9896% - SPS: Blackrock meldet Anteil von 10,01% - Temenos: Blackrock meldet Anteil von 5,07%; Credit Suisse Funds AG 2,996% - U-blox: Swisscanto meldet Anteil von 3,0342% - UBS: Artisan Partners Limited Partnership meldet Anteil von 3,03% PRESSE DONNERSTAG - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Donnerstag: - Alcon: Capital Markets Day (ab 15.00 Uhr CET) - Galenica: MK zu JV mit Shop Apotheke (14.00 Uhr) - Implenia: Conf. Call zu Kauf Wincasa (09.15 Uhr) - Orascom DH: Conf. Call zu Ergebnis 2022 (15.00 Uhr) - Varia US: Conf. Call zu Ergebnis 2022 (13.00 Uhr) - Zwahlen et Mayr: Ergebnis 2022 (nachbörslich) - GV: Bobst, Forbo, Inficon, Intershop, Leonteq Freitag: - Aevis: Ergebnis 2022 (Conf. Call 10.30 Uhr) - Obseva: Ergebnis 2022 - Schlatter: Ergebnis 2022 Montag: - Adval Tech: Ergebnis 2022 (MK 9.00 Uhr) - Burkhalter: Ergebnis 2022 (MK 09.00 Uhr) - WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - KOF Konjunkturbarometer März (09.00 Uhr) - BFS: Detailhandelsumsätze Februar (Freitag) - BFS: Landesindex der Konsumentenpreise März 2023 (Montag) - Einkaufsmanager-Index (PMI) März (Montag) Ausland: - ZO: Verbrauchervertrauen 03/23 (endgültig; 11.00 Uhr) Wirtschafts- und Industrievertrauen 03/23 (11.00 Uhr) - US: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche; 14.30 Uhr) BIP Q4/23 (3. Veröffentlichung; 14.30 Uhr) Privater Konsum Q4/23 (3. Veröffentlichung; 14.30 Uhr) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 21.04.2023 Übernahmeangebote: - IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - Novartis-Sparte Sandoz (H2 2023) Dekotierungen (angekündigt): - Spice Equity (bewilligt, Termin noch offen) - Valora (bewilligt, Termin noch offen) Kapitalerhöhungen, Aktiensplit etc.: - SGS: Aktiensplit 25:1 (per 12. April 2023) EX-DIVIDENDE DATEN: per HEUTE: - Swisscom (22,00 Fr.) - SGS (80,00 Fr.) - Sika (3,20 Fr.) - Schindler (4,00 Fr.) - Implenia (0,40 Fr.) per 31.03: - Basler KB (3,10 Fr.) - Huber+Suhner (2,10 Fr.) - DEVISEN/ZINSEN (08.05 Uhr) - EUR/CHF: 0,9950 - USD/CHF: 0,9175 - Conf-Future: +76 BP auf 142,62% (Mittwoch) - SNB: Kassazinssatz 1,153% (Mittwoch) BÖRSENINDIZES - SMI (Mittwoch): +1,15% auf 10'963 Punkte - SLI (Mittwoch): +1,20% auf 1'727 Punkte - SPI (Mittwoch): +1,16% auf 14'339 Punkte - Dax (Mittwoch): +1,23% auf 15'329 Punkte - CAC 40 (Mittwoch): +1,54% auf 7'187 Punkte

