STIMMUNG - Die Schweizer Aktienbörse wird am Montag schwächer gesehen. Händler rechneten zu Beginn der mit Unternehmensergebnissen reich befrachteten Woche nicht mit einer Fortsetzung der Aufwärtsbewegung. Der SMI hatte die Vorwoche auf Jahreshoch beendet. Über die weitere Marschrichtung dürften nun die Firmenabschlüsse mitbestimmen. Und diese müssten nun schon sehr viel besser als erwartet ausfallen, damit der Aufwärtstrend weitergehe heisst es am Markt. Den Anfang des Berichtsreigens machte die Credit Suisse, die erneut ein sehr schlechtes Quartal verbucht hat. Am Dienstag folgen dann neben der US auch die Schwergewichte Novartis und Nestlé, der Industriekonzern ABB und der potenzielle CS-Nachfolger im SMI, der Logistiker Kühne+Nagel. - SMI vorbörslich: -0,51% auf 11'402,24 Punkte (08.00 Uhr) - Dow Jones (Freitag): +0,07% auf 33'809 Punkte - Nasdaq Comp (Freitag): +0,11% auf 12'072 Punkte - Nikkei 225 (Montag): +0,07% auf 28'586 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - CS Q1: Nettoneugeld -61,2 Mrd Fr. (Q4 2022: -110,5 Mrd / Q1 2022: 7,9 Mrd) Geschäftsaufwand 5620 Mio Fr. (VJ 4950 Mio) Verwaltete Vermögen 1252,6 Mrd Fr. (Ende 2022: 1294 Mrd) CET1-Leverage-Ratio nach Basel III 7,6% (Ende 2022: 5,4%) Ergebnis vor Steuern 12764 Mio Fr. (VJ -428 Mio) Reinergebnis 12432 Mio Fr. (VJ -273 Mio) Geschäftsertrag 18467 Mio Fr. (VJ 4412 Mio) Ergebnis spiegelt Abschreibung von 15 Mrd. AT1-Kapitalanleihen wider Quote des harten Kernkapitals (CET1) 14,3% (Ende 2022: 14,1%) Adjusted Ergebnis vor Steuern -1316 Mio Fr. Durchschnittliche tägliche Liquiditätsquote LCR 178% (Ende Q4: 144%) Vorsteuerergebnis Wealth Management -1461 Mio Fr. Vorsteuerergebnis Swiss Bank 287 Mio Fr. Erträge adjusted 2734 Mio Fr. Vorsteuerergebnis Asset Management -31 Mio Fr. Vorsteuerergebnis Investment Bank -448 Mio Fr. WM Goodwill-Wertberichtigung von 1,3 Mrd Fr., Goodwill damit auf null Mit Blick auf Fair Value bei SB, AM keine Wertberichtigungen nötig Haben SNB-Liquiditätshilfen über 108 Mrd. Fr. in Anspruch genommen Abfluss Kundeneinlagen von 67 Mia. Fr. Quote des harten Kernkapitals (CET1) inkl AT1-Abschreiber 20,3% Rückgang bereinigter Geschäftsaufwand 6% zu VJ Reduktion Mitarbeiterzahl um rund 9% seit Q3 2022 Vorsteuergewinn von 0,7 Mia. Fr. aus SPG-Transaktion Goodwill-Wertberichtigung in Höhe von 1,3 Mrd Fr., v.a. im WM Nettoabflüsse von 6,9 Mrd Fr. in der Swiss Bank Restrukturierungsaufwand von 0,3 Mrd Fr. Q2: WM erheblicher Verlust erwartet wg. tieferen Vermögen/Einlagen CS: Keine Trendumkehr der Abflüsse bis am 24. April 2023 Abflüsse haben sich auf niedrigeren Niveau stabilisiert Rückzahlung von Liquiditätshilfe von 10 Mrd Fr per 24.4. Für IB & Gruppe Q2 2023/Gesamtjahr 2023 erheblicher Vorsteuerverlust erw. Erwerb der Klein Group wird nicht weiterverfolgt, Einigung mit Klein Treffen proaktive Massnahmen, um Kundengeschäft zu schützen Werden eng mit UBS zusammenarbeiten für zeitnahe Umsetzung Transaktion vorbörsliche Indikationen Indikationen nach CS-Zahlen Q1: UBS +0,1% - UBS: Christian Bluhm bleibt Chief Risk Officer der Gruppe Damian Vogel wird Group Risk Control Head of Information - Novartis erhält FDA-Zulassung für Produktionsanlage in Millburn für Pluvicto - GAM 2022: Verwaltete Vermögen 75,0 Mrd Fr. (Ende 2021: 99,9 Mrd) Q1: Verwaltete Vermögen Investment Management 23,3 Mrd Fr. Verwaltete Vermögen Fund Management 48,4 Mrd Fr. Sind in fortgeschrittenen Gesprächen über strategische Optionen Erwarten Abschluss der Liontrust-Gespräche bis 4. Mai Verschieben Publikation Jahresbericht auf 4. Mai - Evolva: erster Handelstag neue Aktien 26.04. - letzter Handelstag alte 25.04. NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN - Syngenta geht Forschungszusammenarbeit mit Biotalys ein PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN - CH: - Ausland: WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Adecco: Akila Finance SA meldet Anteil von 3,92% - Aluflexpack: Fidelity Funds SICAV meldet Anteil von 3,01% - Cembra: Blackrock meldet Anteil von 2,97% - Julius Bär: Norges Bank meldet Anteil von 3,12% - Temenos: Blackrock meldet Anteil von 5,04% - Zur Rose: Blackrock meldet Anteil von 3,09% - Zurich Insurance meldet Eigenanteil von 3,005% PRESSE WOCHENENDE - siehe separate Presseschau PRESSE MONTAG - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Montag: - Gurit: Umsatz Q1 (nachbörslich) GV: Flughafen Zürich, Gurit Dienstag: - ABB: Ergebnis Q1 (Conf. Call 9.00/10.00 Uhr) - Nestlé: Umsatz Q1 (Webcast 14.00 Uhr) - Novartis: Ergebnis Q1 (Webcast 14.00 Uhr) - UBS: Ergebnis Q1 (Webcast 09.00 Uhr) - Kühne+Nagel: Ergebnis Q1 (Webcast 14.00 Uhr) - GAM: Ergebnis 2022/Q1 2023 (Conf. Call 10.00 Uhr) - Idorsia: Ergebnis Q1 (Conf. Call 13.00 Uhr) - Swiss Steel: Ergebnis Q1 - Temenos: Ergebnis Q1 (nachbörslich) GV: Bystronic, Energiedienst, Feintool, IVF Hartmann, Varia US, V-Zug Mittwoch: - Roche: Umsatz Q1 (Conf. Call 14.00 Uhr) - Inficon: Ergebnis Q1 (Webcast 09.30 Uhr) GV: Basilea, Epic, Mikron, SFS WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - BAZG: Aussenhandel/Uhrenexporte März/Q1 2023 (Dienstag) - CS-CFA Index April (Mittwoch) Ausland: - DE: ifo-Geschäftsklima 04/23 (10.00 Uhr) - US: CFNA-Index 03/23 (14.30 Uhr) Dallas Fed Verarbeitende Industrie 04/23 (16.30 Uhr) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 19.05.2023 Übernahmeangebote: - CS (UBS zahlt 1 UBS-Aktie für 22,48 CS-Aktien; Abschluss im Q2 erwartet) IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - Novartis-Sparte Sandoz (H2 2023) Dekotierungen (angekündigt): - Credit Suisse (geplant nach Abschluss der Übernahme durch UBS) Kapitalerhöhungen, Aktiensplit etc.: - Orascom DH: Bezugsrechtshandel für Kapitalerhöhung vom 18.4. - 26.4. - LUKB: Aktiensplit 1:5 am 25.04. - Evolva: Reverse Stock Split 250:1 (per 26.4,) EX-DIVIDENDE DATEN: per HEUTE: - BVZ (15,00 Fr.) - Kardex (3,50 Fr.) - Lindt&Sprüngli N/PS (1300,00 Fr./130,00 Fr.) - Nestlé (2,95 Fr.) - Rieter (1,50 Fr.) per 25.04: - Allreal (7,00 Fr.) - Arbonia (0,30 Fr.) - Calida (1,15 Fr.) - Cembra (3,95 Fr.) - EFG International (0,45 Fr.) - Edisun Power (1,60 Fr.) - SIG Group (0,47 Fr.) - Starrag (2,00 Fr.) per 26.04: - Flughafen Zürich (3,50 Fr.) - Pierer Mobility (2,00 EUR) per 27.04: - Bystronic (12,00 Fr.) - Energiedienst (0,85 Fr.) - Feintool (0,34 Fr.) - IVF Hartmann (2,50 Fr.) DEVISEN/ZINSEN (08.20 Uhr) - EUR/CHF: 0,9796 - USD/CHF: 0,8920 - Conf-Future: +3 BP auf 142,49% (Freitag) - SNB: Kassazinssatz 1,103% (Freitag) BÖRSENINDIZES - SMI (Freitag): +0,61% auf 11'461 Punkte - SLI (Freitag): +0,40% auf 1'788 Punkte - SPI (Freitag): +0,69% auf 15'049 Punkte - Dax (Freitag): +0,54% auf 15'882 Punkte - CAC 40 (Freitag): +0,37% auf 7'577 Punkte

awp-robot/sw/kw