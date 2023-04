STIMMUNG - Es dürfte ein leicht freundlicher Wochenschluss am Schweizer Aktienmarkt werden. Darauf deuten zumindest die vorbörslichen Indikationen hin. Insgesamt zeichnet sich damit auch auf Wochensicht ein knappes Plus für diese verkürzte Woche nach den Osterfeiertagen ab. Die Vorgaben geben dem Markt etwas Rückenwind. - SMI vorbörslich: +0,15% auf 11'275,61 Punkte (08.00 Uhr) - Dow Jones (Donnerstag): +1,14% auf 34'030 Punkte - Nasdaq Comp (Donnerstag): +1,99% auf 12'166 Punkte - Nikkei 225 (Freitag): +1,18% auf 28'490 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Swiss Re bestätigt SST-Quote von 294 Prozent per Anfang Jahr - Bystronic Q1: Umsatz 233 Mio Fr. (AWP-Konsens: 218,2 Mio) Auftragseingang 217,8 Mio Fr. (AWP-Konsens: 224,2 Mio) Zurückhaltung bei Aufträgen wegen wirtschaftlicher Entwicklung Weiterhin hoher Auftragsbestand von rund 400 Mio. 2023: Ziele bestätigt (leicht weniger Umsatz, höherer EBIT) - Comet Q1: Umsatz 107,5 Mio Fr. (AWP-Konsens: 108,0 Mio) Book-to-Bill-Verhältnis von 0,83 2023: Rückgang beim Geschäftsergebnis 2023 zu erwarten Nettoumsatz zwischen 440 und 480 Mio Franken EBITDA-Marge von 13 bis 15 Prozent erwartet Halbleitergeschäft dürfte sich in der zweiten Jahreshälfte erholen schliesst syndizierten revolvierenden Kredit um 60 Millionen Fr. ab vorbörsliche Indikation -8,2% - Relief 2022: Reingewinn -50,8 Mio CHF (VJ -34,7 Mio) Barmittel 19,2 Mio Fr. (Ende H1: 29,9 Mio) - DKSH vertreibt Mundspülungen und Zahnpasten von Cavico in Malaysia - Dottikon lässt an aoGV über Einführung Kapitalband und virtuelle GV abstimmen - EPH-Verwaltungsrätin Annamaria Vassiliades tritt zurück - LM Group gewinnt vor Gericht erneut gegen Ryanair - Orascom DH erhöht Kapital um 132 Millionen Franken - Stadler erhält Auftrag von GB Railfreight für Service für Co'Co-Bi-Mode-Loks NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN - PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN - CH: - Ausland: WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Credit Suisse: Blackrock meldet Anteil von 4,68% - Polypeptide: Blackrock meldet Anteil von 2,95% - SFS: UBS Fund Management meldet Anteil von 3,01% - Zur Rose: Blackrock meldet Anteil von 3,13%; UBS Group AG 20,34% PRESSE FREITAG - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Freitag: - GV: Comet, TX Group Montag: - Bossard: Umsatz Q1 - Sulzer: Bestellungseingang Q1 - Cicor: Umsatz/Auftragseingang Q1 - Flughafen Zürich: Verkehrszahlen März 2023 (nachbörslich) - GV: Bossard, Luzerner KB Dienstag: - Sika: Umsatz Q1 - Villars: Ergebnis 2022 (18.00 Uhr) - GV: Ascom Bell, Cicor, Evolva, Newron, Tecan WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - BFS: Produzenten- und Importpreisindex März 2023 (08.30 Uhr) Ausland: - US: Im- und Exportpreise 03/23 (14.30 Uhr) Einzelhandelsumsatz 03/23 (14.30 Uhr) Industrieproduktion 03/23 (15.15 Uhr) Kapazitätsauslastung 03/23 (15.15 Uhr) Uni Michigan Verbrauchervertrauen 04/23 (vorläufig) (16.00 Uhr) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 21.04.2023 Übernahmeangebote: - CS (UBS zahlt 1 UBS-Aktie für 22,48 CS-Aktien; Abschluss im Q2 erwartet) IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - Novartis-Sparte Sandoz (H2 2023) Dekotierungen (angekündigt): - Spice Equity (per 14.04., letzter Handelstag 13.04.) - Valora (per 17.4., letzter Handelstag 14.04.) - Credit Suisse (geplant nach Abschluss der Übernahme durch UBS) Kapitalerhöhungen, Aktiensplit etc.: - EX-DIVIDENDE DATEN: per HEUTE: - Swiss Re (6,40 USD) - VZ Holding (1,74 Fr.) - Komax (5,50 Fr.) per 17.04: - Julius Bär (2,60 Fr.) - Elma (2,00 Fr.) - Emmi (14,50 Fr.) DEVISEN/ZINSEN (08.11 Uhr) - EUR/CHF: 0,9822 - USD/CHF: 0,8873 - Conf-Future: +40 BP auf 143,56% (Donnerstag) - SNB: Kassazinssatz 1,025% (Donnerstag) BÖRSENINDIZES - SMI (Donnerstag): +0,24% auf 11'259 Punkte - SLI (Donnerstag): +0,24% auf 1'763 Punkte - SPI (Donnerstag): +0,11% auf 14'732 Punkte - Dax (Donnerstag): +0,16% auf 15'729 Punkte - CAC 40 (Donnerstag): +1,23% auf 7'481 Punkte

awp-robot/sw/ra