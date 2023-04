- SMI vorbörslich: -0,14% auf 11'349,47 Punkte (08.00 Uhr) - Dow Jones (Mittwoch): -0,68% auf 33'302 Punkte - Nasdaq Comp (Mittwoch): +0,47% auf 11'854 Punkte - Nikkei 225 (Donnerstag): +0,09% auf 28'442 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Novartis: Cosentyx erhält CHMP-Empfehlung für Hidradenitis suppurativa - Roche: CHMP empfiehlt EU-Zulassung für Columvi für B-Zellen-Lymphom - Swiss Re: Ermotti tritt am 30. April 2023 als Verwaltungsratspräsident ab Vize Jacques de Vaucleroy leitet vorübergehend VR bis Nachfolger - Bucher Q1: Auftragseingang 854 Mio Fr. (AWP-Konsens: 860 Mio) Umsatz 970 Mio Fr. (AWP-Konsens: 872 Mio) Nachfrage geringer als zuletzt, bleibt aber auf hohem Niveau Kapazitäten weiter sehr stark ausgelastet Negative Währungseffekte durch Preiserhöhungen kompensiert Situation in Lieferketten verbessert Reichweite Auftragsbestand mit sechs Monaten sehr hoch 2023: Prognose vom März bestätigt Umsatz in Grössenordnung des Vorjahres erwartet Betriebsgewinnmarge leicht unter VJ erwartet Konzernergebnis leicht unter VJ erwartet vorbörsliche Indikation gegen den Trend +1,4% - Ems Q1: Umsatz 614 Mio Fr. (AWP-Konsens: 620 Mio) Umsatz Hochleistungspolymere 554 Mio Fr. (AWP-Konsens: 557 Mio) Umsatz Spezialchemikalien 60 Mio Fr. (AWP-Konsens: 63 Mio) Olivier Minger wird spätestens per 1. November 2023 neuer Finanzchef 2023: Rechnen mit schlechterer weltwirtschaftlichen Entwicklung In Europa dämpfen hohe Kerninflation und steigende Zinsen Kauflust Erwarten neu Nettoumsatz und Betriebsergebnis leicht unter Vorjahr - Kuros Q1: Direktumsatz von MagnetOs 5,4 Mio Fr. (VJ 2,0 Mio) Gesamtumsatz mit Medizinprodukten 5,6 Mio Fr. (VJ 2,6 Mio) Daniel Geiger zum Chief Financial Officer ernannt - Santhera 2022: Ergebnis -70,1 Mio Fr. (VJ -55,5 Mio) Liquide Mittel per Ende Dezember 2022 bei 1,4 Mio Fr. 2023: Liquide Mittel reichen bis ins Q4 2023 - Helvetia: Ende 2022 SST-Quote von 331% - Orascom: 73,8% der Bezugsrechte ausgeübt, Rest von Sawiris-Familie gezeichnet - PEH: Verwaltungsrat schlägt Halbierung der Dividende vor - Swissquote zahlt wieder Zinsen auch auf Tradingkonten - Ypsomed startet Bau von Produktionswerk im Industriepark Changzhou in China - BCV-Tochter Piguet Galland mit leichtem Gewinnrückgang NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN - Syngenta Group steigert Umsatz und Betriebsgewinn leicht - Pictet: Raymond Sagayam wird neuer geschäftsführenden Teilhaber - Alpiq: Scheidender BKW-Finanzchef wird Alpiq-Verwaltungsrat PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN Schweiz: - SNB Q1: Gewinn 26,9 Mrd Fr. (VJ -32,9 Mrd) Ausland: - WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Nestlé: Nestlé S.A. meldet Anteil von <3% - Peach Property: Ares meldet Anteil von 30,03%; Marius Barnett <3% - Skan: Gruppe Gruppe Willy Michel löst sich auf PRESSE DONNERSTAG - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Donnerstag: - Airesis: Ergebnis 2022 (nachbörslich) - CI Com: Ergebnis 2022 (nachbörslich) - Wisekey: aoGV zu Spin off Halbleiter-Geschäft - GV: APG SGA, BC Jura, Hiag, Medacta Freitag: - Achiko: Ergebnis 2022 - IGEA Pharma: Ergebnis 2022 - Kinarus: Ergebnis 2022 - EEII: Ergebnis 2023 (nachbörslich) - Relief: aoGV zu Reverse Split - GV: Swiss Life, Asmallworld, Baloise, Glarner KB, Helvetia, Medmix, Metall Zug, VP Bank, Walliser KB Montag: Tag der Arbeit - Reduzierter AWP-Dienst Dienstag: - Logitech: Ergebnis Q4 (Conf. Call 14.30 Uhr) - AMS Osram: Ergebnis Q1 (Conf. Call 09.30 Uhr) - Geberit: Ergebnis Q1 (Conf. Call 9.00 Uhr) - Landis+Gyr: Ergebnis 2022/23 (Conf. Call 10.00 Uhr) - GV: BCGE WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - BFS: Detailhandelsumsätze März (Freitag) - KOF Konjunkturbarometer April (Freitag) - Seco: Konsumentenstimmungsindex (Umfrage Q2) (Dienstag) - Einkaufsmanager-Index (PMI) April (Dienstag) Ausland: - EU: Verbrauchervertrauen 04/23 (endgültig) (11:00) Wirtschaftsvertrauen 04/23 (11:00) - TRK: Zentralbank, Zinsentscheidung (12:00) - US: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) (14:30) BIP Q1/23 (1. Veröffentlichung) ((14:30) Privater Konsum Q1/23 (vorab) (14:30) Schwebende Hausverkäufe 03/23 (16:00) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 19.05.2023 Übernahmeangebote: - CS (UBS zahlt 1 UBS-Aktie für 22,48 CS-Aktien; Abschluss im Q2 erwartet) IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - Novartis-Sparte Sandoz (H2 2023) Dekotierungen (angekündigt): - Credit Suisse (geplant nach Abschluss der Übernahme durch UBS) Kapitalerhöhungen, Aktiensplit etc.: - Orascom DH: Bezugsrechtshandel für Kapitalerhöhung vom 18.4. - 26.4. - LUKB: Aktiensplit 1:5 am 25.04. EX-DIVIDENDE DATEN: per HEUTE: - Bystronic (12,00 Fr.) - Energiedienst (0,85 Fr.) - Feintool (0,34 Fr.) - IVF Hartmann (2,50 Fr.) per 28.04: - Mikron (0,40 Fr.) - SFS (2,50 Fr.) DEVISEN/ZINSEN (08.26 Uhr) - EUR/CHF: 0,9846 - USD/CHF: 0,8907 - Conf-Future: -60 BP auf 143,34% (Mittwoch) - SNB: Kassazinssatz 1,047% (Mittwoch) BÖRSENINDIZES - SMI (Mittwoch): -1,29% auf 11'365 Punkte - SLI (Mittwoch): -1,05% auf 1'768 Punkte - SPI (Mittwoch): -1,11% auf 14'985 Punkte - Dax (Mittwoch): -0,48% auf 15'796 Punkte - CAC 40 (Mittwoch): -1,42% auf 7'467 Punkte

