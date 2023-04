STIMMUNG - Für Donnerstag zeichnet sich am Schweizer Aktienmarkt eine kaum veränderte Eröffnung ab. In dieser erneut verkürzten Handelswoche haben sich Investoren an den bisherigen zwei Handelstagen bislang nicht klar für eine Richtung entscheiden können. Und auch die aktuellen Vorgaben aus Übersee helfen kaum bei der Orientierung. - SMI vorbörslich: +0,03% auf 11'235,19 Punkte (08.00 Uhr) - Dow Jones (Mittwoch): -0,11% auf 33'647 Punkte - Nasdaq Comp (Mittwoch): -0,85% auf 11'929 Punkte - Nikkei 225 (Donnerstag): +0,21% auf 28'140 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Givaudan Q1: Umsatz 1773 Mio Fr. (AWP-Konsens: 1788 Mio) Organisches Wachstum 3,6% (AWP-Konsens: 2,8%) Umsatz Riechstoffe 837 Mio Fr. (AWP-Konsens: 829 Mio) Umsatz Aromen 936 Mio Fr. (AWP-Konsens: 971 Mio) bestätigt Mittelfristziele: org. Wachstum 4-5% und FCF mind. 12% vorbörsliche Indikation +0,5% - VAT Q1: Umsatz 232,7 Mio Fr. (AWP-Konsens: 219 Mio) Auftragseingang 136 Mio Fr. (AWP-Konsens: 181 Mio) Auftragsbestand 416,4 Mio Fr. (Ende 2022: 517,7 Mio) Q2: Umsatz von 200 bis 230 Millionen Franken erwartet Rückkehr zum Wachstum im Jahr 2024 erwartet 2023: Untere Ende EBITDA-Marge von 32-37 % erwartet Nettogewinn wird voraussichtlich niedriger ausfallen als 2022 Investitionen in Höhe von 80-85 Millionen Franken erwartet Laufende Anpassung Betriebskosten an das aktuelle Geschäftsvolumen weniger Umsatz, EBITDA, EBITDA-Marge, Nettogewinn, free Cashflow vorbörsliche Indikation -3,0% - Julius Bär ernennt neue Führungspersonen für Region Südostasien - Roche untermauert mit neuen Daten die Breite seines Augen-Portfolios - CS-Session: Wirtschaft enttäuscht von "Blockadepolitik" im Parlament - LM Group 2022: Reinergebnis -15,1 Mio EUR (VJ -13,3 Mio) Q1: Umsatz +38% gg VJ, Buchungen +20% gg VJ Anstieg bei bereinigtem EBITDA von ca. 30% erwartet 2023: Erwarten deutliches Wachstum, peilen gute Profitabilität an - LUKB Q1: Konzerngewinn 61,2 Mio Fr. (VJ 55,6 Mio) Geschäftserfolg 70,2 Mio Fr. (VJ 70,1 Mio) Netto-Neugeldzufluss 547 Mio Fr. (VJ 419 Mio) Verwaltete Vermögen 36,9 Mio Fr. (2022: 35,9 Mio) 2023: Ausblick bestätigt - Konzerngewinns von über 235 Mio Fr. erwartet - Asmallworld lanciert neues Angebot für Hotelgäste - Igea: SIX-Busse wegen eventualvorsätzlicher Verletzung Kotierungsvorschriften - Nagra gewinnt QTAKE als Kunden für seine Anti-Piraterie-Lösung - Leclanché erhält Auftrag von kroatischem Zugbauer NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN - PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN - CH: - Ausland: - CN: CHINA Q1 EXPORTS +8.4% Y/Y IN YUAN TERM IMPORTS Q1 +0.2% Y/Y IN YUAN TERM MAR TRADE SURPLUS +$88.19 BLN; MEDIAN +$39.95 BLN - DE: VERBRAUCHERPREISE MÄRZ +7,4% GG VJ (PROG +7,4) - 2. SCHÄTZUNG VERBRAUCHERPREISE MÄRZ +0,8% GG VM (PROG +0,8) - 2. SCHÄTZUNG VERBRAUCHERPREISE HVPI MÄRZ +7,8% GG VJ (PROG +7,8) - 2. SCHÄTZUNG VERBRAUCHERPREISE HVPI MÄRZ +1,1% GG VM (PROG +1,1) - 2. SCHÄTZUNG - GB: INDUSTRIEPRODUKTION FEBRUAR -3,1% GG VORJAHR (PROGNOSE -3,7) INDUSTRIEPRODUKTION FEBRUAR -0,2% GG VORMONAT (PROGNOSE +0,2) BIP FEBRUAR +0,0 GG VM (PROG: +0,1%) WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Achiko: Negma Group Ltd meldet Anteil von 20,47% - Credit Suisse: Blackrock meldet Anteil von 5,1% - Huber+Suhner: Blackrock meldet Anteil von 3,05% - Obseva: Ernest Loumaye meldet Anteil von 7,66% - Polypeptide: Blackrock meldet Anteil von 3,1% - Temenos: Blackrock meldet Anteil von 5% - Zur Rose: UBS Group AG meldet Anteil von 19,71% PRESSE DONNERSTAG - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Donnerstag: - VAT: Conf. Call zu Q1 (10.00 Uhr) - LM Group: Conf. Call zu Ergebnis 2022 (09.30 Uhr) - GV: Elma, Emmi, Julius Bär Freitag: - Bystronic: Umsatz Q1 - Comet: Update Q1 - Relief: Ergebnis 2022 - GV: Comet, TX Group Montag: - Bossard: Umsatz Q1 - Sulzer: Bestellungseingang Q1 - Cicor: Umsatz/Auftragseingang Q1 - Flughafen Zürich: Verkehrszahlen März 2023 (nachbörslich) - GV: Bossard, Luzerner KB WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - BFS: Produzenten- und Importpreisindex März 2023 (Freitag) Ausland: - EU: Industrieproduktion 02/23 (11.00 Uhr) - US: Erzeugerpreise 03/23 (14.30 Uhr) Erstanträge Arbeitslosenhilfe (14.30 Uhr) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 21.04.2023 Übernahmeangebote: - CS (UBS zahlt 1 UBS-Aktie für 22,48 CS-Aktien; Abschluss im Q2 erwartet) IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - Novartis-Sparte Sandoz (H2 2023) Dekotierungen (angekündigt): - Spice Equity (per 14.04., letzter Handelstag HEUTE) - Valora (per 17.4., letzter Handelstag 14.04.) Kapitalerhöhungen, Aktiensplit etc.: - EX-DIVIDENDE DATEN: per HEUTE: - Mobimo (10,00 Fr.) per 14.04: - Swiss Re (6,40 USD) - VZ Holding (1,74 Fr.) - Komax (5,50 Fr.) DEVISEN/ZINSEN (08.15 Uhr) - EUR/CHF: 0,9853 - USD/CHF: 0,8969 - Conf-Future: +170 BP auf 143,16% (Mittwoch) - SNB: Kassazinssatz 1,176% (Mittwoch) BÖRSENINDIZES - SMI (Mittwoch): -0,30% auf 11'232 Punkte - SLI (Mittwoch): -0,39% auf 1'758 Punkte - SPI (Mittwoch): +0,08% auf 14'716 Punkte - Dax (Mittwoch): +0,31% auf 15'704 Punkte - CAC 40 (Mittwoch): +0,99% auf 7'397 Punkte

