STIMMUNG - Der Schweizer Aktienmarkt wird am letzten Handelstag des Quartals wenig verändert erwartet. Vor den am Nachmittag erwarteten Inflationszahlen aus Euroland und den PCE-Daten, dem von der US-Notenbank vielbeachteten Inflationsindikator, dürften sich die Anleger vorsichtig verhalten. Die Stimmung sei grundsätzlich aber gut. Die Sorgen um den Bankensektor hätten sich gelegt. - SMI vorbörslich: +0,04% auf 11'036,80 Punkte (08.00 Uhr) - Dow Jones (Donnerstag): +0,43% auf 32'859 Punkte - Nasdaq Comp (Donnerstag): +0,73% auf 12'013 Punkte - Nikkei 225 (Freitag): +0,81% auf 28'008 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - ABB startet angekündigten Aktienrückkauf Anfang April - AMS-Osram ernennt Rainer Irle zum Finanzchef - Holcim veröffentlicht zweiten Klimabericht - Lonza startet angekündigten Aktienrückkauf Anfang April - Aevis 2022: EBITDA 130 Mio Fr. (VJ 78,4 Mio) Holdinggewinn 67,4 Mio Fr. (VJ 197,6 Mio) Umsatz 1,14 Mrd Fr. (VJ 895 Mio) Reingewinn 61,8 Mio Fr. (VJ 4,6 Mio) Dividende je Aktie 0,75 Fr. (VJ 1,00 Fr) 2023: Erhebliche Dividenden und Kapitalgewinne erwartet Keine Umsatz-/Margen-Guidance wegen Umfeld - Klingelnberg 2022/23: Erwarten Nettoumsatz von mehr als 300 Mio EUR Auftragseingang wird Rekordhöhe von Vorjahr übertreffen Weiter EBIT-Marge über 6 Prozent erwartet - Schlatter 2022: EBIT 5,5 Mio Fr. (VJ 5,7 Mio) Reingewinn 3,4 Mio Fr. (VJ 4,8 Mio) Dividende 0,50 Fr. (VJ 0,00 Fr.) 2023: Leicht höherer Nettoerlös erwartet Geringfügige Steigerung des EBIT erwartet Hoher Auftragsbestand sichert Auslastung - Zwahlen&Mayr 2022: Umsatz 59,0 Mio Fr. (VJ 57,0 Mio) Reinergebnis 1,19 Mio Fr. (VJ 1,02 Mio) EBIT 2,1 Mio Fr. (VJ 1,8 Mio) - EEII hat Verkauf von Aktienmehrheit an Sebrina Holding abgeschlossen - SER eröffnet Untersuchung gegen Highlight Event and Entertainment - Huber+Suhner schliesst öffentliches Aktienrückkaufprogramm ab - Simon Haus wird neuer CEO der Intershop-Gruppe - Leonteq-Aktionäre lehnen Einführung von Kapitalband ab Abschluss der Arbeiten an Plattform mit Raiffeisen im Mai 2023 erw. startet angekündigten Aktienrückkaufprogramm am 3. April 2023 - SHL Telemedicine ab Montag auch an der Nasdaq kotiert - TX Group und Tochter Goldbach vollziehen Übernahme von Clear Channel Schweiz NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN - PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN - CH: - Ausland: - JP: MAR TOKYO CORE CPI +3.2% Y/Y; FEB +3.3% FEB JOBLESS RATE RISES TO 2.6% VS. JAN 2.4% FEB RETAIL SALES +6.6% Y/Y; JAN +5.0% - CN: MAR MANUFACTURING PMI 51.9 VS 52.6 IN FEB - DE: EINZELHANDELSUMSATZ REAL FEB -7,1% GG VORJAHR (PROGNOSE -5,1) EINZELHANDELSUMSATZ REAL FEB -1,3% GG VORMONAT (PROGNOSE +0,5) EINFUHRPREISE FEB -2,4% GG VORMONAT (PROGNOSE -1,0) EINFUHRPREISE FEB +2,8% GG VORJAHR (PROGNOSE +4,2) - GB: BIP Q4 +0,1% GG VQ (PROGNOSE +0,0) - 2. SCHÄTZUNG WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Kardex: Buru Holding AG meldet Anteil von 22,16% - Polypeptide: Primecap Management Company meldet zuletzt Anteil von 3,2% - Schaffner: Buru Holding AG meldet Anteil von 17,21% - Temenos: Credit Suisse Funds AG meldet Anteil von 3,004% PRESSE FREITAG - US-Kanzlei will offenbar gegen Finma wegen CS-AT1-Anleihen klagen (NZZ) ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Freitag: - Aevis: Conf. Call Ergebnis 2022 (10.30 Uhr) Montag: - Adval Tech: Ergebnis 2022 (MK 9.00 Uhr) - Burkhalter: Ergebnis 2022 (MK 09.00 Uhr) Dienstag: - ENR Russia: Ergebnis 2022 - Montana Aerospace: Ergebnis 2022 - Valartis: Ergebnis 2022 - Credit Suisse: GV, Zürich (10.30 Uhr) - Endress + Hauser AG (BMK 10.30 Uhr) WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - BFS: Detailhandelsumsätze Februar (08.30 Uhr) - BFS: Landesindex der Konsumentenpreise März 2023 (Montag) - Einkaufsmanager-Index (PMI) März (Montag) - BFS: Logiernächte Februar 2023 (Dienstag) Ausland: - EU: Arbeitslosenquote 02/23 (11.00 Uhr) Verbraucherpreise 03/23 (vorläufig) (11.00 Uhr) - FR: Verbraucherpreise 03/23 (vorläufig) (08.45 Uhr) Erzeugerpreise 02/23 (08.45 Uhr) - IT: Verbraucherpreise 03/23 (vorläufig) (11.00 Uhr) - US: Private Einkommen 02/23 (14.30 Uhr) Konsumentenausgaben 02/23 (14.30 Uhr) MNI Chicago PMI 03/23 (15.45 Uhr) Uni Michigan Verbrauchervertrauen 03/23 (endgültig) (16.00 Uhr) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 21.04.2023 Übernahmeangebote: - IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - Novartis-Sparte Sandoz (H2 2023) Dekotierungen (angekündigt): - Spice Equity (bewilligt, Termin noch offen) - Valora (bewilligt, Termin noch offen) Kapitalerhöhungen, Aktiensplit etc.: - SGS: Aktiensplit 25:1 (per 12. April 2023) EX-DIVIDENDE DATEN: per HEUTE: - Huber+Suhner (2,10 Fr.) - Basler KB (3,10 Fr.) per 03.04: - Leonteq (4,00 Fr.) - Intershop (50,00 Fr.) DEVISEN/ZINSEN (08.16 Uhr) - EUR/CHF: 0,9959 - USD/CHF: 0,9141 - Conf-Future: -82 BP auf 141,80% (Donnerstag) - SNB: Kassazinssatz 1,166% (Donnerstag) BÖRSENINDIZES - SMI (Donnerstag): +0,63% auf 11'032 Punkte - SLI (Donnerstag): +0,91% auf 1'743 Punkte - SPI (Donnerstag): +0,72% auf 14'442 Punkte - Dax (Donnerstag): +1,26% auf 15'522 Punkte - CAC 40 (Donnerstag): +2,47% auf 7'263 Punkte

awp-robot/sw/ra