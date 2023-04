- SMI vorbörslich: -0,11% auf 11'103,37 Punkte (08.02 Uhr) - Dow Jones (Mittwoch): +0,24% auf 33'483 Punkte - Nasdaq Comp (Mittwoch): -1,07% auf 11'997 Punkte - Nikkei 225 (Donnerstag): -1,29% auf 27'455 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - CS: Bundesrat trifft Entscheid zu variablen Vergütungen bei der Credit Suisse Boni der der drei obersten Führungsebenen sind zu streichen oder zu kürzen muss prüfen, ob bereits ausbezahlte Boni zurückgefordert werden können - UBS muss in Vergütungssystem Verlustgarantie als Kriterium festlegen Boni-Entscheid zu CS ohne Einfluss auf UBS-Vergütungsstruktur - Holcim-Verwaltungsrat Patrick Kron tritt nicht zur Wiederwahl an - Zurich-Gruppe verlässt Klimaallianz "Net-Zero Insurance Alliance" - Valartis kauft von Avalon gehaltene Aktien (27%) zurück und vernichtet diese Aktionär Beat Kähli steigt aus - Nebag 2022: Gesamtergebnis -3,1 Mio Fr. (VJ +7,2 Mio) Nettoperformance bei -3,48 Prozent 2023: instabile Finanzmärkte, steigenden Zinsen, Inflation erwartet - BEKB-Tochter Aity holt neuen CEO bei Avaloq - DKSH erweitert Partnerschaft mit Stilla Technologies in Thailand - Leclanché installiert 1. LeBlock-Batteriespeichersystem auf Mittelmeerinsel - Groupe Minoteries: Dividendenantrag 2022 wird auf 15 Fr. angehoben - Mobilezone-Aktionäre lehnen Vergütungsbericht 2022 ab - Rieter: Peter Spuhler und Martin Haefner kaufen je 7% der Aktien NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN - PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN - CH: - Seco: Arbeitslosenquote März 2,0% (VM 2,1%), saisonber. 1,9% (VM 1,9%) - Ausland: - DE: Gesamtproduktion Februar +2,0% gg Vormonat (Prognose -0,1) Gesamtproduktion Februar +0,6% gg Vorjahr (Prognose -2,0) WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Alpine Select: Trinsic AG meldet Anteil von 20,59% - Holcim: Dodge & Cox International Stock Fund meldet Anteil von <3% - Partners Group: Blackrock meldet Anteil von 5,01% - Rieter-Aktionär Tessenderlo hält noch 1,16% der Anteile - Youngtimers: Ricardo Da Silva Oliveira meldet 27,54%; Norman Hansen <3% PRESSE DONNERSTAG - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Donnerstag: - GV: Zurich Insurance (14.15 Uhr), Zug Estates (11.00 Uhr) Dienstag (11.4.): - GV: Mobimo (17.00 Uhr) Mittwoch (12.4.): - U-blox: Umsatz Q1 - GV: Adecco (11.00 Uhr), Komax (16.00 Uhr), Polypeptide (16.00 Uhr), Swiss Re (14.00 Uhr), VZ Holding (10.00 Uhr) WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - EFV/SNB: Eidgenössische Anleihe - Ankündigung/Ergebnbis (Dienstag/Mittwoch) Ausland: - US: Erstanträge Arbeitslosenhilfe Woche (14.30 Uhr) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 21.04.2023 IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - Novartis-Sparte Sandoz (H2 2023) Dekotierungen (angekündigt): - Spice Equity (per 14.04., letzter Handelstag 13.04.) - Valora (per 17.4., letzter Handelstag 14.04.) Kapitalerhöhungen, Aktiensplit etc.: - SGS: Aktiensplit 25:1 (per 12.4.) EX-DIVIDENDE DATEN: per HEUTE: - Vontobel (3,00 Fr.) - Oneswissbank (0,15 Fr.) - Schweiter (20,00 Fr.) DEVISEN/ZINSEN (08.20 Uhr) - EUR/CHF: 0,9882 - USD/CHF: 0,9067 - Conf-Future: +46 BP auf 141,39% (Mittwoch) - SNB: Kassazinssatz 1,224% (Mittwoch) BÖRSENINDIZES - SMI (Mittwoch): +0,38% auf 11'115 Punkte - SLI (Mittwoch): -0,33% auf 1'740 Punkte - SPI (Mittwoch): +0,18% auf 14'516 Punkte - Dax (Mittwoch): -0,53% auf 15'520 Punkte - CAC 40 (Mittwoch): -0,40% auf 7'316 Punkte

awp-robot/sw/