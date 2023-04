- SMI vorbörslich: n.a. (SMI Freitag +0,67%) - Dow Jones (Freitag): +1,26% auf 33'274 Punkte - Nasdaq Comp (Freitag): +1,74% auf 12'222 Punkte - Nikkei 225 (Montag): +0,52% auf 28'187 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Temenos: Homaira Akbari, James Benson und Erik Hansen treten aus VR zurück schlägt Dorothee Deuring und Xavier Cauchois zur Wahl in VR vor - AMS-Osram: Neuer CEO Aldo Kamper leitet auch die Tochter Osram Licht - Holcim schliesst Kauf von Duro-Last-Dachsystemen ab - Swatch: Weko stellt Vorabklärungen gegen Swatch-Tochter Nivarox ein - CS: Bundesanwaltschaft beschäftigt sich mit CS-UBS-Berichterstattung - Adval Tech 2022: Dividende 0 Fr. (VJ 2,00 Fr.) Gesamtleistung 187,4 Mio Fr. (VJ 170,8 Mio) EBIT 0,6 Mio Fr. (VJ 9,2 Mio) Reingewinn -2,3 Mio Fr. (VJ 5,9 Mio) Kein konkreter Ausblick für 2023 Weiterhin Zurückhaltung bei den Kosten und Investitionen Fokus weiterhin darauf, akquirierte Projekte erstmals umzusetzen - Burkhalter 2022: Umsatz 800,8 Mio Fr. (VJ 539,5 Mio) EBIT 48,1 Mio Fr. (VJ 29,3 Mio) Reingewinn 38,5 Mio Fr. (VJ 23,9 Mio) Dividende 4,25 Fr. (VJ 3,80 Fr.) 2023: Gewinn pro Aktie stabil evt. sogar höher Zuversicht dank hoher Bautätigkeit und Sanierungsbedarf - Obseva 2022: Nettoergebnis -29,9 Mio USD (VJ -53,0 Mio) Liquide Mittel per Ende Jahr 8,4 Mio USD - PolyPeptide ernennt Juan-José Gonzalez zum CEO ernennt Lalit Ahluwalia zum CFO per 1. Mai - Addex: beschafft sich über Aktienverkauf 5 Mio USD von institution. Investor - Autoneum schliesst Akquisition von Borgers Automotive ab - BEKB: Plattform für nachhaltige Gebäudefinanzierung Myky wird eigenständig - Bell-CEO: Mitte nächstes Jahr werde ich etwas anderes machen - BKW ernennt Martin Zwyssig zum Finanzchef - Relief forscht neu im Bereich Gentherapie und holt Guangping Gao an Bord NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN - PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN - CH: - Ausland: WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Credit Suisse: Blackrock meldet Anteil von 5,18% - Polypeptide: Blackrock, Inc.(Mother Company) meldet Anteil von 3,12% - Temenos: Blackrock meldet Anteil von 5,11% - Zur Rose: UBS Group AG meldet Anteil von 20,29% PRESSE WOCHENENDE/MONTAG - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Montag: - Adval Tech: MK zu Ergebnis 2022 (09.00 Uhr) - Burkhalter: MK zu Ergebnis 2022 (09.00 Uhr) - Alpine Select: Ergebnis 2022 (definitiv, nachbörslich) Dienstag: - ENR Russia: Ergebnis 2022 - Montana Aerospace: Ergebnis 2022 - Valartis: Ergebnis 2022 GV: Credit Suisse (10.30 Uhr), Clariant, Molecular Partners, Oneswissbank, Plazza, Schweiter, Vontobel Mittwoch: - Barry Callebaut: Ergebnis H1 (MK 10.00 Uhr) - Jungfraubahn: Ergebnis 2022 (MK 9.45 Uhr) - Romande Energie: Ergebnis 2022 (MK 11.00 Uhr) - GV: UBS (10.00 Uhr), Fundamenta, Mobilezone, PSP, SF Urban, Straumann, Tornos WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - BFS: Landesindex der Konsumentenpreise März 2023 (08.30 Uhr) Einkaufsmanager-Index (PMI) März (09.30 Uhr) - BFS: Logiernächte Februar 2023 (Dienstag) Ausland: - EU: PMI Verarbeitendes Gewerbe 03/23 (2. Veröff., 10.00 Uhr) - US: PMI Verarbeitendes Gewerbe 03/23 (2. Veröff., 15.45 Uhr) Bauinvestitionen 02/23 (16.00 Uhr) ISM Verarbeitendes Gewerbe 03/23 (16.00 Uhr) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 21.04.2023 Übernahmeangebote: - IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - Novartis-Sparte Sandoz (H2 2023) Dekotierungen (angekündigt): - Spice Equity (bewilligt, Termin noch offen) - Valora (bewilligt, Termin noch offen) Kapitalerhöhungen, Aktiensplit etc.: - SGS: Aktiensplit 25:1 (per 12. April 2023) EX-DIVIDENDE DATEN: per HEUTE: - Leonteq (4,00 Fr.) - Intershop (50,00 Fr.) per 04.04: - Inficon (18,00 Fr.) - Forbo (23,00 Fr.) per 06.04: - Vontobel (3,00 Fr.) - Schweiter (20,00 Fr.) DEVISEN/ZINSEN (08.15 Uhr) - EUR/CHF: 0,9918 - USD/CHF: 0,9181 - Conf-Future: +5 BP auf 141,85% (Freitag) - SNB: Kassazinssatz 1,227% (Freitag) BÖRSENINDIZES - SMI (Freitag): +0,67% auf 11'106 Punkte - SLI (Freitag): +0,76% auf 1'756 Punkte - SPI (Freitag): +0,73% auf 14'547 Punkte - Dax (Freitag): +0,69% auf 15'629 Punkte - CAC 40 (Freitag): +1,88% auf 7'322 Punkte

awp-robot/sw/TV