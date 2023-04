- SMI vorbörslich: -0,06% auf 11'384,03 Punkte (08.00 Uhr) - Dow Jones (Donnerstag): -0,33% auf 33'787 Punkte - Nasdaq Comp (Donnerstag): -0,80% auf 12'060 Punkte - Nikkei 225 (Freitag): -0,23% auf 28'593 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Mehrere CS-Obligationäre gelangen ans Bundesverwaltungsgericht - Novartis-Partner Beigene legt positive Studiendaten zu Tislelizumab vor - Holcim Q1: Umsatz 5725 Mio Fr. (AWP-Konsens: 5659 Mio) Umsatz like-for-like 8% (AWP-Konsens: 6,7%) Adj. EBIT 493 Mio Fr. (AWP-Konsens: 460 Mio) Chef: Volumen in Nord- und Lateinamerika gewachsen Nordamerika wird 40% des Umsatzes betragen und über 40% des EBIT Steigende Zinsen kein Problem für Holcim Wachstum in Nord- und Südmerika kommt von Volumen und Preisen Wachstum in Europa kommt Preiserhöhungen Erwarten steigende Volumen in China in nächsten Monaten Erwarten Wachstum von viell. 3-5% in China in nächsten 9 Monaten 2023: Mehr als 6 Prozent organisches Umsatzwachstum erwartet Erwarten mehr als 10 Wachstum beim EBIT (LFL) Rechnen mit wiederkehrender EBIT-Marge von mehr als 16 Prozent Free Cashflow in Höhe von rund 3 Milliarden Franken Reduktion der CO2-Emissionen gemessen am Umsatz um mehr als 10% vorbörsliche Indikation +2,3% - BB Biotech Q1: Reinergebnis -254 Mio Fr. (VJ -300 Mio) 2023: verstärkte M&A-Aktivitäten & Lizenzvereinbarungen erwartet - EFG International Q1: Reingewinn liegt über 90 Millionen Franken Die verwalteten Vermögen stiegen auf 145 Milliarden Fr. Ertragsmarge über 95 BP - Cost/Income Ratio rund 70% Neugeldzufluss dürfte wieder auf ein "normaleres" Niveau zurückkehren vorbörsliche Indikation +2,5% - Highlight-Gruppe 2022: Umsatz 523,8 Mio Fr. (VJ 508,2 Mio) Betriebsergebnis 14,6 Mio Fr. (VJ 28,6 Mio Fr.) - Vontobel Q1: Verwaltetete Vermögen 211,7 Mrd Fr. (Ende 2022: 204,4 Mrd) Nettoneugelder bei -0,4 Mrd CHF Neugeld im WM +1,4 Mrd Franken, im AM -1,8 Mrd Franken Betriebsertrag Digital Investing weiter unter Vorjahreswert Bleiben mit Blick auf laufendes Jahr vorsichtig optimistisch CFO: Hatten einen grossen Abfluss im AM in "niedermargigem Geschäft" Sind mit Kostensparprogramm auf Kurs Haben mehr Zuflüsse von Seiten CS-Kunden ls üblich - Leclanché: SIX Exchange Regulation eröffnet Untersuchung wegen Ad-Hoc-Pflicht - Raiffeisen-CEO verdient gleich viel wie im Vorjahr - Rieter-Aktionäre heissen an GV alle Anträge gut und wählen CEO Oetterli in VR - Valiant: Gehen für 2023 von höherem Konzerngewinn aus - Wisekey-Halbleitersegment schreibt 2022 Gewinn NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN - Viseca mit Rekordjahr - Umsatz 501,2 Millionen Franken Konzerngewinn von 118,4 Millionen Franken - Pfandbriefzentrale: Dividende unverändert bei 4,0%, 9 Emissionstermine geplant PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN CH: - Ausland: JP: MNI Mar Core CPI +3.1% Y/Y; Feb +3,1% WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Addex: Armistice CM Fund meldet Anteil von 70,49%; Armistice Capital, LLC <3% - Huber+Suhner: Blackrock meldet Anteil von 2,9996% - Peach Property: LBBW AM Investmentgesellschaft mbH meldet Anteil von 3,53% - UBS meldet Eigenanteil von 14,18%/5,01% - Zur Rose: Blackrock meldet Anteil von 2,95% PRESSE FREITAG - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Freitag - Holcim: Q1 Conf. Call (9.00 Uhr) - EEII: Ergebnis 2023 (nachbörslich) - GV: Allreal, Arbonia, Cembra, Edisun Power, EFG International, Medartis, Pierer Mobility, Starrag Samstag - GV: Graubündner KB: PS-Versammlung Montag - Credit Suisse: Ergebnis Q1 - Gurit: Umsatz Q1 (nachbörslich) - GV: Flughafen Zürich, Gurit Dienstag - Swiss Steel: Ergebnis Q1 - ABB: Ergebnis Q1 (Conf. Call 9.00/10.00 Uhr) - Kühne+Nagel: Ergebnis Q1 (Webcast 14.00 Uhr) - UBS: Ergebnis Q1 (Webcast 09.00 Uhr) - GAM: Ergebnis 2022/Q1 2023 (Conf. Call 10.00 Uhr) - Idorsia: Ergebnis Q1 (Conf. Call 13.00 Uhr) - Novartis: Ergebnis Q1 (Webcast 14.00 Uhr) - Nestlé: Umsatz Q1 (Webcast 14.00 Uhr) - Temenos: Ergebnis Q1 (nachbörslich) - GV: Bystronic, Energiedienst, Feintool, IVF Hartmann, Varia US, V-Zug WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - BFS: Lohnindex 2022 (Montag) - BAZG: Aussenhandel/Uhrenexporte März/Q1 2023 (Dienstag) Ausland: - DE: PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 04/23 (1. Veröffentl.; 09.30 Uhr) - FR: PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 04/23 (1. Veröffentl.; 09.15 Uhr) - GB: PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 04/23 (1. Veröffentl.; 10.30 Uhr) - US: PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 04/23 (1. Veröffentl.; 15.45 Uhr) - ZO: PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 04/23 (1. Veröffentl.; 10.00 Uhr) Staatsschuld/BIP-Verhältnis 2022 (11.00 Uhr) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 21.04.2023 Übernahmeangebote: - CS (UBS zahlt 1 UBS-Aktie für 22,48 CS-Aktien; Abschluss im Q2 erwartet) IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - Novartis-Sparte Sandoz (H2 2023) Dekotierungen (angekündigt): - Credit Suisse (geplant nach Abschluss der Übernahme durch UBS) Kapitalerhöhungen, Aktiensplit etc.: - Orascom DH: Bezugsrechtshandel für Kapitalerhöhung vom 18.4. - 26.4. - LUKB: Aktiensplit 1:5 am 25.04. - Eovolva: Reverse Stock Split 250:1 (Datum noch unbekannt) EX-DIVIDENDE DATEN: per HEUTE: - Bachem (0,75 Fr.) - Bucher (13,00 Fr.) - Coltene (3,30 Fr.) - Geberit (12,60 Fr.) - Georg Fischer (1,30 Fr.) - Orior (2,50 Fr.) - Sulzer (3,50 Fr.) - Vetropack (1,00 Fr.) per 24.04: - BVZ (15,00 Fr.) - Kardex (3,50 Fr.) - Lindt&Sprüngli N/PS (1300,00 Fr./130,00 Fr.) - Nestlé (2,95 Fr.) - Rieter (1,50 Fr.) DEVISEN/ZINSEN (08.15 Uhr) - EUR/CHF: 0,9793 - USD/CHF: 0,8933 - Conf-Future: -70 BP auf 142,46% (Donnerstag) - SNB: Kassazinssatz 1,105% (Donnerstag) BÖRSENINDIZES - SMI (Donnerstag): +0,21% auf 11'391 Punkte - SLI (Donnerstag): +0,20% auf 1'780 Punkte - SPI (Donnerstag): +0,21% auf 14'947 Punkte - Dax (Donnerstag): -0,62% auf 15'796 Punkte - CAC 40 (Donnerstag): +0,07% auf 7'539 Punkte

