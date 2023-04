- SMI vorbörslich: -0,13% auf 11'497,70 Punkte (08.00 Uhr) - Dow Jones (Dienstag): -1,02% auf 33'531 Punkte - Nasdaq Comp (Dienstag): -1,98% auf 11'799 Punkte - Nikkei 225 (Mittwoch): -0,67% auf 28'429 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Roche Q1: Umsatz Gruppe 15322 Mio Fr. (AWP-Konsens: 14'795 Mio) Umsatz Diagnostics 3623 Mio Fr. (AWP-Konsens: 3812 Mio) Umsatz Pharma 11'699 Mio Fr. (AWP-Konsens: 10'983 Mio) Umsatz Molecular Lab 593 Mio Fr. (VJ 1189 Mio) Umsatz Herceptin 477 Mio Fr. (AWP-Konsens: 460 Mio) Umsatz Lucentis 167 Mio Fr. (Q4: 212 Mio; Q3: 228 Mio) Umsatz Evrysdi 363 Mio Fr. (AWP-Konsens: 330 Mio) Umsatz Rituxan 459 Mio Fr. (AWP-Konsens: 438 Mio) Umsatz Vabysmo 432 Mio Fr. (AWP-Konsens: 361 Mio) Umsatz Ronapreve 567 Mio Fr. (Q4: 1048 Mio; Q3: 22 Mio) Umsatz Tecentriq 920 Mio Fr. (AWP-Konsens: 978 Mio) Umsatz Ocrevus 1636 Mio Fr. (AWP-Konsens: 1619 Mio) Umsatz Hemlibra 1034 Mio Fr. (AWP-Konsens: 1031 Mio) Umsatz Avastin 416 Mio Fr. (AWP-Konsens: 424 Mio) Auswirkungen von Biosimilars auf Verkäufe schwächten sich weiter ab Umsatz Point of Care 397 Mio Fr. (VJ 1466 Mio) Verkaufsrückgang wegen Biosimilars von rund 330 Mio Fr. Nachbetrachtung stützt Wirksamkeit/Vorteile von Augenmittel Vabysmo 2023: Ausblick bestätigt Weiter Umsatzrückgang im niedrigen 1-stelligen %-Bereich erwartet Kerngewinnrückgang, der weitgehend Verkaufsminus entspricht erw. Weiter solides Verkaufswachstum im Basisgeschäft erwartet Umsatzeinbussen durch AHR-Nachahmer weiter bei 1,6 Mrd Fr. erw. Negativer Wechselkurseffekt auf Umsatz von 4% erwartet erwartet 2023 weiter Rückgang der Covid-19 Verkäufe um rund 5 Mrd Fr. ist weiter bestrebt, Dividende in Schweizer Franken zu erhöhen CEO: Haben 19 Mittel in letzten 8 Jahren auf Markt gebracht werden in diesem Jahr wohl 3 neue Mittel auf den Markt bringen Müssen uns mit unserer Pipeline nicht verstecken Augenmittel Vabysmo hat Konsens um mehr als 100 Mio Fr geschlagen Müssen finale Version der EU-Medikamenten-Reform abwarten Bestätigen Schätzungen für Biosimilar-Erosion 2023 Sind immer offen für Zukäufe - müssen aber sinnvoll sein vorbörsliche Indikation +0,6% - Sika platziert Anleihen über 2,25 Mrd Euro in drei Tranchen Erlös für Finanzierung der MBCC-Übernahme und allg. Zwecke verwendet - Swiss Re schliesst Partnerschaft mit US-Insurtechfirma Benekiva ab - Temenos Q1: Umsatz 226,5 Mio USD (AWP-Konsens: 225,7 Mio) EBIT 67,2 Mio USD (AWP-Konsens: 56,9 Mio) EBIT-Marge 29,7% (AWP-Konsens: 25,2%) EPS 0,69 USD (AWP-Konsens: 0,58 USD) Umsatz Lizenzen Software 91,3 Mio USD (AWP-Konsens: 86,7 Mio) Umsatz Maintenance 102,4 Mio USD (AWP-Konsens: 103,2 Mio) Umsatz Services 32,8 Mio USD (AWP-Konsens: 35,9 Mio) Keine weiteren Angaben zur laufenden CEO-Suche bei Q1-Zahlen 2023: EBIT-Anstieg von mindestens 7 Prozent bestätigt EPS-Anstieg von mindestens 6 Prozent bestätigt Wachstum Lizenzeinnahmen von mindestens 6 Prozent bestätigt bestätigt mittelfr. wiederkehr. Umsatz von mehr als 1,3 Mrd p.a. CEO: Wendepunkt bei Service-Umsätzen erreicht Kein Einfluss von Turbulenzen im US-Regionalbankensektor Wir haben keinen direkten Einfluss von Ereignissen um CS CS verwendet weiterhin unsere Software Kein Druck von Ereignissen um CS auf euorpäische Banken Suche nach neuem CEO läuft - Update, wenn es so weit ist CFO: Gutes Level von gebuchten SaaS-Einnahmen mit guter Visibilität Noch kein Umsatz aus Deal mit Regions Bank im Q1 vorbörsliche Indikation +1,8% - Inficon Q1: Umsatz 158,2 Mio USD (AWP-Konsens: 146,8 Mio) EBIT 30,0 Mio USD (AWP-Konsens: 28,0 Mio) EBIT-Marge 19,0 % (AWP-Konsens: 19,0 Mio) Reingewinn 22,1 Mio USD (AWP-Konsens: 21,5 Mio) Abkühlung im Bereich Speicherchips spürbar 2023: Ziele bestätigt - Umsatz 570 - 610 Mio USD; EBIT-Marge 19% vorbörsliche Indikation +1,8% - BLKB erhält zwei neue Bankrats-Mitglieder - Siegfried startet Bau des F&E-Zentrums in Evionnaz - Montana-Tech-Tochter Varta mit deutlichen Blessuren - Massiver Stellenabbau - NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN - Finma verlangt Neuausrichtung der Notfallpläne von Postfinance PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN Schweiz: - Ausland: - WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - ABB: Blackrock meldet Anteil von 4,97% - Burckhardt: Kewin Beteiligungen/Kewin Holding/TAW Holding mit Anteil von 9,97% - Lem: Ruth Wertheimer meldet Anteil von <3% - Polypeptide: Blackrock meldet Anteil von 3,05% - Spexis: C. Simonpietri Shleifer/I.Jarry/M.L. Schleifer mit Anteil von 13,52% - Temenos: Blackrock meldet Anteil von 5,04% - Zur Rose: Blackrock meldet Anteil von 3,15% PRESSE MITTWOCH - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Mittwoch: - Roche: Conf. Call zu Q1 (14.00 Uhr) - Inficon: Webcast zu Q1 (09.30 Uhr) - GV: Basilea, Epic, Mikron, SFS Donnerstag: - Bucher: Umsatz Q1 - Ems-Chemie: Umsatz Q1 - Santhera: Ergebnis 2022 - Spexis: Ergebnis 2022 - Airesis: Ergebnis 2022 (nachbörslich) - CI Com: Ergebnis 2022 (nachbörslich) - Wisekey: aoGV zu Spin off Halbleiter-Geschäft - GV: APG SGA, BC Jura, Hiag, Medacta Freitag: - Achiko: Ergebnis 2022 - IGEA Pharma: Ergebnis 2022 - Kinarus: Ergebnis 2022 - EEII: Ergebnis 2023 (nachbörslich) - Relief: aoGV zu Reverse Split - GV: Swiss Life, Asmallworld, Baloise, Glarner KB, Helvetia, Medmix, Metall Zug, VP Bank, Walliser KB WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - CS-CFA Index April (10.00 Uhr) - SNB: Ergebnis Q1 (Donnerstag) - BFS: Detailhandelsumsätze März (Freitag) - KOF Konjunkturbarometer April (Freitag) Ausland: - US: Lagerbestände Grosshandel 03/23 (14.30 Uhr) Auftragseingang langlebige Güter 03/23 (vorläufig; 14.30 Uhr) EIA-Ölbericht (Woche; 16.30 Uhr) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 19.05.2023 Übernahmeangebote: - CS (UBS zahlt 1 UBS-Aktie für 22,48 CS-Aktien; Abschluss im Q2 erwartet) IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - Novartis-Sparte Sandoz (H2 2023) Dekotierungen (angekündigt): - Credit Suisse (geplant nach Abschluss der Übernahme durch UBS) Kapitalerhöhungen, Aktiensplit etc.: - Orascom DH: Bezugsrechtshandel Kapitalerhöhung (18.4. - 26.4.) - Evolva: Reverse Stock Split 250:1 (per HEUTE) EX-DIVIDENDE DATEN: per HEUTE: - Flughafen Zürich (3,50 Fr.) - Pierer Mobility (2,00 EUR) per 27.04: - Bystronic (12,00 Fr.) - Energiedienst (0,85 Fr.) - Feintool (0,34 Fr.) - IVF Hartmann (2,50 Fr.) per 28.04: - Mikron (0,40 Fr.) - SFS (2,50 Fr.) DEVISEN/ZINSEN (08.10 Uhr) - EUR/CHF: 0,9790 - USD/CHF: 89,08 - Conf-Future: +142 BP auf 143,68% (Dienstag) - SNB: Kassazinssatz 1,125% (Dienstag) BÖRSENINDIZES - SMI (Dienstag): +0,40% auf 11'513 Punkte - SLI (Dienstag): -0,32% auf 1'786 Punkte - SPI (Dienstag): +0,14% auf 15'153 Punkte - Dax (Dienstag): +0,05% auf 15'872 Punkte - CAC 40 (Dienstag): -0,60% auf 7'532 Punkte

