STIMMUNG - Der Schweizer Aktienmarkt wird zum Wochenstart kaum verändert erwartet. Händler sprechen von einem Marschhalt, weil eindeutige Impulse fehlten. Zudem bekomme der eine oder andere Investor wegen der Nähe zum Jahreshoch allmählich kalte Füsse. Die Vorgaben sind derweil uneinheitlich. - SMI vorbörslich: +0,29% auf 11'376,06 Punkte (08.00 Uhr) - Dow Jones (Freitag): -0,42% auf 33'886 Punkte - Nasdaq Comp (Freitag): -0,35% auf 12'123 Punkte - Nikkei 225 (Montag): +0,15% auf 28'535 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - CS: Zwei Klagen von Obligationären der Credit Suisse gegen Bund eingegangen Federal Reserve erteilt UBS Genehmigung zum Kauf von US-Töchter der CS - Roche Positive neue Phase-III-Daten zu Tecentriq plus Avastin vorbörsliche Indikation +1,1% - Bossard Q1: Umsatz 304,5 Mio Fr. (AWP-Konsens: 300,1 Mio) Umsatz Europa 170,9 Mio Fr. (AWP-Konsens: 165,6 Mio) Umsatz Amerika 85,3 Mio Fr. (AWP-Konsens: 83,3 Mio) Umsatz Asien 48,3 Mio Fr. (AWP-Konsens: 52,0 Mio) 2023: Marktumfeld bleibt anspruchsvoll - Cicor Q1: Auftragseingang 95 Mio Fr. (VJ 92,7 Mio) Umsatz 96 Mio Fr. 2023: Umsatz neu zw. 360-400 Mio Fr. erw. (zuvor 350-400 Mio) - Sulzer Q1: Auftragseingang Gruppe 1069,8 Mio Fr. (AWP-Konsens: 904 Mio) Aufträge Flow Equipment 469,9 Mio Fr. (AWP-Konsens: 364 Mio) Auftragseingang Services 325,1 Mio Fr. (AWP-Konsens: 309 Mio) Auftragseingang Chemtech 274,9 Mio Fr. (AWP-Konsens: 231 Mio) 2023: erwarten weiterhin robuste Nachfrage in unseren Märkten erwarten Auftragseingang in Q2 in etwa auf Vorjahresniveau Guidance wird bestätigt vorbörsliche Indikation +2,7% - Relief Therapeutics erweitert Patentantrag für RLF-100 mit positiven Daten - SHL Telemedicine publiziert Geschäftsbericht am 11. Mai 2023 NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN - Glencore verspürt weiteren Gegenwind bei Teck-Übernahme PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN - CH: - Ausland: WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Coltene: Credit Suisse Funds AG meldet Anteil von 2,997% - Peach Property meldet Eigenanteil von <3% - Tecan: Candriam Luxembourg meldet Anteil von 3,01% - UBS meldet Eigenanteil von 14,21%/4,93% PRESSE WOCHENENDE - siehe separate Presseschau PRESSE MONTAG - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Montag: - Flughafen Zürich: Verkehrszahlen März 2023 (nachbörslich) - GV: Bossard, Luzerner KB Dienstag: - Sika: Umsatz Q1 - Villars: Ergebnis 2022 (18.00 Uhr) - GV: Ascom Bell, Cicor, Evolva, Newron, Tecan Mittwoch: - Lalique: Ergebnis 2022 (Conf. Call 10.00 Uhr) - GV: Geberit, Bachem, Bucher, Calida, Coltene, GF, Orior, Sulzer, U-blox, Vetropack WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - BFS: Erste Schätzung Logiernächte März (Mittwoch) Ausland: - US: Empire State Index 04/23 (14.30 Uhr) NAHB-Index 04/23 (16.00 Uhr) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 21.04.2023 Übernahmeangebote: - Credit Suisse (UBS zahlt 1 Aktie für 22,48 CS-Aktien; Abschluss im Q2 erw.) IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - Novartis-Sparte Sandoz (H2 2023) Dekotierungen (angekündigt): - Spice Equity (per 14.04., letzter Handelstag 13.04.) - Valora (per 17.4., letzter Handelstag 14.04.) - Credit Suisse (geplant nach Abschluss der Übernahme durch UBS) Kapitalerhöhungen, Aktiensplit etc.: - Orascom DH: Bezugsrechtshandel für Kapitalerhöhung vom 18.4. - 26.4. EX-DIVIDENDE DATEN: per HEUTE: - Julius Bär (2,60 Fr.) - Elma (2,00 Fr.) - Emmi (14,50 Fr.) per 18.04: - Adecco (2,50 Fr.) - TX Group (4,50 Fr.) - Comet (3,70 Fr.) per 19.04: - Bossard (5,50 Fr.) per 20.04: - Tecan (2,90 Fr.) - Ascom (0,20 Fr.) - Bell (7,00 Fr.) - Luzerner KB (12,50 Fr.) DEVISEN/ZINSEN (08.20 Uhr) - EUR/CHF: 0,9816 - USD/CHF: 0,8930 - Conf-Future: -91 BP auf 142,38% (Freitag) - SNB: Kassazinssatz 1,112% (Freitag) BÖRSENINDIZES - SMI (Freitag): +0,75% auf 11'343 Punkte - SLI (Freitag): +0,58% auf 1'773 Punkte - SPI (Freitag): +0,86% auf 14'860 Punkte - Dax (Freitag): +0,50% auf 15'808 Punkte - CAC 40 (Freitag): +1,66% auf 7'520 Punkte

