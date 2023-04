- SMI vorbörslich: +0,36% auf 11'270,26 Punkte (08.00 Uhr) - Dow Jones (Donnerstag): +0,30% auf 33'586,52 Punkte - Nasdaq Comp (Donnerstag): -0,03% auf 12'084,35 Punkte - Nikkei 225 (Dienstag): +1,16% auf 27'955 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Roche stellt digitale Bibliothek Navify Algorithm Suite vor - UBS-Ermotti: Werden alle Mitarbeiter von UBS und CS fair behandeln - Peach Prop. mit längerer Zeichnungsfrist und tieferem Preis bei Wandelanleihe - SoftwareOne mit Änderungen im VR VRP Daniel von Stockar tritt zurück; Adam Warby soll neuer VRP werden NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN - PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN - EFV/SNB: Eidgenossenschaft stockt Anleihen 3,25%/2027 und 3,50%/2033 auf WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Burkhalter: J Safra Sarasin Investmentfonds meldet Anteil von 5,0198% - Lonza: Blackrock meldet Anteil von 10,03% - Partners Group: Blackrock meldet Anteil von 5,05% - Relief: Christopher Brown meldet Anteil von 68,6% - Rieter: Martin Haefner meldet Anteil von 7,64% - SPS: Blackrock meldet Anteil von 10,1% - Valartis: Valartis Property Holding meldet Anteil von 86,26% - Wisekey meldet Eigenanteil von 0,33%/51,534% PRESSE OSTERN/DIENSTAG - Siehe separate Presseschau ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Dienstag: - GV: Mobimo Mittwoch: - U-blox: Umsatz Q1 - GV: Adecco, Swiss Re, Komax, Polypeptide, VZ Holding Donnerstag: - Givaudan: Umsatz Q1 - VAT: Trading Update Q1 - LM Group: Ergebnis 2022 (Conf. Call 10.30 Uhr) - Luzerner KB: Ergebnis Q1 - GV: Julius Bär, Elma, Emmi WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - Ausserordentliche Session Parlament zur Causa CS (Dienstag bis Donnerstag) - EFV/SNB: Eidgenössische Anleihe - Ergebnis (Mittwoch) Ausland: - EU: Detailhandelsumsatz 02/23 (11.00 Uhr) - US: API Ölbericht (22.30 Uhr) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 21.04.2023 IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - Novartis-Sparte Sandoz (H2 2023) Dekotierungen (angekündigt): - Spice Equity (per 14.04., letzter Handelstag 13.04.) - Valora (per 17.4., letzter Handelstag 14.04.) Kapitalerhöhungen, Aktiensplit etc.: - SGS: Aktiensplit 25:1 (per 12.4.) EX-DIVIDENDE DATEN: per HEUTE: - Plazza (7,00 Fr.) - PSP Swiss Property (3,80 Fr.) - Straumann (0,80 Fr.) - Fundamenta (0,55 Fr.) - SF Urban (3,60 Fr.) per 12.04: - Zurich Insurance (24,00 Fr.) - UBS (0,55 USD) - Mobilezone (0,90 Fr.) - Zug Estates (41,00 Fr.) - Tornos (0,30 Fr.) per 13.04: - Mobimo (10,00 Fr.) per 14.04: - VZ Holding (1,74 Fr.) - Swiss Re (6,40 USD) - Komax (5,50 Fr.) DEVISEN/ZINSEN (08.10 Uhr) - EUR/CHF: 0,9882 - USD/CHF: 0,9070 - Conf-Future: +107 BP auf 142,46% (Donnerstag) - SNB: Kassazinssatz 1,084% (Donnerstag) BÖRSENINDIZES - SMI (Donnerstag): +1,03% auf 11'230 Punkte - SLI (Donnerstag): +0,95% auf 1'757 Punkte - SPI (Donnerstag): +0,91% auf 14'648 Punkte - Dax (Donnerstag): +0,50% auf 15'598 Punkte - CAC 40 (Donnerstag): -0,28% auf 7'325 Punkte

