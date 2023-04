- SMI vorbörslich: +0,14% auf 11'108,03 Punkte (08.02 Uhr) - Dow Jones (Montag): +0,98% auf 33'601 Punkte - Nasdaq Comp (Montag): -0,27% auf 12'189 Punkte - Nikkei 225 (Dienstag): +0,25% auf 28'259 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Givaudan schliesst Übernahme von Amyris-Bereich ab - Clariant: schliesst Verkauf der Land Oil-Geschäfts in Nordamerika ab Verkaufspreis lag bei 14,5 Mio US-Dollar - HBM 2022/23: Jahresverlust von 146 Mio Fr. erwartet Hohe Barmittel erlauben Rückzahlung Anleihe + Fortführung Ausschüttung - Montana Aerospace 2022: Adj. EBITDA 134,2 Mio EUR (VJ 56,1 Mio) Reinergebnis -36,8 Mio EUR (VJ -49,4 Mio) Prüfen Optionen für Segment Energy, auch IPO 2023: Umsatz- und EBITDA-Ziele bestätigt Ziel Umsatz über 1,5 Mrd, adj. EBITDA 130-150 Mio EUR Positiver FCF und Nettogewinn angestrebt - Relief: beantragt Reverse Split im Verhältnis 400 zu 1 Aktienzusammenlegung in Vorbereitung auf geplantes Nasdaq-Listing - SoftwareOne ernennt Brian Duffy zum neuen Konzernchef vorbörsliche Indikation +1,7% - Valartis 2022: Geschäftsertrag 20,6 Mio Fr. (VJ 13,2 Mio) Reingewinn 7,2 Mio Fr. (VJ 5,9 Mio) - Addex legt weitere Daten zur Wirkung von Dipraglurant bei Parkinson vor - Alpine Select schlägt Dividende in Höhe von 1 Franken je Aktie vor - Dufry schlägt an GV Wahl von Sami Kahale als neues VR-Mitglied vor - ENR Russia 2022: Reingewinn 0,18 Mio Fr. (VJ 3,34 Mio) - Leclanché erhält weiteren Auftrag für Batteriesysteme in Hybridfähren - SHL ernennt Bernd Altpeter zum Co-Geschäftsleiter von SHL Deutschland - Spice Private Equity: Dekotierung per 14.04.2023 - Letzter Handelstag 13.04. - Valora: Kraftloserklärung verbleibender Aktien, Dekotierung von SIX per 17.4. NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN - Glencore blitzt mit Fusionsvorschlag bei Bergbauunternehmen Teck ab PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN Schweiz: Ausland: - DE: Handelsbilanzsaldo Februar +16,0 Mrd Euro (Prognose +17,0) Importe Februar +4,6% gg Vormonat (Prognose +1,0) Exporte Februar +4,0% gg Vormonat (Prognose +1,8) WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Accelleron: Credit Suisse Funds AG meldet Anteil von 3,04% - Huber+Suhner: Blackrock meldet Anteil von 3,01% - UBS: Blackrock meldet Anteil von 4,95% PRESSE DIENSTAG - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Dienstag: GV: Credit Suisse (10.30 Uhr), Clariant, Molecular Partners, Oneswissbank, Plazza, Schweiter, Vontobel Mittwoch: - Barry Callebaut: Ergebnis H1 (MK 10.00 Uhr) - Jungfraubahn: Ergebnis 2022 (MK 9.45 Uhr) - Romande Energie: Ergebnis 2022 (Call 09.00 Uhr/MK 11.00 Uhr) - GV: UBS (10.00 Uhr), Straumann, PSP, Fundamenta, Mobilezone, SF Urban, Tornos Donnerstag: - Nebag: Ergebnis 2022 - GV: Zurich Insurance (14.15 Uhr), Zug Estates WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - BFS: Logiernächte Februar 2023 (08.30 Uhr) - Seco: Arbeitsmarktdaten März 2023 (Donnerstag) Ausland: - EZ: Erzeugerpreise 02/23 (11.00 Uhr) - US: Auftragseingang Industrie 02/23 (16.00 Uhr) Auftragseingang langlebige Güter 02/23 (endgültig) (16.00 Uhr) API Ölbericht (Woche) (22.30 Uhr) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 21.04.2023 Übernahmeangebote: - IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - Novartis-Sparte Sandoz (H2 2023) Dekotierungen (angekündigt): - Spice Equity (per 14.04., letzter Handelstag 13.04.) - Valora (per 17.4., letzter Handelstag 14.04.) Kapitalerhöhungen, Aktiensplit etc.: - SGS: Aktiensplit 25:1 (per 12. April 2023) EX-DIVIDENDE DATEN: per HEUTE: - Inficon (18,00 Fr.) - Forbo (23,00 Fr.) per 06.04: - Vontobel (3,00 Fr.) - Schweiter (20,00 Fr.) DEVISEN/ZINSEN (08.17 Uhr) - EUR/CHF: 0,9949 - USD/CHF: 0,9133 - Conf-Future: -45 BP auf 141,40% (Montag) - SNB: Kassazinssatz 1,217% (Montag) BÖRSENINDIZES - SMI (Montag): -0,12% auf 11'093 Punkte - SLI (Montag): -0,37% auf 1'749 Punkte - SPI (Montag): -0,17% auf 14'522 Punkte - Dax (Montag): -0,31% auf 15'581 Punkte - CAC 40 (Montag): +1,14% auf 7'346 Punkte

