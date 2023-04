STIMMUNG - An der Schweizer Aktienbörse werden am Dienstag zunächst keine stärkeren Kursausschläge erwartet. Allerdings können laut Händlern die Aktien der Grosskonzerne ABB, Nestlé, Novartis und UBS, die ihren Quartalsbericht veröffentlicht haben, den Markt durchaus in die eine oder andere Richtung bewegen. Wie stark werde sich zeigen. Denn vor den kommende Woche erwarteten Zinsbeschlüssen der US-Notenbank Fed und der Europäischen Zentralbank (EZB) dürften sich die Anleger wohl eher vorsichtig verhalten, heisst es weiter. - SMI vorbörslich: +0,42% auf 11'515,52 Punkte (08.00 Uhr) - Dow Jones (Montag): +0,20% auf 33'875 Punkte - Nasdaq Comp (Montag): -0,29% auf 12'037 Punkte - Nikkei 225 (Dienstag): +0,07% auf 28'614 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - ABB Q1: Operativer EBITA 1277 Mio USD (AWP-Konsens: 1137 Mio) Operative EBITA-Marge 16,3% (AWP-Konsens: 15,1%) Umsatz 7859 Mio USD (AWP-Konsens: 7518 Mio) Auftragseingang 9450 Mio USD (AWP-Konsens: 8358 Mio) Konzernergebnis 1036 Mio USD (AWP-Konsens: 877 Mio) Auftragseingang in 3 von 4 Geschäftsbereichen gesteigert Keine signifikanten Engpässe in der Lieferkette Auftragsbestand ausgebaut - Book-to-Bill-Verhältnis von 120% Bestes EBITA-Ergebnis in einem Q1 seit vielen Jahren Netto-Steuereffekte von rund 200 Mio USD stützten Ergebnis Q2: Zweistelliges Umsatzwachstum und verbesserte operative EBITA-Marge will ADR von New Yorker Börse NYSE nehmen Voraussichtlicher letzter Handelstag an NYSE 22. Mai Bleiben US-Markt verpflichtet - 24% des Gesamtumsatzes 2023: Wachstums des vergleichbaren Umsatz von mindestens 10% erwartet Verbesserung der operativen EBITA-Marge erwartet vorbörsliche Indikation +2,8% - Kühne+Nagel Q1: Konversionsrate 26% (AWP-Konsens: 22,3%) Rohertrag 2394 Mio Fr. (AWP-Konsens: 2297 Mio) EBIT 612 Mio Fr. (AWP-Konsens: 516 Mio) Reinergebnis 462 Mio Fr. (VJ 832 Mio) Nettoumsatz 6748 Mio Fr. (VJ 10'158 Mio) Rasche Normalisierung nach Sonderkonjunktur in 2021 und 2022 Ergebnis Q1 ist in normalisierten Geschäftsumfeld Rekordwert Konnten Marktanteile weltweit ausbauen vorbörsliche Indikation +1,6% - Nestlé Q1: Organisches Wachstum +9,3% (AWP-Konsens: +7,3%) Preisanpassungen +9,8% (Q4 2022: 10,1%; Q1 2022: +5,2%) Mengenentwicklung (RIG) -0,5% (AWP-Konsens: -2,2%) Umsatz Gruppe 23'470 Mio Fr. (AWP-Konsens: 23'241 Mio) RIG gedrückt von Lieferkettenengpässen + Portfolio-Optimierungen Nachfrageelastizität und Abwärtstrend Konsumentenstimmung begrenzt Org. Wachstum Nestlé Health Science +2,8% (Q1 2022: +5,6%) Organ. Wachstum Lateinamerika +12,8% (Q1 2022: +12,5%) Organ. Wachstum AOA +10,4% (Q1 2022: +6,0%) Organ. Wachstum Greater China +3,1% (Q1 2022: +3,4%) Organ. Wachstum Europa +9,7% (Q1 2022: +6,9%) Organ. Wachstum Nordamerika +11,6% (Q1 2022: +9,9%) RIG negativ bei Wasser, Getränken Milchprodukten + Fertiggerichten Heimtierprodukte von Purina leisteten grössten Wachstumsbeitrag Org. Wachstum Einzelhandel +8,7% - Aussenhandel +17,8% E-Commerce +13,6% - Umsatzanteil von 16,2% 2023: Ausblick bestätigt vorbörsliche Indikation +1,4% - Novartis Q1: Umsatz Gruppe 12'953 Mio USD (AWP-Konsens: 12'419 Mio) Core-Reingewinn 3614 Mio USD (AWP-Konsens: 3192 Mio) Reingewinn 2294 Mio USD (VJ 2219 Mio) Core-EBIT 4413 Mio USD (AWP-Konsens: 4043 Mio) Umsatz Leqvio 64 Mio USD (Q4: 42 Mio; Q3: 34 Mio) Umsatz Kymriah 135 Mio USD (Q4: 139 Mio; Q3: 134 Mio) Umsatz Cosentyx 1076 Mio USD (Q4: 1080 Mio; Q3: 1274 Mio) Umsatz Entresto 1399 Mio USD (Q4: 1291 Mio; Q3: 1135 Mio) Umsatz Kisqali 415 Mio USD (Q4: 357 Mio; Q3: 327 Mio) Umsatz Kesimpta 384 Mio USD (Q4: 369 Mio; Q3: 289 Mio) Umsatz Lucentis 416 Mio USD (Q4: 398 Mio; Q3: 455 Mio) Umsatz Zolgensma 309 Mio USD (Q4: 309 Mio; Q3: 319 Mio) Umsatz Gilenya 232 Mio USD (Q4: 346 Mio; Q3: 507 Mio) Umsatz Innovative Med. 10570 Mio USD (AWP-Konsens: 10'084 Mio) Umsatz Sandoz 2383 Mio USD (AWP-Konsens: 2301 Mio) Aktien für 2,8 Milliarden USD zurückgekauft Sandoz Spin-off nach wie vor auf Kurs für das zweite Halbjahr 2023 Einführung von Pluvicto und Scemblix verläuft weiter erfolgreich CEO: werden weitere Brustkrebs-Kandidaten vorantreiben China-Markt kehrte in Q1 zu Wachstum zurück China-Geschäft stark von Cosentyx & Entresto getrieben China-Geschäft erholt sich stark - ab Q2 zurück zu Vor-Corona Sandoz hat inflationären Druck stärker gespürt Werden sicherstellen, dass Sandoz 'Investment-Grade' erhält Angehobener Ausblick wegen verschiedener Wachstumstreiber Europa droht wg. Politik Rückfall im Forschungswettbewerb bleiben bei Sandoz weiter offen für alle Optionen Spinn-Off bleibt derzeit aber Hauptfokus für Sandoz Haben schon etwas Boden in USA gut gemacht schauen uns alle Möglichkeiten bei M&A an Bolt-On-Zukäufe bleiben aber bevorzugter Weg 2023: erhöht Konzern-Ausblick für 2023 Umsatz-Ausblick Sandoz erhöht Neu Umsatzwachstum im mittleren einstelligen Prozentbereich Ausblick Innovative Medicines erhöht Negativer Wechselkurseffekt auf op. Kernergebnis 3-4 %-Punkte vorbörsliche Indikation +1,4% - UBS Q1: Gewinn vor Steuern 1495 Mio USD (AWP-Konsens: 2206 Mio) Konzernergebnis 1029 Mio USD (AWP-Konsens: 1691 Mio) Rückstellung für RMBS-Rechtsfälle in Höhe von 665 Mio USD Gewinn vor Steuern bereinigt 2354 Mio USD Anhaltende Kundendynamik mit Kapitalzuflüssen in allen Regionen Netto-Neuzufluss GWM 28 Mrd USD, davon 7 Mrd letzte 10-Märztage Netto-Neuzufluss GWM gebührengenerierend 20,0 Mrd USD Netto-Neuzufluss gebührengenerierend in Schweiz von 8 Mrd USD Geschäftsertrag 8744 Mio USD (AWP-Konsens: 8682 Mio) Geschäftsaufwand 7210 Mio USD (AWP-Konsens: 6421 Mio) Leverage Ratio (CET1) 4,40% (VQ 4,42%) Ausgewiesene Rendite (RoCET1) 9,1% (VJ 19,0%) Harte Kernkapitalquote (CET1) 13,9% (VQ 14,2%) Verwaltete Vermögen (AuM) 4160 Mrd USD (Ende Dezember: 3957 Mrd) Cost-Income-Ratio 82,5% (VJ 70,7%) Liquiditätspuffer "unverändert gut" - LCR bei 162%, NSFR bei 118% Neubildung Wertberichtigungen für Kreditrisiken von 38 Mio USD Aktien im Wert von 1,3 Mrd USD zurückgekauft Vorsteuerergebnis GWM 1215 Mio USD (AWP-Konsens: 1279 Mio) Vorsteuerergebnis IB 477 Mio USD (AWP-Konsens: 391 Mio) Vorsteuerergebnis Asset Management 94 Mio USD (AWP-Konsens: 138 Mio) Vorsteuerergebnis P&CB 553 Mio Fr. (VJ 395 Mio) Vorsteuerergebnis Group Funct. -890 Mio USD (AWP-Konsens: -126 Mio) Wollen Aktienrückkauf-Programm so schnell wie möglich wieder aufnehmen Nettozinsertrag sollte auf im Vgl. zu VJ höheren Niveau bleiben Kundenaktivität könnte auch im Q2 2023 verhalten bleiben Bedenken über Bankenstabilität nachgelassen, noch nicht ganz ausgeräumt Wollen Risiko durch IB Geschäft der CS aktiv reduzieren Auf IB sollen künftig rund 25% der RWA des Konzerns entfallen Setzen weiter auf progressive Bardividende Dividendenrückstellungen von 0,4 Mrd USD im Q1 Berichtswährung soll auch nach CS-Übernahme US-Dollar sein CEO: Gespräche mit DOJ über RMBS-Fälle "weit vorangeschritten" CS Übernahme wird Stellung des Finanzplatzes Schweiz verstärken Abschluss CS-Übernahme "aller Voraussicht nach" noch im Q2 2023 will Position als führende Universalbank in Schweiz festigen vorbörsliche Indikation -2,2% - Swisscom: Moody's erhöht Rating auf "A1" und belässt Ausblick auf "stabil" - Gurit Q1: Umsatz Composite Materials 79,5 Mio Fr. (AWP-Konsens: 90,3 Mio) Umsatz 117,4 Mio Fr. (AWP-Konsens: 122,2 Mio) Umsatz Kitting 33,7 Mio Fr. (AWP-Konsens: 33,8 Mio) Umsatz Man. Solutions 12,6 Mio Fr. (AWP-Konsens: 10,6 Mio) Guidance bestätigt - Idorsia Q1: Umsatz 21 Mio Fr. (AWP-Konsens: 31,6 Mio) Operatives Ergebnis -198 Mio Fr. (AWP-Konsens: -192 Mio) Umsatz Pivlaz 13,5 Mio Fr. (AWP-Konsens: 20,7 Mio) Umsatz Quviviq 4,3 Mio Fr. (AWP-Konsens: 7,7 Mio) Nettoergebnis -212 Mio Fr. (AWP-Konsens: -194 Mio) Liquidität per Ende Q1 212 Mio Fr. (Ende 2022: 446 Mio) Loten verschiedene Finanzierungsmöglichkeiten aus, auch Kapitalerhöhung Nachfrage nach Quviviq gut, weitere Märkte werden folgen 2023: Betriebsverlust bei rund 735 Mio Fr. erwartet 2025: Profitabilitätsziel und Umsatzmilliarde bestätigt vorbörsliche Indikation -4,7% - Jens Hardenacke wird neuer CEO der Kardex Holding - Leclanché liefert Batteriesysteme für zwei neue Grimaldi-Hybrid-Ro-Ro-Schiffe - Santhera gibt Zwischenergebnis von FDA-Beurteilung für Vamorolone bekannt NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN - ZKB überprüft ihr Vergütungsmodell PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN - CH: BAZG: Exporte März zum VM real +2,6%, nominal +1,8% (saisonbereinigt) BAZG: Handelsbilanzüberschuss März 3,07 Mrd Fr. (saisonbereinigt) BAZG: Importe März zum VM real 0,0%, nominal -1,4% (saisonbereinigt) BAZG: Uhrenexporte März unbereinigt 2,39 Mrd Fr. (nom. +13,8% gg VJ) - Ausland: WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - ABB: Blackrock meldet Anteil von 5,01% - Addex meldet Eigenanteil von 23,01%/74,96% - Adecco: Akila Finance SA meldet Anteil von 3,91% - GAM: Schroders plc meldet Anteil von 5,03% - Julius Bär: Norges Bank meldet Anteil von <3% - Polypeptide: Blackrock meldet Anteil von 2,96% - Schaffner: Mirabaud Asset Management SA meldet Anteil von <3% - Spexis meldet Eigenanteil von <3%/43,52% - Swatch: Erbengemeinschaft N. Hayek meldet Anteil von 42,66% - Temenos: Blackrock meldet Anteil von 5% - Valiant: Swisscanto meldet Anteil von 5,0029% - Zur Rose: Blackrock meldet Anteil von 2,94% PRESSE DIENSTAG - Kanadische Finanzministerin sieht Teck-Kauf durch Glencore kritisch (Reuters) - UBS heuert drei Banker von Barclays an (Bloomberg) ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Dienstag: - ABB: Ergebnis Q1 (Conf. Call 9.00/10.00 Uhr) - Kühne+Nagel: Ergebnis Q1 (Webcast 14.00 Uhr) - Nestlé: Umsatz Q1 (Webcast 14.00 Uhr) - Novartis: Ergebnis Q1 (Webcast 14.00 Uhr) - UBS: Ergebnis Q1 (Webcast 09.00 Uhr) - Temenos: Ergebnis Q1 (nachbörslich) - Idorsia: Ergebnis Q1 (Conf. Call 13.00 Uhr) - GV: Bystronic, Energiedienst, Feintool, IVF Hartmann, Varia US, V-Zug Mittwoch: - Roche: Umsatz Q1 (Conf. Call 14.00 Uhr) - Inficon: Ergebnis Q1 (Webcast 09.30 Uhr) - GV: Basilea, Epic, Mikron, SFS Donnerstag: - Airesis: Ergebnis 2022 (nachbörslich) - Bucher: Umsatz Q1 - Ems-Chemie: Umsatz Q1 - CI Com: Ergebnis 2022 (nachbörslich) - Santhera: Ergebnis 2022 - SNB: Ergebnis Q1 - Spexis: Ergebnis 2022 - Wisekey: aoGV zu Spin off Halbleiter-Geschäft - GV: APG SGA, BC Jura, Hiag, Medacta WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - CS-CFA Index April (Mittwoch) Ausland: - USA: FHFA-Hauspreisindex 02/23 (15.00 Uhr) Verkauf neuer Häuser 03/23 (16.00 Uhr) Verbrauchervertrauen 04/23 (16.00 Uhr) USA: Richmond Fed Herstellerindex 04/23 (16.00 Uhr) API-Ölbericht (Woche; 22.30 Uhr) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 19.05.2023 Übernahmeangebote: - CS (UBS zahlt 1 UBS-Aktie für 22,48 CS-Aktien; Abschluss im Q2 erwartet) IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - Novartis-Sparte Sandoz (H2 2023) Dekotierungen (angekündigt): - Credit Suisse (geplant nach Abschluss der Übernahme durch UBS) Kapitalerhöhungen, Aktiensplit etc.: - Orascom DH: Bezugsrechtshandel für Kapitalerhöhung vom 18.4. - 26.4. - LUKB: Aktiensplit 1:5 am 25.04. - Eovolva: Reverse Stock Split 250:1 (per 26.4.) EX-DIVIDENDE DATEN: per HEUTE: - Cembra (3,95 Fr.) - Edisun Power (1,60 Fr.) - EFG International (0,45 Fr.) - Starrag (2,00 Fr.) - Allreal (7,00 Fr.) - SIG Group (0,47 Fr.) - Arbonia (0,30 Fr.) - Calida (1,15 Fr.) per 26.04: - Pierer Mobility (2,00 EUR) - Flughafen Zürich (3,50 Fr.) per 27.04: - IVF Hartmann (2,50 Fr.) - Bystronic (12,00 Fr.) - Energiedienst (0,85 Fr.) - Feintool (0,34 Fr.) per 28.04: - Mikron (0,40 Fr.) - SFS (2,50 Fr.) DEVISEN/ZINSEN (08.20 Uhr) - EUR/CHF: 0,9807 - USD/CHF: 0,8871 - Conf-Future: -23 BP auf 142,26% (Montag) - SNB: Kassazinssatz 1,099% (Montag) BÖRSENINDIZES - SMI (Montag): +0,06% auf 11'467 Punkte - SLI (Montag): +0,25% auf 1'792 Punkte - SPI (Montag): +0,55% auf 15'132 Punkte - Dax (Montag): -0,11% auf 15'864 Punkte - CAC 40 (Montag): +0,47% auf 7'574 Punkte

