- SMI vorbörslich: -0,33% auf 11'227,88 Punkte (08.02 Uhr) - Dow Jones (Dienstag): +0,29% auf 33'685 Punkte - Nasdaq Comp (Dienstag): -0,43% auf 12'032 Punkte - Nikkei 225 (Mittwoch): +0,69% auf 28'117 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - UBS/CS: Nationalrat lehnt Garantien für Fusion ab - Ständerat sagt Ja Nationalrat will rechtliche Schritte gegen CS-Führung prüfen - Adecco-CEO will "Storytelling" verbessern (Interview FuW) - Swiss-Re-CEO hält Gewinnziel nach wie vor für realistisch (Interview NZZ) - U-blox Q1: Umsatz 166 Mio Fr (AWP-Konsens 187,2 Mio) 2023: Guidance bestätigt - Barry Callebaut eröffnet Chocolate Academy in New York - Kudelski-Tochter Nagra gewinnt für Streaming-Lösung indischen Kunden - Wisekey holt Alvise Giustiniani in Beratungsgremium NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN - PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN - WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Addex meldet Eigenanteil von 23,01%/74,96% - Julius Bär: Norges Bank meldet Anteil von <3% - Lonza: Blackrock meldet Anteil von 9,93% - Metall Zug: Buhofer Trust I meldet Anteil von 67,55% - Meyer Burger: Swisscanto meldet Anteil von <3% - Polypeptide: Blackrock meldet Anteil von 3,14% - Rieter: Luc Tack meldet Anteil von <3% - Santhera: JPMorgan meldet Anteil von 89,172% - Valartis: Beat Kähli meldet Anteil von <3% PRESSE MITTWOCH - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Mittwoch - GV: Adecco, Swiss Re, Komax, Polypeptide, VZ Holding Donnerstag - Givaudan: Umsatz Q1 - VAT: Trading Update Q1 (Conc. Call 10.00 Uhr) - LM Group: Ergebnis 2022 (Conf. Call 9.30 Uhr) - Luzerner KB: Ergebnis Q1 - GV: Julius Bär, Elma, Emmi Freitag - Bystronic: Umsatz Q1 - Comet: Update Q1 - Relief: Ergebnis 2022 - GV: Comet, TX Group WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - Ausserordentliche Session Parlament zur Causa CS (Dienstag bis Donnerstag) - EFV/SNB: Eidgenössische Anleihe - Ergebnis (11.00 Uhr) - BFS: Produzenten- und Importpreisindex März 2023 (Freitag) Ausland: - US: Verbraucherpreise März 2023 (14.30 Uhr) Realeinkommen März 2023 (14.30 Uhr) EIA Ölbericht Woche (16.30 Uhr) FOMC Sitzungsprotokoll 22.3.23 (20.00 Uhr) Fortsetzung Frühjahrstagung von IWF/Weltbank in Washington (bis Sonntag) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 21.04.2023 Übernahmeangebote: - CS (UBS zahlt 1 UBS-Aktie für 22,48 CS-Aktien; Abschluss im Q2 erwartet) IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - Novartis-Sparte Sandoz (H2 2023) Dekotierungen (angekündigt): - Spice Equity (per 14.04., letzter Handelstag 13.04.) - Valora (per 17.4., letzter Handelstag 14.04.) Kapitalerhöhungen, Aktiensplit etc.: - SGS: Aktiensplit 25:1 (per HEUTE) EX-DIVIDENDE DATEN: per HEUTE: - Tornos (0,30 Fr.) - UBS (0,55 USD) - Zug Estates (41,00 Fr.) - Zurich Insurance (24,00 Fr.) - Mobilezone (0,90 Fr.) per 13.04: - Mobimo (10,00 Fr.) per 14.04: - Komax (5,50 Fr.) - Swiss Re (6,40 USD) - VZ Holding (1,74 Fr.) DEVISEN/ZINSEN (08.10 Uhr) - EUR/CHF: 0,9858 - USD/CHF: 0,9021 - Conf-Future: -88 BP auf 141,58% (Dienstag) - SNB: Kassazinssatz 1,133% (Dienstag) BÖRSENINDIZES - SMI (Dienstag): +0,31% auf 11'265 Punkte - SLI (Dienstag): +0,48% auf 1'765 Punkte - SPI (Dienstag): +0,38% auf 14'704 Punkte - Dax (Dienstag): +0,37% auf 15'655 Punkte - CAC 40 (Dienstag): +1,01% auf 7'390 Punkte

awp-robot/sw/